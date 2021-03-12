Будут учитываться недвижимость и проценты по вкладам: Минтруд изменит правила выплат на детей от трёх до семи лет

Минтруд сообщил, что с апреля изменятся правила выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия теперь может быть разным — 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка — и будет зависеть от доходов семьи. При оценке нуждаемости семьи ведомство будет учитывать такие критерии как наличие недвижимости, движимого имущества и процентов по банковским вкладам. По мнению специалистов, нововведения позволят направить помощь тем семьям, которым она действительно необходима.

Минтруд сообщил об изменениях в правилах выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Нововведения вступят в силу с апреля.

Так, оценивая нуждаемость семьи при назначении выплаты, ведомство будет учитывать такие критерии как наличие объектов недвижимости, движимого имущества и процентов по вкладам в банке. Напомним, выплаты полагаются семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Как рассказали в министерстве, для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используются сведения о доходах, полученных семьёй за годовой период, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты. Учитываются средства от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе доходы самозанятых, пенсии, стипендии — у взрослого члена семьи теперь обязательно должен быть доход по одной из этих категорий, за исключением случаев, на которые распространяется правило «нулевого дохода». Также берутся в расчёт проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

Вместе с тем, согласно правилу «нулевого дохода», родители смогут претендовать на выплату, если для отсутствия дохода на протяжении года были уважительные причины: уход за детьми в многодетной семье, или за одним ребёнком, если речь идёт о единственном родителе, уход за ребёнком до трёх лет, а также за гражданином с инвалидностью. Уважительной причиной также будет считаться очная форма обучения для членов семьи младше 23 лет, срочная служба в армии, лечение дольше трёх месяцев, зафиксированная в центрах занятости безработица, нахождение в тюрьме.

При этом семьи с новыми мощными автомобилями (до пяти лет и свыше 250 лошадиных сил) не смогут получить выплату, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Исключение составят многодетные семьи (в которых не менее четырёх детей), владеющие микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест.

Как пояснили в ведомстве, получить выплату могут семьи, одновременно владеющие рядом видов собственности, если она соответствует определённым критериям. Так, на выплату имеют право семьи, у которых есть лишь одна квартиру или дом любой площади.

«Если квартир несколько, тогда малообеспеченными признаются только те семьи, где на каждого человека приходится менее 24 кв. м жилой площади. Если домов несколько, то к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 кв. м жилой площади», — рассказали в ведомстве.

При этом не будут учитываться непригодные для проживания помещения и квартиры, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки. Кроме перечисленной недвижимости, семья, претендующая на получение выплаты, может владеть земельным участком не более 0,25 га общей площадью, дачей, гаражом, легковым автомобилем, мотоциклом, трактором и маломерным судном.

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Кроме того, для получения выплаты годовой доход от процентов по банковским вкладам семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Сам размер пособия теперь может быть разным — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это будет зависеть от доходов семьи. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. Напомним, раньше все семьи, чей доход был ниже прожиточного минимума, получали пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь выплата может быть увеличена, если размер среднедушевого дохода семьи уже с учётом пособия всё равно не превышает величину прожиточного минимума.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT отметила, что нововведения позволят направить помощь тем семьям, которым она действительно необходима.

«Как известно, у нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, процветает неформальная занятость. Поэтому дополнительные критерии просто необходимы, чтобы можно было больше предоставить помощи семьям, которые действительно нуждаются», — отметила она.

Схожее мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мы распределяем ограниченный объём средств среди категорий нуждаемости — вполне естественно, эту нуждаемость человек должен доказать справками, легальной заработной платой. Человек может стараться, но у него будет не получаться, из-за, например, периода безработицы, и у него средний уровень дохода ниже прожиточного минимума. Этой семье надо помогать, тем более что рождение детей приводит к тому, что материальное положение большинства семей ухудшается», — рассказал он RT.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда, на выплаты на детей от трёх до семи лет в ближайшие три года будет направлено более 1 трлн рублей.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.