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«Будут просто слюной брызгать на Зеленского»: Кулеба о реакции Кремля на санкции против Медведчука
22 февраля 2021, 21:00 • 106 • Украина
Быстрой реакции от России на санкции против кума президента РФ, главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука ждать не стоит, но в среднесрочной перспективе они повлияют на позицию и действия Кремля, хотя нет смысла гадать, как именно.
Такое мнение высказал в эфире телеканала «Прямой» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, с 2014 года «мы должны быть готовыми к любому развитию событий».
«Сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины, там будут просто слюной брызгать на президента Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным», — уверен Кулеба.
Глава МИД заявил, что нужно откинуть логику «не раздражать Россию».
«Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не провоцировать Россию», — заявил Кулеба.
Напомним, 19 февраля после заседания СНБО в Офисе президента Зеленский ввёл в действие решение о санкциях против депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Посольство США одобрило санкции против Медведчука и его жены, а в Кремле назвали это «тревожной информацией».
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