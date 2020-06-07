Будут "учить Россию международному праву"? Пушков поставил на место экс-посла США Макфола

В соцсетях завязался спор между сенатором Алексеем Пушковым и экс-послом США Майклом Макфолом. Пушков заявил, что заявления бывшего дипломата об отправке "маленьких зелёных человечков", которые якобы захватывают новые территории для России, абсолютно лишены смысла. Пушков напомнил Макфолу об оккупации Ирака.

На это бывший дипломат ответил, что он сам осуждает ввод войск в Ирак и неоднократно критиковал за это власти США. Однако России он напомнил о присоединении Крыма.

Сенатор был вынужден перечислить всё то зло, которое Америка принесла другим странам за последние 10 лет.

"Дело не в критике - критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", - написал Пушков в своём Twitter.