«Будут обслуживать западный бизнес»: к чему могут привести экономические реформы Зеленского

После того, как будет сформирован новый кабинет министров, правительство Украины начнёт масштабные экономические реформы в стране. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук. По его словам, власти намерены снять мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, а также начать приватизацию госбанков и других активов. По мнению экспертов, подобные шаги помогут Киеву лишь в краткосрочной перспективе, но при этом сделают украинскую экономику почти полностью зависимой от иностранных игроков.

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена провести масштабные экономические реформы в стране после того, как будет сформирован новый кабинет министров. Об этом рассказал в интервью агентству Bloomberg заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.Как отмечают украинские СМИ со ссылкой на источники в окруженииглавы государства, именно он является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в новом правительстве Украины.

По словам Гончарука, Киев должен заключить новое соглашение с Международным валютным фондом, чтобы заменить истекающую в этом году кредитную сделку.

«МВФ — это наш стратегический партнёр», — цитирует Гончарука Bloomberg.

Кроме того, Гончарук сообщил, что команда Владимира Зеленского намерена запустить в стране масштабную программу приватизации государственных активов.

«В первую очередь следует продать банки», — заявил чиновник.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук

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© aleksey.goncharuk

Затем, по его словам, программа приватизации может затронуть другие крупные государственные активы, такие как железные дороги и почту. Ещё одно важное направление запланированных реформ — либерализация рынка сельскохозяйственной земли. Отменить мораторий на сделки купли-продажи земли, действующий на Украине, планируется до конца текущего года, заявил Гончарук.

Эта реформа будет обсуждаться с Всемирным банком. По итогам консультаций будет решено, смогут ли иностранные граждане приобретать участки земли на Украине и будет ли ограничен объём продаж.

В офисе Зеленского рассчитывают, что отмена моратория на оборот сельскохозяйственных земель приведёт к росту ВВП от 0,5 до 3%.

По словам Гончарука, руководство Украины ищет сейчас «наименее болезненную», но при этом эффективную модель. Напомним, у земельной реформы немало противников, которые уверены в том, что создание рынка сельскохозяйственных земель приведёт к пагубным последствиям.

О том, что новые украинские власти планируют развернуть масштабную распродажу остающихся в руках государства активов и предприятий было известно и ранее. Как заявил в конце июня секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия, Киев готов «продать страну» иностранным инвесторам, сделав Украину привлекательной для западных капиталов.

«Если говорить о том, что мы можем делать уже сегодня, — мы можем сформировать процесс «продажи» страны. Нам нужно послать сигналы инвесторам, что здесь есть скрытые возможности», — заявил Арахамия в эфире телеканала «Наш».

Ограниченный ресурс

Разговоры об отмене моратория на продажу земли ведутся на Украине очень давно — ещё в начале 2011 года Виктор Янукович анонсировал создание прозрачного рынка сельхозугодий и называл земельную реформу одной из приоритетных задач властей. При этом политик подчеркнул тогда, что для проведения реформ властям необходимо сначала проделать колоссальную работу, в частности, провести полную инвентаризацию земель.

Реформа при Януковиче так и не была проведена, этот вопрос остался в «наследство» Петру Порошенко, который также планировал разрешить сделки по купле-продаже земли, тем более что на этом настаивают МВФ и Всемирный банк.

Reuters

© Gleb Garanich

«Мораторий на продажу земель сельхозназначения является главной преградой для привлечения инвестиций и увеличения продуктивности в сельскохозяйственном секторе Украины», — заявляли ранее аналитики Всемирного банка.

Несмотря на это, Пётр Порошенко так и не решился отменить действующий с начала 2002 года запрет, который был введён властями из опасения массовой скупки земельных участков спекулянтами. С тех пор мораторий продлевался несколько раз, в феврале этого года Пётр Порошенко продлил его ещё на год.

Говоря о причинах нерешительности властей в вопросе отмены моратория на торговлю землёй, эксперты отмечают негативное отношение к реформе со стороны населения — многие опасаются, что вся земля в стране будет скуплена за бесценок и окажется в руках монополистов.

Однако администрация Владимира Зеленского сможет решить этот вопрос, считает украинскийполитолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«У Зеленского есть электоральный мандат на реформы, поэтому он сможет преодолеть сопротивление, которое будет оказываться. Что касается причин отказа Порошенко от реализации земельной реформы, то он понимал, что снятие запрета на продажу приведёт к падению остатков субъектности национального капитала и откроет дорогу западным олигархам и их бизнесу — такая конкуренция ему была не нужна», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, команда Зеленского возлагает чрезмерно большие надежды на отмену моратория на продажу земли.

«Свободных земель сельскохозяйственного назначения в мире много, дефицита в сельхозпродукции никто не испытывает, вряд ли на украинские сельхозугодья будет большой спрос. В любом случае, продажа земли — временная мера, так как это ограниченный ресурс», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Выиграть в краткосрочной перспективе»

Похожий спор ведётся и по вопросу приватизации государственных банков. Сейчас в стране насчитывается пять кредитных организаций с государственным участием, среди них крупнейшими являются «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Приватбанк». Последний до национализации в 2016 году занимал лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли, на его долю приходилось порядка четверти всей банковской системы страны. Банк был основан предпринимателем Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым в начале 1992 года.

Reuters

© Vasily Fedosenko

Однако на фоне значительного охлаждения отношений между Коломойским и Петром Порошенко банк был признан неплатёжеспособным, после чего национализирован по решению Нацбанка и правительства.

Этот шаг одобрили в МВФ. Как заявила глава организации Кристин Лагард, решение было принято для обеспечения бесперебойной работы банка, играющего системную роль для финансовой стабильности страны.

Однако в апреле текущего года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». По мнению суда, во время национализации не была доказана в полной мере неплатёжеспособность кредитной организации.

Кристин Лагард

Reuters

© Kiyoshi Ota/Pool

По мнению экспертов, это решение стало первым шагом к изъятию крупнейшего банка из государственного владения. Реформы же могут довершить это начинание — наряду с другими банками «Приватбанк» будет продан. Скорее всего, покупателями станут иностранные инвесторы.

Таким образом, вся финансовая система Украины будет завязана на внешние центры принятия решений, отмечают эксперты.

«Украина с помощью этих мер сможет закрыть сейчас долговые позиции и выиграть в краткосрочной перспективе. Однако неизвестно, насколько это откроет новые инвестиционные возможности, потому что капитал в большей степени будет иностранным. Будет ли он инвестировать в развитие промышленности и реального сектора страны — большой вопрос», — пояснил Карасёв.

Иностранная интервенция

Говоря о кампании по приватизации украинских активов в целом, эксперты предупреждают о том, что она может стать прологом к новому витку передела собственности в стране, в котором активное участие примут иностранные капиталы. При этом анонсированные реформы не помогут Украине выбраться из кредитной кабалы МВФ и запустить экономический рост, считают эксперты.

«Гончарук предлагает всего лишь очередную банковскую реформу. Это технические, внешние перемены, в то время как саму систему управления никто менять не собирается», — пояснил Ростислав Ищенко.

Масштабная приватизация ещё остающихся в руках государства активов в сегодняшней ситуации грозит Украине плачевными последствиям, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Украинские земли и крупнейшие предприятия интересны западным компаниям, и они их купят. Естественно, в приватизации не смогут принять участие российские компании, а украинские бизнесмены не потянут такие покупки самостоятельно без привлечения западных кредитов. Так что скоро украинские рабочие за копейки будут обслуживать западный бизнес», — подытожил собеседник RT.