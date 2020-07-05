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«Будут укреплять нашу государственность»: Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
05 июля 2020, 18:55 • 55 • В России
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. По словам российского лидера, эти изменения укрепят государственность и создадут условия для поступательного развития страны на десятилетия вперёд. Президент добавил, что в нескольких редакциях Конституции СССР были прописаны ряд положений, которые на деле были «миной замедленного действия». Путин подчеркнул, что Россия должна избежать ситуации, когда страна может развалиться. Поэтому принятые поправки, в частности, содержат тезисы, связанные с нерушимостью границ страны и невозможностью отторжения российских территорий.
kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в необходимости принятых поправок к Конституции РФ. В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» президент отметил, что он «абсолютно убеждён» в правильности этого шага.
В ходе беседы Путин отметил, что инициатива по внесению изменений в Основной закон, связанных с нерушимостью границ страны, исходила от членов рабочей группы и самих граждан.
«Момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками (их, между прочим, было почти девятьсот представлено)... сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — рассказал Путин.
Глава государства добавил, что в нескольких редакциях Конституции СССР, в которых было прописано право о выходе республик из состава Союза, а также монопольное право компартии на власть, содержалась «мина замедленного действия».
Отвечая на вопрос, каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в стране шла дискуссия о том, «как восстанавливают государственность», и в союзном договоре 1922 года был закреплён «ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства».
«Ленин носился с этой идеей еще с 1908—1909 годов. Исходило это всё из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза (по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в её прежних границах) вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё», — рассказал президент.
Он отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения и заявлял о необходимости автономизации национальных объединений, выступал за их вхождение в состав РСФСР на правах автономий. В итоге была реализована идея Ленина и право выхода из Союза зафиксировали в Договоре об образовании СССР от 1922 года.
Путин обратил внимание на то, что позднее эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода», при этом не была прописана процедура выхода из состава Союза.
«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза? Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул президент.
Российский лидер добавил, что в Конституции СССР 1977 года, как и в предыдущих, было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, в связи с чем партия стала стержнем государственной системы и связала свои групповые интересы с интересами всей страны. В результате, когда партия «сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».
Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал указ указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, которые вступили в силу на следующий день.
В ходе общероссийского голосования внесение изменений в Конституцию страны поддержали 77,92% россиян при общей явке в 67,97%.
Поправками, в частности, закрепляется в Основном законе обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, там также прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, фиксируется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.
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