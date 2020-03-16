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Бухарестская девятка как вашингтонская шестёрка

16 марта 2020, 14:35  •  91 • В мире
Задача объединения девяти восточноевропейских стран под эгидой США – отгородить Балканы от России
После государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией девять восточноевропейских стран (Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония) по итогам встречи в румынской столице в 2015 году образовали «бухарестскую девятку». Объединение происходило под эгидой США, отчего за «девяткой» и закрепилось название «вашингтонская шестёрка».
10-11 марта в Вильнюсе состоялся очередной саммит глав МИД стран «девятки» с участием и. о. помощника госсекретаря США Филипа Рикера. Обсуждались перспективы коллективной обороны НАТО на восточном фланге от Балтики до Чёрного моря, роль НАТО в борьбе с терроризмом, вопросы энергетической и информационной безопасности и всё – в контексте отношений США с Россией и Китаем.
Цель создания Вашингтоном очередного объединения в Восточной Европе – соорудить некое подобие санитарного кордона у границ России от Балтики до Чёрного моря в соответствии со старой установкой атлантической стратегии to keep Russians out, Americans in («вытеснить русских, впустить американцев»).
«Россия остаётся самым серьёзным вызовом и угрозой… Польша считает… необходимым подтвердить задачу альянса, каковой является противостояние военной угрозе с востока», – обозначил цель своего приезда в Вильнюс министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
А бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский со страниц ведущего польского издания Rzeczpospolita призвал воскресить план тройственного польско-румынско-турецкого союза против России, воспользовавшись возникшими трениями в турецко-российских отношениях.
«Запад должен требовать от России ответственности за её агрессивные действия на международной арене», – заявил на встрече «девятки» в Вильнюсе литовский президент Гитанас Науседа.
В целях «сдерживания России» страны «девятки» обязуются к 2024 году выполнить требование США к союзникам по НАТО – увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, а Польша, Латвия, Литва и Эстония обещают довести свои военные расходы к 2039 году до 2,5% ВВП. В настоящее время совокупный военный бюджет «девятки» составляет $24 млрд. Особенно старается небольшая Литва – её расходы на оборону по сравнению с 2008 годом увеличились на 156%!
Впереди всех по величине военного бюджета в «девятке» – Румыния и Польша. Бухарест ежегодно до 2023 года будет увеличивать военный бюджет на 2,2%, а военный бюджет Польши к 2023 году составит 2,2% ВВП. Румыния закупит 36 американских истребителей F-16 и планирует превратить базу аэрокосмической компании Aerostar в Бакэу в совместный пункт технического обслуживания самолётов F-16.
Согласно плану, принятому польским Генштабом, через шесть лет будет обновлён армейский вертолётный парк, модернизирован подводный флот, закуплены американские артиллерийские системы и 32 истребители F-35.
«Девятка» поддерживает идею членства в НАТО постсоветских республик и провозглашает Западные Балканы одним из векторов своей внешней политики. После наложения Францией в октябре 2019 года вето на принятие в Евросоюз Албании и Северной Македонии (Париж выступает против дальнейшего расширения ЕС) на Балканах растёт интерес к сотрудничеству с Россией (российско-сербские учения «Славянское братство»; намерения Белграда купить у России системы С-400; подписание Сербией соглашения о свободной торговле с ЕАЭС; проведение двустороннего делового форума в Северной Македонии; обмен визитами на высшем уровне между Москвой, Скопье и Белградом).
Одна из задач объединения девяти восточноевропейских стран, созданного под эгидой США, – отгородить Балканы от России. Другая задача – фрагментировать Европу, углубить разделительные линии между западной и восточной частями Евросоюза, между старой и молодой Европой. Имеется в виду, что если линия Парижа и Берлина на развитие сотрудничества с Москвой укрепится, Центральная и Восточная Европа должна стать заповедником американского влияния.
Отсюда и выраженная участниками встречи «девятки» критика идеи «стратегической автономии» Европы. «…В наибольшей степени вводят в заблуждение и вызывают обеспокоенность… разговоры о стратегической автономии Европы, – донёс до участников встречи позицию Вашингтона литовский президент Науседа. – Да, Европе следует гораздо больше вкладывать в оборону и её качество. Однако две коллективные системы обороны, одна натовская, другая европейская, внесут путаницу и создадут осложнения». Президент Литвы призвал не допустить присутствия России в едином геополитическом пространстве с Европой.
Появление в Центральной и Восточной Европе «вашингтонской шестёрки» только усиливают тенденции к распаду «европейской солидарности», ясно обозначившиеся под влиянием эпидемии коронавируса. Этого, собственно, и добивается администрация Трампа.
Фото: gov.pl
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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