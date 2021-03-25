«Будут резать по ночам». В Киеве боятся «реинтегрировать» Донбасс • 165 • Украина

За семь лет войны на Донбассе ЛДНР настолько преобразовались, что реализация Минских соглашений в том виде, в котором они есть, для Киева неприемлема и нереализуема.



Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский политический эксперт Олег Саакян.



«Невозможно найти компромисс в некоторых вещах. Компромисс в данном случае будет за счёт одной из сторон. И то, что Украину склоняют к этому компромиссу порой жёстче, чем Россию, то по принципу – не можем склонить Россию, не дотягиваемся, соответственно, докуда дотянемся, там и попробуем хотя бы как-то сдвинуть ради некой высшей цели. Но чем дальше смотреть на процесс «Минска» и «Нормандии», становится понятно, что без реновации договорённостей «Минска» как такового, он уже не соответствует действительности.



То, что изначально было под названием «Народная милиция» и то, что на сегодняшний день – это две большие разницы. А учтена ли экономическая интеграция данных территорий в Россию? А рублёвая зона указана в минских протоколах? Нет и близко. А изменение образовательных программ, а возможный призыв, который сейчас на Луганщине всячески отрабатывают? А ведение агрессивной антиукраинской пропаганды, навязывание украинофобии так называемым военно-патриотическим воспитанием на данных территориях? А программы интеграции детей, детского капитала в Россию?



То есть многие вещи, которые находятся в слепой зоне «Минска», часть которых на тот момент не существовала, пока Россия всё время физически уничтожала пространство для возможности реализации «Минска». А часть этих вещей были просто видоизменены за это время и замаскированы специально, как Народная милиция, для того, чтобы взломать, «хакнуть» Минские договорённости и сделать их элементом не интеграции или реинтеграции, а, скорее, инструментом дезинтеграции», – рассказал Саакян.



Именно поэтому, по его словам, любая попытка достичь среднеарифметического всё равно приводит к тому, что Украина попадает «в зону неприемлемости и нереализуемости».



«Поэтому когда говорят о мире, надо понимать, о каком мире мы говорим, о каких качествах. Потому что даже с точки зрения теории мир бывает негативный и позитивный. Негативный – это когда просто не стреляют. Позитивный – имеет в себе некоторые элементы развития, когда развивается экономическая, социальная сфера и так далее. Так вот, если говорить о позитивном мире, то в данном случае те предложения, которые были опубликованы «Коммерсантом», они не ведут к нему. В лучшем случае это может привести к тому, что не стреляют. Но это же не означает, что по ночам не будут резать», – высказал свои опасения киевский эксперт.



Примечательно, что политолог предпочёл не вспоминать, насколько за годы противостояния изменилась Украина, взяв курс на ЕС и НАТО, введя цензуру и поставив страну на рельсы тотальной украинизации, закрывая русские школы и принимая языковой закон.



Ровно так же Саакян не посчитал нужным сказать, что именно украинская сторона на уровне высших политических эшелонов неоднократно хвастливо заявляла о том, что целенаправленно затягивает и саботирует минский процесс, приводя за это время в порядок армию и вооружая страну.

За семь лет войны на Донбассе ЛДНР настолько преобразовались, что реализация Минских соглашений в том виде, в котором они есть, для Киева неприемлема и нереализуема.Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский политический эксперт Олег Саакян.«Невозможно найти компромисс в некоторых вещах. Компромисс в данном случае будет за счёт одной из сторон. И то, что Украину склоняют к этому компромиссу порой жёстче, чем Россию, то по принципу – не можем склонить Россию, не дотягиваемся, соответственно, докуда дотянемся, там и попробуем хотя бы как-то сдвинуть ради некой высшей цели. Но чем дальше смотреть на процесс «Минска» и «Нормандии», становится понятно, что без реновации договорённостей «Минска» как такового, он уже не соответствует действительности.То, что изначально было под названием «Народная милиция» и то, что на сегодняшний день – это две большие разницы. А учтена ли экономическая интеграция данных территорий в Россию? А рублёвая зона указана в минских протоколах? Нет и близко. А изменение образовательных программ, а возможный призыв, который сейчас на Луганщине всячески отрабатывают? А ведение агрессивной антиукраинской пропаганды, навязывание украинофобии так называемым военно-патриотическим воспитанием на данных территориях? А программы интеграции детей, детского капитала в Россию?То есть многие вещи, которые находятся в слепой зоне «Минска», часть которых на тот момент не существовала, пока Россия всё время физически уничтожала пространство для возможности реализации «Минска». А часть этих вещей были просто видоизменены за это время и замаскированы специально, как Народная милиция, для того, чтобы взломать, «хакнуть» Минские договорённости и сделать их элементом не интеграции или реинтеграции, а, скорее, инструментом дезинтеграции», – рассказал Саакян.Именно поэтому, по его словам, любая попытка достичь среднеарифметического всё равно приводит к тому, что Украина попадает «в зону неприемлемости и нереализуемости».«Поэтому когда говорят о мире, надо понимать, о каком мире мы говорим, о каких качествах. Потому что даже с точки зрения теории мир бывает негативный и позитивный. Негативный – это когда просто не стреляют. Позитивный – имеет в себе некоторые элементы развития, когда развивается экономическая, социальная сфера и так далее. Так вот, если говорить о позитивном мире, то в данном случае те предложения, которые были опубликованы «Коммерсантом», они не ведут к нему. В лучшем случае это может привести к тому, что не стреляют. Но это же не означает, что по ночам не будут резать», – высказал свои опасения киевский эксперт.Примечательно, что политолог предпочёл не вспоминать, насколько за годы противостояния изменилась Украина, взяв курс на ЕС и НАТО, введя цензуру и поставив страну на рельсы тотальной украинизации, закрывая русские школы и принимая языковой закон.Ровно так же Саакян не посчитал нужным сказать, что именно украинская сторона на уровне высших политических эшелонов неоднократно хвастливо заявляла о том, что целенаправленно затягивает и саботирует минский процесс, приводя за это время в порядок армию и вооружая страну. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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