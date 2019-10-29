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Будут охранять: нефть задержит американцев в Сирии

29 октября 2019, 13:09  •  100 • Война
США планируют продолжать бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и ряде других стран) в Сирии, заявил министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли.
Он признал, что ситуация с безопасностью в САР остается сложной, несмотря на смерть главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
По словам Эспера, многие государственные и негосударственные игроки продолжают бороться за контроль над территориями и ресурсами, но миссия Вашингтона остается прежней: обеспечить разгром террористических группировок. Он пояснил, что последнее перемещение американских сил было направлено как раз на продолжение этой миссии.
«Те [американские военнослужащие], которые остаются [в Сирии], продолжат контртеррористические операции, будут в тесном контакте с [курдскими] «Сирийскими демократическими силами» (СДС)». Мы продолжим обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии», — сказал глава Пентагона. Он отметил, что смерть аль-Багдади не означает завершения продолжающегося конфликта в Сирии, но это посылает сигнал тем, кто сомневается в решимости Вашингтона бороться с терроризмом.
О том, что лидер террористической организации «Исламское государство» был ликвидирован во время операции в Идлибе, 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, во время спецоперации американские военные загнали его в тупиковый тоннель. Когда аль-Багдади убегал от военных, он подорвал пояс смертника и таким образом убил трех своих детей. То, что убит был именно главарь ИГ, подтвердила проведенная властями США идентификация останков.
Теперь, как сообщили в Пентагоне, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор
и базой Эт-Танф — она расположена на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна 55-км зона вокруг города.
«Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним [боевиков террористической группировки] ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (добычи нефти на этих месторождения с последующей продажей — «Газета.Ru»)», — пояснил Марк Милли.
Эспер уточнил, что на данный момент ВС США готовы противостоять в том числе возможным попыткам России и Сирии взять эти нефтяные объекты под контроль. По его словам, Вашингтон хочет гарантировать, что коалиция СДС, костяк которой составляют курдские отряды, «имеет доступ к ресурсам». «Чтобы охранять тюрьмы [с заключенными из числа боевиков], вооружать свои силы, помогать нам в миссии по разгрому ИГ», — уточнил он.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев при этом подчеркнул, что районы с нефтяными месторождениями должны контролировать власти арабской республики. «Мы считаем, что это единственный выход», — сказал он.
На заинтересованность американской стороны в сирийской нефти ранее обратили внимание и в Минобороны РФ.
Военные продемонстрировали снимки космической разведки, судя по которым после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) США добывали и вывозили из Сирии нефть.
Кадры космической разведки разместили в Facebook.
По данным министерства, под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии контрабандой направляют в другие государства. «В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — указали в сообщении ведомства.
К тому же нефть добывают при помощи оборудования, которое предоставили ведущие западные компании в обход американских санкций. В ведомстве уточнили, что стоимость одного барреля нефти составляет $38, а ежемесячная выручка превышает $30 млн.
В российском Минобороны действия США охарактеризовали как международный государственный бандитизм.
Незадолго до этого стало известно о намерении Пентагона направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы защитить находящиеся там нефтяные месторождения от боевиков ИГ.
«США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию игроков», — пояснил РИА «Новости» представитель ведомства.

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