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"Будут обсуждаться пресловутые помидоры": Владимир Путин летит в Турцию

02 апреля 2018, 18:54  •  84 • В России

Два дня проведут вместе президенты России, Турции и Ирана, чтобы обсудить и совместную работу в Сирии, и общую повестку двусторонних отношений. Причем, даже сложно сказать, что сегодня для них актуальнее.

- Лидеры и в ходе заседания, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Это для нас крайне важно, - рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. - Все три страны отдают отчет, что окончательное слово в этом процессе должно принадлежать самим сирийцам.

С президентом Ирана Хасаном Рухани Владимир Путин среди всего прочего обсудит положение дел с "ядерной сделкой" и возможность выхода из нее США. А с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - массу совместных проектов: от поставок Анкаре зенитных ракетных систем С-400, которые турки просят ускорить, до старта строительства атомной станции "Аккую", первый куб бетона которой лидеры зальют вместе.

- Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры, - заявил Ушаков. - Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции.

Возможно, что после визита Путина в Анкару "помидорный поток" из Турции в Россию станет чуть шире.

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