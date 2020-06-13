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Бухарест обиделся на "дестабилизирующую" Захарову: Посла России вызвали в МИД Румынии
13 июня 2020, 15:00 • 159 • Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии, обидевшись на "дестабилизирующее" поведение пресс-секретаря российского дипведомства Марии Захаровой.
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за заявлений официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом говорится в заявлении румынских дипломатов.
Ранее Захарова раскритиковала нацстратегию обороны Румынии, в которой Россия называется "врагом". В частности, Москву обвинили в "агрессивном поведении" и "милитаризации Черноморского региона".
Российский же дипломат обвинила Бухарест в желании спровоцировать дальнейший рост напряжённости. В ответ румынский МИД обиделся на "дестабилизирующее" поведение Захаровой.
Также было заявлено, что НАТО якобы утвердило исключительно "оборонительные меры" из-за действий России.
"Прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле", - указано в заявлении.
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