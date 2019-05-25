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Будут работать за 10 тысяч гривен: Украину могут заполонить мигранты из Непала и Пакистана - эксперт
25 мая 2019, 01:24 • 47 • Политика
Как заявил глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник, благодаря новому законопроекту Украину могут заполонить мигранты из Непала и Пакистана, которые будут работать за 10 тысяч гривен.
Депутаты Верховной рады должны рассмотреть законопроект, который предполагает упрощение для иностранных граждан процедуры трудоустройства на Украине. Об этом заявил глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Эксперт выразил беспокойство в связи с тем, что вскоре на Украину могут хлынуть мигранты из Непала, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. Непосредственно работодатели заявили о том, что их устраивает, если на зарплаты в 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей) будут претендовать непальцы.
Вместе с этим продолжается процесс оттока украинцев в страны Европы.
"И если у нас не будет рабочей силы, возникает главный вопрос: кто будет инвестировать в страну, в которой некому работать?" - приводит его слова издание "Утро.ру".
По оценкам эксперта, уже к 2070 году ежегодно из Украины будут уезжать два миллиона украинцев. Поэтому необходимо повернуть поток вспять, что будет возможно в случае экономического роста.
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