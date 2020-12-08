«Будут продолжать милитаризацию региона»: какова цель учений США и Японии Yama Sakura 79

В городе Кумамото стартовали японо-американские манёвры Yama Sakura 79. Планируется, что они продлятся до 15 декабря. Цель учений — проверить потенциал командования силами рассредоточенных миссий «с помощью концепции боевой, тренажёрной и теоретической подготовки». Как сообщают организаторы, Yama Sakura 79 — крупнейшие двусторонние объединённые командно-штабные учения, проводимые Сухопутными войсками США на Тихом океане и Сухопутными силами самообороны Японии. Эксперты отмечают, что манёвры будут проходить по большей части «в едином информационном поле». При этом аналитики полагают, что в сценарий учений могли быть внедрены разведданные о России и Китае в рамках политики сдерживания.

На военной базе в японском городе Кумамото прошла церемония, посвящённая началу японо-американских командно-штабных учений Yama Sakura 79. Планируется, что манёвры продлятся до 15 декабря.

«Военнослужащие Первого корпуса Сухопутных войск США и Западной армии Сухопутных сил самообороны Японии принимают участие в виртуальной церемонии старта учений Yama Sakura 79 на базе Кенгун 7 декабря. В этом году из-за пандемии коронавируса Yama Sakura 79 будут проводиться в нескольких локациях в Японии и США. С помощью концепции боевой, тренажёрной и теоретической подготовки будет проверен потенциал командования силами рассредоточенных миссий при сохранении тех же стандартов, что и в рамках предыдущих учений», — говорится в сообщении на официальной странице манёвров в Facebook.

Soldiers with I Corps and members with 陸上自衛隊 Japan Ground Self-Defense Force Western Army participate in the virtual... Опубликовано Yama Sakura Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Отмечается также, что в рамках учений «объединили усилия» военнослужащие армии США и Сухопутных сил самообороны Японии, «несущие службу в самых разных уголках обеих стран».

Кроме того, сообщается, что Yama Sakura 79 — крупнейшие двусторонние объединённые командно-штабные учения, проводимые Сухопутными войсками США на Тихом океане и Сухопутными силами самообороны Японии.

«Они позволяют военным обеих стран проводить тренировки по реалистичному сценарию, который позволяет оценить возможности и оперативную совместимость, необходимые для выполнения обязательств по договору о взаимной безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении организаторов учений.

Уточняется, что манёвры «демонстрируют силу американо-японского альянса, содействуя региональной безопасности».

Учения «Яма сакура 79»

© U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Christian Senyk

За несколько дней до старта Yama Sakura 79 в Японии американские и японские военные провели тренировки «по отработке тактических планов» на военной базе Кортни в префектуре Окинава. Об этом сообщили в Минобороны США. В них приняли участие бригадный генерал Корпуса морской пехоты США Кайл Эллисон и полковник Сухопутных сил самообороны Японии Такеси Хигути.

Сообщается, что цель таких подготовительных тренировок — «ознакомление всех ключевых военных руководителей с планом боевых действий на основе предложенного сценария».

Напомним, учения Yama Sakura проводятся с 1982 года. Они призваны способствовать «повышению оперативной совместимости между силами США и Сухопутными силами самообороны Японии».

«На случай конфликта с Китаем»

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что командно-штабные учения США и Японии в Кумамото — «это манёвры военных штабов, направленные на информационное взаимодействие двух стран».

«Штабы отрабатывают также военные операции без прямого привлечения вооружённых сил — по большей части в электронном виде, в едином информационном поле и в режиме реального времени. Поэтому и период проведения тренировок установлен не на один день», — пояснил аналитик.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что в подобных учениях «учитывается также и та обстановка, о которой докладывает разведка, она встраивается в сценарий учений».

«Для этого армии США и Японии используют системы электронного взаимодействия, в частности военный интернет, по которому осуществляется передача данных. Подобная система Соединённых Штатов объединяет информацию, полученную от разведки в том числе посредством космических аппаратов и воздушных сил», — уточнил аналитик.

По мнению Леонкова, в основу сценария учений могли лечь разведданные о России и Китае.

«А именно — разведывательная информация, получения США и Японией в Восточно-Китайском море близ КНР или в окрестностях Охотского моря, Курильских островов и Петропавловска-Камчатского», — отметил аналитик.

Как заявил Леонков, не исключено, что американские и японские военные «тренируются по легенде, где агрессивные Россия и Китай нападают на Японию».

«Несмотря на то что учения проходят в основном в электронном формате, а США и Япония в их рамках не собираются бряцать оружием и приближаться вплотную к границам РФ и КНР, всё же эти манёвры представляют опасность для России и Китая. Дело в том, что сценарии таких учений могут предполагать уничтожение вполне конкретных целей, например российских военно-морских баз на Дальнем Востоке, военных объектов на Курильских островах и в КНР», — сказал эксперт.

Леонков также напомнил, что в «Стратегии национальной безопасности США» Россия и Китай названы главными угрозами для Соединённых Штатов.

«Такие формулировки говорят о том, что Москва и Пекин — потенциальные враги для Вашингтона и его союзников. В соответствии с этим и проводятся военные учения. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе врагом номер один для Соединённых Штатов является Китай», — сообщил аналитик.

Напомним, во время встречи в конце августа с Таро Коно, бывшим на тот момент министром обороны Японии, Марк Эспер, занимавший тогда должность главы Пентагона, заявил о «злонамеренном поведении Китая в регионе».

«Сегодня я с нетерпением жду возможности обсудить с вами проблему негативного регионального влияния КНР под руководством Коммунистической партии Китая, включая запугивание и давление в отношении соседних государств, а также непрекращающуюся агрессию в Восточном и Южно-Китайском морях», — сказал Эспер, добавив, что США «по-прежнему непоколебимы в противодействии дестабилизирующей деятельности Пекина в регионе».

Здание Пентагона

Reuters

© Carlos Barria

В начале декабря командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что правительство Ёсихидэ Суги «займёт несколько иную позицию по России», чем правительство Синдзо Абэ.

«И я подозреваю (относительно действий России), что при правительстве Суги мы увидим некоторое усиление, активизацию, особенно в воздушном пространстве, что мы не всегда наблюдали ранее», — сказал американский генерал.

Как отметил военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин, совместные американо-японские учения Yama Sakura 79 проводятся «главным образом на случай конфликта с Китаем, однако сценарии, связанные с Россией, в манёврах также могут присутствовать».

«Главная цель США и Японии тут — это сдерживание КНР. Для России эти манёвры не становятся таким предметом обеспокоенности, как для Китая», — заявил аналитик в разговоре с RT.

«Продолжит оказывать давление»

Стоит отметить, что Yama Sakura 79 не единственные учения в этом году, в которых одновременно принимали участие Япония и США.

Так, 25 октября американские и японские военные начали манёвры Keen Sword 21 («Острый меч — 21») в префектуре Окинава, на территории Японии, а также в прилегающих территориальных водах. В тренировках были задействованы военные корабли, сотни самолётов и 46 тыс. солдат, матросов и морпехов. Об этом сообщает индийский телеканал Republic.

17 ноября началась вторая фаза многонациональных военно-морских учений Malabar, объединивших силы Японии, США, Индии и Австралии. В них были задействованы самолёты и флот.

Программа включала в себя стрельбу по учебным целям, действия при борьбе с подводными лодками и другие тактические манёвры, охватывающие широкий спектр военно-морских операций. Об этом сообщается на официальной странице ВМС Индии в Facebook. Продолжительность этой фазы составила четыре дня.

Первая фаза этих тренировок проходила с 3 по 6 ноября. Во время учений отрабатывались стрельба боевыми боеприпасами, действия при борьбе с надводными и воздушными целями, а также подводными лодками, совместные манёвры. В учениях «высокой интенсивности» были задействованы пять эсминцев, танкер, патрульный корабль наряду с морским патрульным самолётом большой дальности, продвинутые учебные реактивные самолёты, вертолёты и подводная лодка.

По мнению Василия Кашина, сейчас Соединённые Штаты в рамках сдерживания Китая «делают ставку на Японию, поскольку сами в процессе своей гонки вооружений с КНР не успевают за китайскими коллегами».

«Китай наращивает свои силы довольно высокими темпами, американцам трудно достаточно быстро перераспределять свои силы, перебрасывая их в западную часть Тихого океана. Поэтому Вашингтон в последнее время пытается активизировать сотрудничество с Токио по этому направлению. Кроме того, США хотят также заставить японских коллег больше вкладываться в военное строительство и модернизацию», — сказал эксперт.

Военнослужащие армии США в Японии

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

Кашин также спрогнозировал, что США «будут продолжать милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона и усиливать интенсивность учений в рамках противодействия Китаю».

«Вашингтон будет продолжать предпринимать усилия по этому направлению. Однако тут главный вопрос состоит в том, какова во всём этом будет роль Японии. Токио больше склонятся к тому, что страна должна лишь оборонять Японские острова, используя тыловую поддержку США. Однако Соединённые Штаты хотели бы видеть более активную роль Японии в рамках сдерживания Китая. В связи с этим Вашингтон продолжит оказывать давление на Токио», — заключил аналитик.