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Бухарест обвиняет румынских венгров в сепаратизме

31 декабря 2018, 15:09  •  89 • В мире
О венгерско-румынских противоречиях
Власти румынских регионов Сату Маре и Марамуреш с традиционно высоким процентом венгерского населения заявили об одностороннем желании присоединиться к еврорегиону Карпаты.
Еврорегион Карпаты – это международная ассоциация приграничных областей Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Украины, учреждённая в 1993 г. для развития трансграничных экономических связей. Венгрия была одним из инициаторов создания еврорегиона «Карпаты». Бухарест подозревает, что словами о присоединении к еврорегиону администрации Сату Маре и Марамуреша маскируют свои сепаратистские настроения. Румынские СМИ назвали действия региональных властей маневрами для раскола Румынии.
Масла в огонь подлило учреждение в начале декабря администрациями четырёх румынских городов Арад, Орадя, Клуж-Напока и Тимишоара, где у власти находятся политики оппозиционной Национальной либеральной партии (НЛП), т.н. Западного альянса – экономического союза для более эффективного распределения средств, полученных из бюджета ЕС.
«За три последних года мы не получаем от Бухареста никаких инвестиций», – объясняет градоначальник Арада Георгие Фалька. Даже некоторые румынские политологи заметили однобокое распределение средств центральными властями: деньги в первую очередь достаются тем районам, где у власти находятся политические силы, союзные правящей Социал-демократической партии.
Члены Западного альянса заявляют, что прогрессивному развитию регионов мешает излишняя централизация румынской экономики. Такая централизация, по их мнению, является политическим наследием присоединения к Румынии венгерской Трансильвании в 1918 г. по итогам Трианонского мира, завершившего Первую Мировую войну.
Венгры составляют 11,6% населения в Араде, 16% в Клуже и 35% в Оради. Город Тимишоара известен тем, что в 1989 г. с попытки выселить отсюда венгерского пастора Ласло Тёкеша началось свержение Николае Чаушеску Венгерское культурно-языковое присутствие сохраняется в упомянутых регионах, несмотря на столетнее пребывание в составе румынского государства.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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