Будут сажать: на Украине нашли способ борьбы с утаивающими российское гражданство

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

Представители киевского режима намерены подредактировать уголовный кодекс страны

Власти Незалежной считают серьезным преступлением попытку скрыть российский паспорт. Так, за утайку сведений о наличии у человека гражданства нашей страны могут засадить в тюрьму.



Такое жесткое наказание предложили ввести парламентарии от партии украинского президента "Слуга народа". Депутаты потрудились и внесли на рассмотрение в парламент целых три законопроекта, пишет Vesti.ua.

В частности, они предлагают сажать скрывающих данные о гражданстве за решетку на срок от 2 до 5 лет. В документе наше государство называют страной-агрессором. Соответственно, наличие гражданства такой "агрессивной" державы может обернуться для человека бедой.

А еще украинцев с российским паспортом хотят лишить права голоса на выборах и запретить им выдвигаться в депутаты.

К слову, недавно в Совфеде раскрыли смысл "атак" на русский язык со стороны Незалежной.