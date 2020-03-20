«Будут определены наиболее перспективные прототипы»: российские учёные начали испытания вакцины против COVID-19

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытанию прототипов вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время исследования проводятся на животных. Учёные рассчитывают, что возможное внедрение медикамента состоится в четвёртом квартале 2020 года. Напомним, что накануне в России расшифровали геном нового коронавируса и сделали первые снимки его частиц.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям прототипов вакцины против коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах, были разработаны «в самые сжатые сроки».

«По состоянию на 16 марта учёные ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов, всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины», — говорится в сообщении.

Российские учёные рассчитывают, что вакцину можно будет внедрить уже в четвёртом квартале 2020 года.

Добавим, что накануне ГНЦ ВБ «Вектор» сделали первые снимки частиц коронавируса. Это произошло после того, как специалисты Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

При этом специалист американского Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен вместе с группой международных исследователей сообщил о том, что SARS-CoV-2 возник в результате естественной эволюции.

«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твёрдо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — говорится в материале журнала Nature Medicine.

Как сообщает РИА Новости, Всемирная организации здравоохранения изучает данные о передаче коронавируса больными без выраженных симптомов заболевания. При этом он отметил, что самый быстрый способ передачи COVID-19 — воздушно-капельный посредством чихания и кашля.

«ВОЗ в курсе о возможности передачи COVID-19 от заболевших людей до того, как у них проявились симптомы болезни. Были собраны детальные данные об историях заражений, чтобы лучше понять досимптомную фазу инфицирования и то, каким образом произошла передача вируса в этих нескольких случаях», — указал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Согласно последним данным, в Российской Федерации зарегистрировано 199 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 11 иностранцев. При этом известно о пятерых выздоровевших.

В связи с пандемией COVID-19 все 85 субъектов РФ перешли на режим повышенной готовности. Кроме того, руководителям регионов поручено «обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию России, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия». Они также должны будут проконтролировать соблюдение карантина и ежедневно предоставлять отчёты в территориальные органы Роспотребнадзора. При этом напомним, что с 18 марта до 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, с 23 марта все российские школы уйдут на трёхнедельные весенние каникулы.

Между тем в правительстве РФ указали, что Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на угрозы, подобные пандемии коронавируса, которая стала одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. При этом в кабмине не исключили, что при необходимости могут и усилить ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению учёных, являются эффективными для противодействия эпидемии», — говорится в сообщении правительства.

Всего же в мире известно о более 244 тыс. подтверждённых случаев заболевания. За последние сутки первые случаи инфицирования зафиксированы в Нигере и Чаде.

При этом заметно улучшается ситуация в КНР, стране ставшей источником распространения инфекции.

За последние 24 часа там выявили только 39 случаев заражения, все они ввозные. При этом в стране остаётся только 6 569 больных, из них 282 в провинции Хубэй, который был очагом эпидемии. В общей сложности в Китае было 80 967 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19, из них 71 150 выздоровели. Погибли — 3 248 человек.