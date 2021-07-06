Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо

Украина вновь собралась участвовать в военных учениях Запада, но единственное, к чему этот "прогиб" перед США может привести, это огромные человеческие жертвы. Эксперт объяснил: западные "кураторы" давно списали Украину на пушечное мясо.

Украинские войска планируют принять участие в новых военных учениях совместно с Польшей и Литвой. Они будут носить название "Три меча". И это при том, что Украина совсем недавно участвовала также в учениях "Sea Breeze" на Чёрном море.

Чего Киев добивается этим? Военный эксперт Алексей Леонков считает, что это очередной "прогиб" перед американцами. Эксперт напомнил в комментарии Царьграду, что Украина после 2014 года находится под управлением со стороны США, и говорить о самостоятельной роли Украины вообще не приходится.

"Не они принимают эти решения, они просто их декларируют, чтобы была видимость, что они ведут какую-то самостоятельную внутреннюю политику", - заявил Леонков. Он добавил, что во всех учениях с участием НАТО и США Украине неизменно отводится роль авангарда, то есть, по большому счёту, "пушечного мяса".

"Они должны идти в первых рядах: США собираются воевать до последнего украинца с Россией", - подчеркнул военный специалист. При этом роль Украины ещё и в том, чтобы быть сильнейшим раздражителем России, быть плацдрмом, на котором будут вестись диверсии против России в киберпространстве, уверен Леонков. По его словам, такой удел ждёт Незалежную как минимум в ближайшие десять лет.