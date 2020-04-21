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Будут отслеживаться по геолокации: власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

21 апреля 2020, 17:05  •  76 • В России
Москвичи с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Мера распространяется и на проживающих с ними в одной квартире. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 5642, скончался 51 человек.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Граждане с подозрением на коронавирус могут пользоваться транспортом только для посещения больницы при наличии цифрового пропуска, отмечается в указе.

«С 22 апреля граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому... применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», — приводит РИА Новости текст указа.

Мера также распространяется на граждан, проживающих с заболевшими ОРВИ. Однако они по-прежнему могут выйти в ближайший магазин или аптеку.

Кроме того, указ мэра разрешает ️передвижение по Москве грузового автотранспорта без цифровых пропусков ночью с 22.00 до 6.00. Помимо этого, нотариальные конторы исключаются из списка организаций, работа которых в Москве приостановлена из-за распространения COVID-19.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 5642, из них 3083 — в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Количество выздоровевших составляет 3873. С начала пандемии скончались 456 человек с подтверждённым коронавирусом.

Помимо Москвы, наибольшее число случаев заражения COVID-19 отмечено в Московской области (718), Санкт-Петербурге (127) и Нижегородской области (101).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы быть в курсе изменения эпидемиологической ситуации.

20 апреля Путин провёл видеосовещание, в котором приняли участие ведущие учёные-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров. Глава государства констатировал, что ситуация с COVID-19 в России остаётся сложной, количество заразившихся растёт во всех субъектах. Тем не менее он указал, что в целом удаётся замедлить распространение инфекции. При этом он подчеркнул, что, по прогнозу специалистов, пик заболеваемости в РФ ещё впереди.

«Вы слышали точки зрения экспертов. Кто-то говорил, что надо сейчас уже открывать школы. Кто-то говорил, что надо уже сейчас выходить на улицу. Кто-то, наоборот, говорил, что это был бы непростительный риск. Эксперты все авторитетные, все знающие, все талантливые, но они имеют разные точки зрения. Все эти точки зрения учитываются руководством при принятии решений», — отметил Песков.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Также Владимир Путин в ходе совещания с губернатором Приморья Олегом Кожемяко выразил надежду, что дополнительные койко-места и оборудование для лечения больных с коронавирусом не потребуются, но указал на необходимость создать такой резерв.

«Мы понимаем, что этого может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть», — подчеркнул глава государства.

Тем временем в Роспотребнадзоре отметили, что ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. В ведомстве уточнили, что за последние 4 недели число заболевших уменьшилось в 2,5 раза.

Там добавили, что в связи с подозрением на коронавирус в России почти 140 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением.

В свою очередь, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины.

«К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что развёртывание медицинской сети для борьбы с коронавирусом в регионах РФ проходит по «полувоенному сценарию». Он добавил, что более 1,2 млн медработников прошли обучение для борьбы с COVID-19, так как любой врач может столкнуться с пациентом, инфицированным коронавирусом.

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