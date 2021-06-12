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Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
12 июня 2021, 00:35 • 87 • Политика
УЕФА попросил прикрыть слова "Героям слава!" на форме сборной Украины. "Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - заявили в организации.
Форму сборной Украины будут проверять перед каждым матчем Евро-2020 на предмет того, убран ли слоган украинских националистов "Героям слава!" Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.
Речь идёт о скандальной форме с очертаниями Украины с Крымом, а также лозунгом украинских радикалов и сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны украинских националистов. Изначально УЕФА одобрил эту форму, однако после запроса России спортивные чиновники присмотрелись к форме повнимательнее и таки увидели в ней националистический лозунг. После этого УЕФА потребовал от Украины убрать хотя бы вторую часть слогана.
- цитирует РИА Новости пресс-службу УЕФА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, как Украина будет убирать слоган националистов.
- написала дипломат в своём Telegram-канале.
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