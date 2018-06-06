«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!

НЕ ПРОЛЕЗЕТ, НЕ ПРОЙДЕТ

Предваряя свой, без сомнений, любопытный фактический материал, американский журналист Патрик Ланкастер, заявил, что занимается расследованием гибели трагического рейса МН-17 уже почти четыре года, и «больше чем кто-либо проработал на месте катастрофы «Боинга». Это действительно так. Патрик уже несколько лет живет в Донецке, женился на местной девушке, и недавно стал отцом.

После того, как «Объединенной следственной группой» в Голландии был обнародован вероятный маршрут зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы приехавшего на Донбасс через Луганск, прямо из российской военной части под Курском, Патрик Ланкастер, знающий состояние дорог и мостов на Юго-Востоке Украины усомнился в этом факте. Вес прицепа, на котором перевозили «БУК», тягача и вес самой установки «Бук» с четырьмя ракетами, легко складывался, в итоге, получалось ни много, ни мало - 56,3 тонны. Второстепенными дорогами такой груз сложно перевезти. На большинстве мостов в Донбассе стоит ограничение по весу – 20-25 тонн, в лучшем случае 30 тонн.

После того, как «Объединенной следственной группой» в Голландии был обнародован вероятный маршрут зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы приехавшего на Донбасс через Луганск, прямо из российской военной части под Курском, Патрик Ланкастер, знающий состояние дорог и мостов на Юго-Востоке Украины усомнился в этом факте. Вес прицепа, на котором перевозили «БУК», тягача и вес самой установки «Бук» с четырьмя ракетами, легко складывался, в итоге, получалось ни много, ни мало - 56,3 тонны. Второстепенными дорогами такой груз сложно перевезти. На большинстве мостов в Донбассе стоит ограничение по весу – 20-25 тонн, в лучшем случае 30 тонн.

Журналисты «КП», во время Дебальцевской операции, под Логвиново, видели и отсняли украинский танк Т-72АВ, который пытался вырваться из котла по какой-то региональной трассе, и рухнул в реку вместе с мостом. Причем, мост этот выглядел «надежно» - покрытие из шпал на мощном швеллере, бетонные опоры, но 45 тонн танкового веса он не выдержал.

Украинский танк Т-72АВ пытался вырваться из котла по какой-то региональной трассе, и рухнул в реку вместе с мостом Фото: скриншот с видео Дмитрия Стешина

НИ ПО ВЕСУ, НИ ПО ВЫСОТЕ

Чтобы не уподобляться западным «диванным» расследователям, Патрик взял с собой инженера-мостостроителя Сергея, главного специалиста отдела искусственных сооружений Министерства транспорта ДНР (он комментирует видео не скрывая лица, но свою фамилию по ряду причин не называет) и отправился вместе с ним по предполагаемому маршруту «Бука».

Сергей:

- Мы находимся под путепроводом у города Харцизск, возле поста ДАИ. Путепровод имеет ограничение по массе 30 тонн и находится в неудовлетворительном состоянии, потому что текущие ремонты проводились очень давно или не проводились вообще. Мостов, которые могли бы выдержать подобную нагрузку (больше 50 тонн, - ред.) в округе нет. Вообще таких мостов на территории ДНР очень и очень мало.

Следующий пункт в расследовании Патрика и Сергея: плотина-путепровод возле ЗУГРЭС, его «Бук» тоже не смог бы миновать. Сергей сообщает ограничение по массе – 25 тонн. Подобные сооружения строятся с некоторыми допусками, превышающими их предельную нагрузку, но не в два с лишним раза, не на 30 тонн! Следующий путепровод – то же самое ограничение – 25 тонн, и еще один – 24 тонны.

Дальше, в ходе своих полевых исследований, Патрик и Сергей выясняют одну любопытную деталь – высота «Бука» на прицепе – 4,7 метров, а на большинстве мостов, под которыми должен был проезжать трейлер висит знак с ограничением по высоте – 4,5 метра. Теоретически, эту разницу в двадцать сантиметров можно попробовать убрать, стравив давление до минимума в 12 шинах прицепа. Потом накачать обратно, если колеса не разбортируются… А в Перевальске – высота моста 3,8 метра и под ним трейлер не проедет, ну никак.

Бук сбивший Боинг не мог приехать из России.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ФРОНТА

В конце этого путешествия по маршруту мифического «Бука», инженер резюмирует – «такая поездка потребовала бы сложных технических решений и заняла бы две или три недели». А Патрик Ланкастер замечает, что в отчете JIT («Объединенной следственной группы») совершенно не случайно, вероятный маршрут «Бука» показан абстрактной стрелочкой. Скорее всего, СОУ 9А310 ЗРК «Бук-М1» приехал на позицию совсем с другой стороны линии фронта и госграницы России.

ЗЛОВЕЩИЙ ГОСТЬ ИЗ ДНIПРА

«Бук» №312 приехал на Донбасс из Днепропетровска», - заявляет блоггер с ником Белый Монгол, в реальности Павел Гагалинский. Заявляет, и выкладывает в Сеть аж 34 снимка пресловутого «Бука». Снимки сделаны на так называемом Ясиноватском посту ДАИ за несколько месяцев до трагедии – 17 марта 2014 года.

Павел Гагалинский выложил в Сеть снимки пресловутого «Бука». Снимки сделаны на так называемом Ясиноватском посту ДАИ

Через сутки после референдума в Крыму. А еще через несколько дней, через этот пост проехали журналисты КП, выбравшиеся из Крыма на поезде и взявшие в Луганске машину в прокате. Это главный въездной пост в Донецк, стоящий на новенькой автотрассе идущей в Луганск. Сейчас, правда, через место, на котором снимали «Бук» проходит линия фронта, совсем рядом находится так называемая «Промка» - место ожесточенных сражений последних лет. И от поста ДАИ уже не осталось даже фундамента. Но, в марте 2014 там было относительно тихо. Тогда мы обратили внимание, что рядом с «даишниками» был еще один пост – на нем стояли первые донецкие повстанцы-общественники с георгиевскими ленточками. «Даишники» были не против. Собственно, кто-то из пикетчиков и отснял этот «Бук», а так же, номера трейлера, который перевозил зенитно-ракетный комплекс.

Петр Гагалинский считает, этот «Бук» прибыл из Днепропетровска. Географически, путь абсурден. Не ездят в Днепропетровск через Ясиноватский пост, есть более короткая дорога, всего 250 километров. И, скорее всего, такой длинный маршрут, через Горловку и Бахмут, был выбран как раз из-за веса трейлера и самой установки ЗРК.

То есть, по «Боингу» скорее всего выстрелили именно из этого украинского «Бука».

И получилось так, что две, казалось бы, разные версии – Патрика и Петра, совершенно не связанных между собой людей, вдруг подтвердили друг друга с разницей в сутки. Это вам не стрелочка, нарисованная халтурщиками из JIT на гугл-карте Донбасса.

ЧЬЯ ЛОГИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЕЙ

Лучше бы западники, вместо того чтобы позориться, выкручиваясь из последних сил, обнародовали данные «черных ящиков» и закрыли эту трагическую тему с рейсом МН17. Кстати, бортовые самописцы были переданы международным экспертам еще в конце июля 2014, и больше их никто не видел и не слышал. И не знает – что там внутри, хотя, как показывает мировая практика – 99% самописцев выживают в катастрофах и без особых проблем выдают всю информацию через сутки, максимум – неделю. Прошло почти четыре года, по слухам, содержимое «черных ящиков» почему-то взялась расшифровывать Великобритания, и занимается этим до сих пор. А пока эти данные самописцев не оглашены, журналистам и блогерам приходится заниматься расследованиями по мостам и случайно сделанным фото. Причем, и сама голландская «Объединенная следственная группа» так же пока строит свои «доказательства» на отрывочных вбросах и отфотошопленных картинках в соцсетях. И не принимает во внимание ни натурные эксперименты российского холдинга Алмаз-Антей, производящего «Буки», ни данные радиолокации неба над Донбассом в момент трагедии, предоставленные российской стороной. Так же почему-то не затребованы у украинской стороны записи переговоров авиадиспетчеров, повернувших «Боинг» с первоначального маршрута на ставший роковым, ни данные с космических спутников США, которые, как говорили сами американцы, видели все передвижения в зоне конфликта в Донбассе. А главное — подозрительно молчат «черные ящики» «Боинга»...

При таком раскладе расследования американского журналиста в Донбассе и блогера из Фейсбука Белый Монгол оказываются намного весомей всей «доказательной базы» голландской «Объединенной следственной группы». Потому что эти расследования хотя бы сделаны на месте трагедии, с железобетонными фактами и логикой, а не виртуально и с очевидной всем заданной политической целью.

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