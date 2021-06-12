Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия

УЕФА попросил прикрыть слова "Героям слава!" на форме сборной Украины. "Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - заявили в организации.

Форму сборной Украины будут проверять перед каждым матчем Евро-2020 на предмет того, убран ли слоган украинских националистов "Героям слава!" Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Речь идёт о скандальной форме с очертаниями Украины с Крымом, а также лозунгом украинских радикалов и сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны украинских националистов. Изначально УЕФА одобрил эту форму, однако после запроса России спортивные чиновники присмотрелись к форме повнимательнее и таки увидели в ней националистический лозунг. После этого УЕФА потребовал от Украины убрать хотя бы вторую часть слогана.

Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире,

- цитирует РИА Новости пресс-службу УЕФА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, как Украина будет убирать слоган националистов.

Замазка, клей, изолента? Или ножницы?

- написала дипломат в своём Telegram-канале.