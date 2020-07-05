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«Будут укреплять нашу государственность»: Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

05 июля 2020, 18:55  •  55 • В России
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. По словам российского лидера, эти изменения укрепят государственность и создадут условия для поступательного развития страны на десятилетия вперёд. Президент добавил, что в нескольких редакциях Конституции СССР были прописаны ряд положений, которые на деле были «миной замедленного действия». Путин подчеркнул, что Россия должна избежать ситуации, когда страна может развалиться. Поэтому принятые поправки, в частности, содержат тезисы, связанные с нерушимостью границ страны и невозможностью отторжения российских территорий.
 
kremlin.ru
 

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в необходимости принятых поправок к Конституции РФ. В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» президент отметил, что он «абсолютно убеждён» в правильности этого шага.

«Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд», — заявил он.

В ходе беседы Путин отметил, что инициатива по внесению изменений в Основной закон, связанных с нерушимостью границ страны, исходила от членов рабочей группы и самих граждан. 

«Момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками (их, между прочим, было почти девятьсот представлено)... сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — рассказал Путин.

Глава государства добавил, что в нескольких редакциях Конституции СССР, в которых было прописано право о выходе республик из состава Союза, а также монопольное право компартии на власть, содержалась «мина замедленного действия».

Отвечая на вопрос, каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в стране шла дискуссия о том, «как восстанавливают государственность», и в союзном договоре 1922 года был закреплён «ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства».

«Ленин носился с этой идеей еще с 1908—1909 годов. Исходило это всё из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза (по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в её прежних границах) вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё», — рассказал президент.

Он отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения и заявлял о необходимости автономизации национальных объединений, выступал за их вхождение в состав РСФСР на правах автономий. В итоге была реализована идея Ленина и право выхода из Союза зафиксировали в Договоре об образовании СССР от 1922 года.

Путин обратил внимание на то, что позднее эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода», при этом не была прописана процедура выхода из состава Союза.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза? Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул президент.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Российский лидер добавил, что в Конституции СССР 1977 года, как и в предыдущих, было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, в связи с чем партия стала стержнем государственной системы и связала свои групповые интересы с интересами всей страны. В результате, когда партия «сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».

«Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная ещё в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — подчеркнул он.

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал указ указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, которые вступили в силу на следующий день.

В ходе общероссийского голосования внесение изменений в Конституцию страны поддержали 77,92% россиян при общей явке в  67,97%.

Поправками, в частности, закрепляется в Основном законе обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, там также прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, фиксируется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.

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