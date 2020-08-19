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«Будут установлены все детали»: СК расследует гибель российского генерал-майора в Сирии

19 августа 2020, 11:10  •  89 • В мире
Сотрудники Следственного комитета России установят все детали преступления, в результате которого в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора и пострадали двое военнослужащих. Как заявил председатель СК Александр Бастрыкин, установление виновных — дело чести для российских следователей. Накануне в ходе движения автоколонны российских военных по автодороге в 15 км от Дейр эз-Зора сработало СВУ. В результате взрыва погиб российский офицер, ещё двое военных получили ранения.
 
РИА Новости
 

СК России завёл дело после гибели в Сирии генерал-майора российских Вооружённых сил при исполнении служебного долга, а также в связи с раненим двоих военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, согласно ранее достигнутым соглашениям с властями Сирийской Арабской Республики, российские следователи тщательным образом и при содействии компетентных органов САР расследуют каждое преступление против российских военных.

«Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены ещё двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих — не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении.

Бастрыкин также выразил соболезнования близким российского старшего военного советника в звании генерал-майора и адресовал слова поддержки родным и близким двух пострадавших военнослужащих. Он подчеркнул, что мужество российского офицера и его верность присяге — это проявления патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавшего от него мирного населения.

«В непростой, связанной с постоянным риском для жизни обстановке, несмотря на очевидные трудности и скрытые угрозы, он как истинный российский офицер оставался на посту во имя мира, ради оказания жизненно важной поддержки тем, кто в этом нуждается, а также выполнения задач по противостоянию террористам», — заявил председатель Следственного комитета.

Вечером 18 августа пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что на обочине дороги в 15 км от города Дейр эз-Зор сработало самодельное взрывное устройство. В этот момент там ехала автоколонна российских военных, возвращавшаяся после проведения гуманитарной акции.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжёлых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора», — говорилось в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил погибшего офицера к госнаграде посмертно, а ведомство окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Добавим, что это первый случай смерти высокопоставленного российского офицера в ходе боевых действий в Сирии с 2017 года. Тогда в САР погиб генерал-лейтенант Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Асапов.

Старший группы российских военных советников, генерал-лейтенант Асапов попал под миномётный обстрел террористов «Исламского государства»*, находясь на командном пункте войск Сирийской Арабской Республики, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — говорил источник РИА Новости в органах безопасности Сирии.

Асапов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Его похоронили с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Мытищами.

В 2018 году его имя было присвоено средней общеобразовательной школе №2 Уссурийска. Асапов с февраля 2013 года по январь 2014-го занимал должность заместителя командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, базирующейся в этом городе Приморского края.

«Я знал Валерия Асапова лично. Он был и остаётся для меня другом, на которого стоит равняться. Несите гордо имя, присвоенное вашей школе, и прославляйте её новыми победами и достижениями», — говорил глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.

В сентябре 2018 года Асапову установили памятник на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии в Уссурийске.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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