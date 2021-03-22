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«Будут только усиливать милитаризацию региона»: зачем ВВС США и Канады проводят совместные учения в Арктике

22 марта 2021, 00:15  •  89 • В мире
Американские и канадские военные начали совместные учения по ПРО в Арктическом регионе. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Планируется, что манёвры продлятся до 26 марта. Ранее командование опубликовало стратегию, в которой «развёртывание Россией усовершенствованных крылатых ракет большой дальности» называется «главной военной угрозой на арктическом направлении». По мнению экспертов, Соединённые Штаты и Канада считают Москву основным соперником в регионе и пытаются сократить отставание от РФ в вопросе освоения региона.
 
Военные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Арктике © NORAD / Airman Isaac Johnson
 

ВВС США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter.

«Служащие 148-го истребительного авиакрыла ВВС Национальной гвардии Миннесоты официально направлены для участия в манёврах «Объединённое жало» (Amalgam Dart). Учения по противовоздушной обороне в Арктике под руководством NORAD стартуют сегодня и продолжатся до 26 марта», — отмечается в заявлении.

#AirPower on the move! Members of the @148FW, Minnesota National Guard, are officially on their way to #AmalgamDart. The #NORAD arctic air defense exercise starts today and goes until March 26th. #WeHaveTheWatchpic.twitter.com/W4QbIOV61D

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 20, 2021

Как сообщало ранее командование, цель манёвров — повысить боеготовность и продемонстрировать «возможности по обороне северных подступов к территории» США и Канады.

На официальном сайте NORAD уточняется, что в рамках учений будут задействованы различные образцы военной авиации ВВС Канады и США для выполнения задач «в северных районах».

«Учебные полёты будут совершаться на большой высоте над малонаселёнными арктическими территориями, где вряд ли будут замечены местными жителями», — уточняется в сообщении.

Примечательно, что незадолго до старта тренировок NORAD и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM) опубликовали совместную стратегию. В документе особо подчёркивается обеспокоенность командования обеих стран активизацией деятельности РФ в Арктическом регионе.

«Развёртывание Россией усовершенствованных крылатых ракет большой дальности, способных после пуска с её территории преодолеть северные подступы и попытаться поразить цели в США и Канаде, стало главной военной угрозой на арктическом направлении», — говорится в документе.

Помимо России озабоченность у NORAD и USNORTHCOM вызывает и деятельность КНР в Арктике. Как отмечается в стратегии, «в условиях текущего усиления соперничества Китай не намерен довольствоваться ролью простого наблюдателя».

«Он (Китай. — RT) провозгласил себя «около-арктическим государством» и принял меры, чтобы сделать нормой своё военно-морское и коммерческое присутствие в регионе и расширить себе доступ к прибыльным ресурсам и морским путям сообщения», — говорится в документе.

  • Штаб-квартиры Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооружённых сил США (USNORTHCOM).
  • © NORAD

Арктическое направление

Ранее, 16 марта, на слушаниях в комитете сената США по вооружённым силам американский генерал Глен Ван Хёрк поддержал идею создания базы ВМС в Номе (город в американском штате Аляска. — RT). Необходимость такой меры в верхней палате конгресса мотивировали растущим военно-морским присутствием России в регионе и военно-техническим отставанием Соединённых Штатов.

Напомним, 23 февраля по итогам виртуальной встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо американский президент Джо Байден заявил журналистам, что Вашингтон и Оттава договорились о модернизации NORAD, а также о запуске расширенного диалога по Арктике. Эти переговоры, по словам Байдена, будут охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием, а также управлением.

Стоит отметить, что США и Канада не в первый раз проводят учения в Арктике.

В феврале и марте 2020 года в этом регионе прошли американо-канадские манёвры Arctic Edge — 2020. В тренировках было задействовано около 1 тыс. военнослужащих всех видов войск США, а также члены Командования совместных операций Канады. Целью учений было определение «способности вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях».

Кроме того, 2 марта 2020 года на севере Норвегии стартовали масштабные учения стран НАТО Cold Response, в которых приняли участие около 1 тыс. военных из десяти стран, в том числе из США. Манёвры должны были продлиться больше двух недель, однако были завершены досрочно из-за распространения COVID-19. 

Как уточнялось, Cold Response были направлены «на отработку боевых действий высокой интенсивности в суровых зимних условиях». Главной целю манёвров было развитие способности государств НАТО проводить совместные многосторонние тренировки.

«Другим важным аспектом учений является отработка действий по применению значительного потенциала десантных сил и средств. Сюда относится практическое освоение взаимодействия между силами, действующими на берегу, и силами, оказывающими поддержку с прибрежных районов», — отмечалось в сообщении на сайте норвежских ВС.

Наиболее же крупные учения в Арктике — Trident Juncture — страны НАТО провели в октябре 2018 года. Тогда основным плацдармом для условных военных действий послужили полярные провинции Норвегии. В манёврах приняли участие около 50 тыс. военных (из них около 20 тыс. американских) из 31 государства, включая США и Канаду, 10 тыс. боевых машин, более сотни самолётов и десятки кораблей.

  • Учения Arctic Edge — 2020
  • © NORAD / Air Force Staff Sgt. Diana Cossaboom

«Нагнать и перегнать»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин, учения Amalgam Dart — одна из форм боевой подготовки США и Канады в условиях роста конкуренции в регионе.

«Это вид военных приготовлений с учётом взаимного недоверия Москвы и Вашингтона. В годы холодной войны всему этому уделялось большое значение, позже американская сторона уже не так сильно концентрировалась на этой теме. А сейчас интерес Соединённых Штатов к арктической тематике вновь увеличивается», — сказал аналитик.

Как напомнил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT, США уже признавали, что в вопросе освоения Арктики отстают от России.

«Выяснилось, что у них недостаточное количество военно-морской техники, которая может действовать в арктических широтах, в том числе и ледоколов. Поэтому США решили сделать ставку на то, что у них есть: на авиацию и комплексы противовоздушной и противоракетной обороны. При этом сотрудничество с Оттавой в Арктике называется ключевым, поскольку у Канады есть сеть радиолокационных станций, выполняющих контроль за воздушным пространством в северных широтах. В то же время возможности ВВС и ПВО Канады во многом ограничены», — считает аналитик.

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Для США важно использовать канадские вооружённые силы «в качестве информационной составляющей», добавил Леонков.

«Соединённым Штатам не хватает данных по воздушной обстановке в регионе, особенно с учётом того, что у России имеются гиперзвуковые комплексы. Поэтому сейчас США и Канада проводят учения Amalgam Dart, чтобы понять, насколько эффективно то, что у них есть, и как это можно применить в реализации конкретных учебно-боевых задач», — сказал эксперт.

При этом по итогам данных манёвров «выводы, вероятно, будут сделаны неутешительные», подчеркнул Леонков.

  • Военнослужащие NORAD в Арктике
  • © NORAD / 1st Lt. Austen Bouska

«Американцы вновь будут говорить, что Соединённые Штаты стремительно теряют позиции в Арктике, а потому, чтобы нагнать и перегнать, нужно вкладывать больше денег в военные нужды», — полагает аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении, что, говоря о «развёртывании Россией усовершенствованных крылатых ракет большой дальности», США имеют в виду вооружения, которыми оснащены корабли российских ВМФ и авиация РФ.

«Соединённые Штаты пытаются подготовиться к отражению надуманной «российской угрозы» в Арктике, несмотря на то, что РФ лишь защищает свои рубежи», — заявил Кашин.

Кроме того, как отметил эксперт, американская сторона считает, что из-за сокращения площади льда в Арктике активизируется военно-морская деятельность РФ и КНР.

«В этих условиях, по мнению США, могут стать активнее морские носители ракет этих двух стран», — сказал Кашин.

По его словам, подобные обвинения в адрес России и Китая выглядят странными, учитывая, что сами Соединённые Штаты «намерены приступить как минимум к размещению ракет средней и меньшей дальности в азиатско-тихоокеанском регионе».

При этом Леонков прогнозирует, что США будут только усиливать милитаризацию Арктического региона. Он подчеркнул, что пока Соединённые Штаты только планируют наращивать своё присутствие в Арктическом регионе, Россия уже подготовила вооружения и инфраструктуру, способные защитить её арктические рубежи.

«Там появляются новые противовоздушные и авиационные комплексы, противокорабельные комплексы береговой обороны. Обновляется корабельный состав Тихоокеанского флота. Современное вооружение России, призванное обеспечивать безопасность региона, превосходит возможности США и Канады по этому направлению», — заключил аналитик.

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