«Будут развивать американский вектор»: как Польша пытается бороться с «искажением» истории со стороны России

В Польше подготовили законопроект, «запрещающий России истолковывать историю со своей точки зрения». Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что он будет представлен на следующем заседании парламента. Инициатива появилась после того, как президент РФ Владимир Путин напомнил о сотрудничестве Варшавы с нацистской Германией перед началом Второй мировой войны. Эксперты считают, что цель этого законопроекта — поддержка курса США, которые пытаются представить Россию угрозой для стран Запада.

В Польше подготовили проект закона, «запрещающего России истолковывать историю со своей точки зрения». Об этом в Twitter сообщила вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

Она уточнила, что законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю» будет представлен на следующем заседании парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, её необходимо вести постоянно и упорно. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!» — написала Кидава-Блоньска.

В свою очередь, глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий уточнил, что работу над документом ведёт комитет сейма по внешней политике. Планируется, что проект закона будет готов в среду, 8 января.

Об этой инициативе стало известно после ряда высказываний президента России Владимира Путина, который напомнил, что перед началом Второй мировой войны несколько стран Европы, в том числе Польша, сотрудничали с нацистской Германией.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT назвал действия польского руководства деструктивным подходом к двусторонним отношениям.

«Нужно думать о том, как нам развивать экономические, культурные, научно-технические связи. Постоянное педалирование таких аспектов не приведёт ни к чему хорошему, только дальше будет разделять наши народы, которые, я уверен, в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях между нашими странами», — заявил он.

Представители западных стран неоднократно поднимали тему Второй мировой войны, зачастую пытаясь переложить ответственность за начало конфликта на СССР.

24 декабря 2019 года. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной

© Евгений Биятов/РИА Новости

Напомним, в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В документе утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». Президент России Владимир Путин заявил, что резолюция «удивила и задела» его.

«Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что и Советский Союз несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сказал российский лидер.

На встрече лидеров государств СНГ Путин представил коллегам копии архивных материалов конца 1930-х годов. Президент России напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним из договоров о ненападении с нацисткой Германией, а ряд европейских стран, в том числе и Польша, подписали подобные соглашения с Берлином гораздо раньше. Путин также добавил, что у России достаточно архивных документов, которые не дадут исказить историю.

В ответ МИД Польши заявил, что высказывания российских властей относительно событий Второй мировой войны якобы представляют «ложную картину событий».

Кроме того, на заседании итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов Юзефа Липского, который поддержал намерение Адольфа Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку. Липский пообещал в таком случае поставить фюреру «великолепный памятник» в Европе. Комментируя данную запись, российский президент назвал польского посла «сволочью и антисемитской свиньёй».

После этого посол России в Варшаве Сергей Андреев, вызванный в МИД Польши, разъяснил представителям польского ведомства позицию Москвы по событиям, предшествовавшим началу Второй мировой, и добавил, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».

Политолог Александр Асафов, комментируя RT слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньска, указал на стремление Польши следовать американскому вектору для получения экономических преференций.

«Это вопрос убеждений и идеологии. Поскольку высшее польское политическое руководство будет разделять американский вектор, который пересматривает итоги Второй мировой войны, то... они будут вынуждены его защищать, в том числе на уровне официальных документов. Конечно, они будут предпринимать похожие действия для закрепления своей версии прошлого, в которой Россия является наследницей СССР и угрозой для всей прогрессивной Европы», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что подобный взгляд на историю существует только в польских высших политических кругах, но не поддерживается населением страны, так как ещё живы те, кто помнит, как всё было на самом деле.