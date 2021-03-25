Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
Главная / Украина

«Будут резать по ночам». В Киеве боятся «реинтегрировать» Донбасс

25 марта 2021, 21:50  •  165 • Украина

За семь лет войны на Донбассе ЛДНР настолько преобразовались, что реализация Минских соглашений в том виде, в котором они есть, для Киева неприемлема и нереализуема.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский политический эксперт Олег Саакян.

«Невозможно найти компромисс в некоторых вещах. Компромисс в данном случае будет за счёт одной из сторон. И то, что Украину склоняют к этому компромиссу порой жёстче, чем Россию, то по принципу – не можем склонить Россию, не дотягиваемся, соответственно, докуда дотянемся, там и попробуем хотя бы как-то сдвинуть ради некой высшей цели. Но чем дальше смотреть на процесс «Минска» и «Нормандии», становится понятно, что без реновации договорённостей «Минска» как такового, он уже не соответствует действительности.

То, что изначально было под названием «Народная милиция» и то, что на сегодняшний день – это две большие разницы. А учтена ли экономическая интеграция данных территорий в Россию? А рублёвая зона указана в минских протоколах? Нет и близко. А изменение образовательных программ, а возможный призыв, который сейчас на Луганщине всячески отрабатывают? А ведение агрессивной антиукраинской пропаганды, навязывание украинофобии так называемым военно-патриотическим воспитанием на данных территориях? А программы интеграции детей, детского капитала в Россию?

То есть многие вещи, которые находятся в слепой зоне «Минска», часть которых на тот момент не существовала, пока Россия всё время физически уничтожала пространство для возможности реализации «Минска». А часть этих вещей были просто видоизменены за это время и замаскированы специально, как Народная милиция, для того, чтобы взломать, «хакнуть» Минские договорённости и сделать их элементом не интеграции или реинтеграции, а, скорее, инструментом дезинтеграции», – рассказал Саакян.

Именно поэтому, по его словам, любая попытка достичь среднеарифметического всё равно приводит к тому, что Украина попадает «в зону неприемлемости и нереализуемости».

«Поэтому когда говорят о мире, надо понимать, о каком мире мы говорим, о каких качествах. Потому что даже с точки зрения теории мир бывает негативный и позитивный. Негативный – это когда просто не стреляют. Позитивный – имеет в себе некоторые элементы развития, когда развивается экономическая, социальная сфера и так далее. Так вот, если говорить о позитивном мире, то в данном случае те предложения, которые были опубликованы «Коммерсантом», они не ведут к нему. В лучшем случае это может привести к тому, что не стреляют. Но это же не означает, что по ночам не будут резать», – высказал свои опасения киевский эксперт.

Примечательно, что политолог предпочёл не вспоминать, насколько за годы противостояния изменилась Украина, взяв курс на ЕС и НАТО, введя цензуру и поставив страну на рельсы тотальной украинизации, закрывая русские школы и принимая языковой закон.

Ровно так же Саакян не посчитал нужным сказать, что именно украинская сторона на уровне высших политических эшелонов неоднократно хвастливо заявляла о том, что целенаправленно затягивает и саботирует минский процесс, приводя за это время в порядок армию и вооружая страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
25 марта 2021, 08:05
«Правосеки» возвращаются в Донбасс
25 марта 2021, 08:05
Страна болот и солончаков
25 марта 2021, 18:10
В ВСУ рассказали туркам «об испытаниях Россией нового оружия» на востоке Украины
25 марта 2021, 18:10
Максим Могильницкий: Данилов сорвал коварный план «страны-агрессора»?
25 марта 2021, 15:25
«Переиграть» минские соглашения, чтобы выполнять их в выгодном Украине порядке, Москва не позволит
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее преду...
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за сан...
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский нар...
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать вс...
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.