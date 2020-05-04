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«Будут заслушаны рекомендации»: Путин проведёт 6 мая совещание по ситуации с COVID-19
04 мая 2020, 22:05 • 40 • В России
Владимир Путин проведёт 6 мая совещание, посвящённое реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе видеоконференции также будут обсуждаться рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер.
РИА Новости © Алексей Дружинин
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсудят в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» уже отметила, что введённые в целях борьбы с коронавирусом ограничения будут сниматься так же плавно, как и вводились.
Напомним, 28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с главами субъектов РФ поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации для того, чтобы с 12 мая начать поэтапный выход из режима ограничений.
«Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее», — указывал Путин.
Кроме того, правительству было поручено разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также приступить к подготовке «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
Согласно последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них за последние сутки — 10 581. Число летальных исходов достигло 1356, выздоровели 18 095 человек.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Как отметил главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, выхода на плато по заболеваемости в стране ещё не было.
«Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика», — цитирует его пресс-служба ведомства.
Он также пояснил, что рост числа нарушений режима самоизоляции напрямую влияет на динамику появления новых случаев инфицирования.
Вместе с тем главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико подчеркнул, что на данный момент основным путём передачи коронавируса в России является местное распространение вторичных и третичных случаев в городах.
«Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса (идёт местное распространение вторичных и третичных случаев), которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», — заявил он в интервью «Российской газете».
На данный момент больше всего выявленных случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье. В столице России за последние сутки было зафиксировано 5795 новых случаев, в общей сложности коронавирус диагностирован у 74 401 человека.
«43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, еще 6,7% — старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — указали в оперативном штабе столицы.
Наряду с этим заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в течение двух недель будет завершено создание временного стационара для лечения пациентов с коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ. Кроме того, за три недели в Экспоцентре на Красной Пресне также будет обустроен временный стационар.
В Московской области выявлено 14 939 случаев коронавирусной инфекции, из них 803 — за последние сутки. При этом число умерших в регионе от осложнений, связанных с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, достигло 111, выписаны 542 человека.
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