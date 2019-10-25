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Будут не только русские инструкторы? Президент ЦАР поднял вопрос о российской военной базе
25 октября 2019, 18:09 • 86 • Политика
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поднял вопрос о создании в республике российской военной базы. Пока же в ЦАР действует только центр подготовки, где наши инструкторы помогают африканским военным осваивать оружие и методы ведения боя.
Ещё в январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявляла о возможности появления в республике российской военной базы. Организация её возможна, считает министр, в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Документ, напомним, подписали ещё в августе прошлого года.
Теперь вопрос о создании российской военной базы в регионе поднял президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. В беседе с "РИА Новости" глава государства заметил, что над этим проектом работают военные ведомства, изучают все возможности.
"Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности", - отметил президент ЦАР.
Однако в разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туадера вопрос о российской базе не поднимал и этот проект не обсуждался. Информацию об этом ранее подтвердил агентству пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, сейчас в ЦАР работает центр в Беренго, где российские инструкторы обучают африканских военных искусству ведения боя и учат, как обращаться с оружием.
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