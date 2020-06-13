Бухарест обиделся на "дестабилизирующую" Захарову: Посла России вызвали в МИД Румынии

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за заявлений официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом говорится в заявлении румынских дипломатов.

Ранее Захарова раскритиковала нацстратегию обороны Румынии, в которой Россия называется "врагом". В частности, Москву обвинили в "агрессивном поведении" и "милитаризации Черноморского региона".

Российский же дипломат обвинила Бухарест в желании спровоцировать дальнейший рост напряжённости. В ответ румынский МИД обиделся на "дестабилизирующее" поведение Захаровой.

Также было заявлено, что НАТО якобы утвердило исключительно "оборонительные меры" из-за действий России.

"Прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле", - указано в заявлении.