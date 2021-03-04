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«Будут наводить ужас на противников, как «Катюши»: на что способны новые реактивные снаряды для огнемёта ТОС-2 «Тосочка»

04 марта 2021, 02:20  •  229 • В России
Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в 2021 году. Об этом сообщил исполнительный директор АО «НПК Техмаш» Александр Кочкин. Новые снаряды обладают увеличенной дальностью стрельбы и большей мощностью действия у цели. «Тосочка» представляет собой эволюцию ТОС-1А «Солнцепёк». Военные эксперты отметили, что с новыми термобарическими снарядами «Тосочка» станет незаменимым оружием для Вооружённых сил России.
 
Тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» © Виталий Кузьмин
 

Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в 2021 году. Об этом сообщил исполнительный директор АО «НПК Техмаш» Александр Кочкин.

«Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», — приводит ТАСС слова Кочкина.

Он пояснил, что новые реактивные снаряды для ТОС-2 будут отличаться от существующих увеличенной дальностью стрельбы и мощностью действия у цели. Разработанные НПО «Сплав» боеприпасы поражают бронетехнику и сооружения противника, создавая высокотемпературное поле и избыточное давление на площади цели, по которой применяется залп термобарических снарядов.

От «Буратино» к «Тосочке»

ТОС-2 — это эволюция тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк», которая, в свою очередь, была глубокой модификацией советского ТОС-1 «Буратино».

«Буратино» представлял собой пусковую установку с пакетом из 30 направляющих труб для запуска термобарических снарядов, размещённую на шасси танка Т-72. Выбор в пользу гусеничной платформы объяснялся большой массой пакета направляющих. Немаловажную роль сыграла и относительно небольшая дальность стрельбы (до 4 км). Такое расстояние подразумевало близость позиций противника, что требовало повышенного уровня защиты машины.

Экипаж «Буратино» осуществлял наведение на цель, не покидая машины, по аналогии с обычным танком. Огнемётная система ТОС-1 была рекомендована к принятию на вооружение в 1980 году и участвовала в боевых действиях в Афганистане.

  • ТОС-1А «Солнцепёк» во время основного этапа учений «Центр-2019» на полигоне «Донгуз»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В 2001 году была разработана обновлённая версия «Буратино» — ТОС-1А «Солнцепёк». В новой модификации количество направляющих труб для пуска снарядов было уменьшено с 30 до 24, а транспортно-заряжающая машина была переведена с грузового автомобиля КрАЗ на шасси танка Т-72.

«Солнцепёки» успешно применялись в Сирии, и анализ полученного опыта привёл к тому, что новую огнемётную систему ТОС-2 было решено перевести на колёсное шасси на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъёмности и проходимости. Об этом ещё в 2017 году сообщил занимавший пост генерального конструктора предприятия — разработчика машин — НПО «Сплав» — Николай Макаровец.

«Это развитие проекта «Солнцепёк», однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колёсное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колёсные шасси им подходят лучше», — приводит его слова РИА Новости.

У ТОС-2, по сравнению с предшественниками, будет уменьшено количество пусковых направляющих — с 24 до 18. В «Ростехе» отмечают, что это будет компенсировано увеличением мощности и дальности снарядов. При этом «Тосочка» может работать и со старыми снарядами от «Буратино» и «Солнцепёков», так как использует тот же калибр — 220 мм.

В отличие от прежних систем, ТОС-2 располагает собственным грузоподъёмным механизмом, а значит, ей не нужна транспортно-заряжающая машина, без участия которой прежние ТОС смогли бы сделать максимум один залп. Снаряды для «Тосочки» можно доставлять на любой технике, а загрузку обеспечивает экипаж машины.

Система ТОС-2 оснащена современным навигационным оборудованием, в том числе лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциально-измерительным блоком. «Тосочка» может вести огонь с неподготовленных боевых позиций, а прицеливание, стрельба и управление огнём полностью автоматизированы. Кроме того, она оснащена системой радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Основное отличие ТОС от ствольной артиллерии или ракетных систем залпового огня заключается в использовании специальных вакуумно-термобарических снарядов, пояснил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Главное в данных системах — снаряд, который разрывается на расстоянии до 10 км, создавая вакуумный взрыв и уничтожая всё, что находится в радиусе взрыва. Если струйный огнемёт поливает в определённое место, то огонь от снарядов данной системы растекается во все щели, траншеи, окопы. Это страшное оружие, в первую очередь для пехоты», — отметил эксперт.

  • Огнемёт ТОС-2 «Тосочка»
  • © Виталий Кузьмин

По его словам, так как подобные установки являются самоходными, они могут применяться для разминирования передней линии фронта, наступать в первых рядах мотострелковых и танковых частей.

«Важно отметить, что данные системы производят ужасающий психологический эффект на противника, когда по нему наносят удары такими термобарическими снарядами. То же самое в период Великой Отечественной войны испытывали противники СССР, по которым «Катюши» стреляли термитными снарядами», — рассказал Литовкин.

Зарубежное внимание

Опытная эксплуатация ТОС-2 в войсках началась в 2020 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщил, что «Тосочка» была впервые задействована во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Кроме того, система приняла участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что новейшая российская огнемётная система привлекла внимание и зарубежных военных экспертов. Так, в прошлом году американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал «Это — грозное новое оружие, которое может быть использовано Россией для того, чтобы уничтожать американские танки».

«В то время как многие страны, включая США, перестали использовать огнемёты, Москва с удвоенной силой продолжает прилагать усилия по применению огня в условиях современного боя. Речь идёт уже не о ранцевых комплексах, состоявших на вооружении пехоты в годы Первой и Второй мировых войн, — Россия разработала систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк», устанавливаемую на шасси танка Т-72 для пуска реактивных термобарических снарядов», — писало издание.

  • Заголовок материала The National Interest «Это — грозное новое оружие, которое может быть использовано Россией для уничтожения танков США»
  • © The National Interest
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В своём материале The National Interest отмечало, что тяжёлые огнемётные системы «Тосочка» проходят испытания, а также обращало внимание на их успешное применение в рамках учений «Кавказ-2020», где они поразили неуправляемыми термобарическими снарядами мишени, имитирующие танки противника.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что используемые в огнемётных системах семейства ТОС снаряды распыляют горючее вещество в виде аэрозоля и подрывают полученное газовое облако.

«Благодаря тому что смесь имеет вид аэрозоля, она может затекать в различные трещины, щели, укрытия, где находится личный состав противника, после чего достаточно эффективно поражать цель», — пояснил эксперт.

Собеседник RT отметил улучшенные характеристики, которые были приданы новой огнемётной системе на основе опыта применения ТОС-1А «Солнцепёк» в Сирии.

«ТОС-2, в отличие от своего предшественника, выполнена на базе автомобиля «Урал», у неё упрощённая система перезаряжания, что требует минимального участия личного состава. Кроме того, система может вводить координаты как автоматизированно, так и вручную... Это серьёзное оружие, которое должно использоваться на передовой», — подчеркнул эксперт.

Небольшое время для развёртывания и свёртывания делает это оружие высокомобильным, позволяет нанести противнику максимальный урон и при этом обеспечить максимальную живучесть личного состава и самой техники, отметил Кнутов.

«То, что будет увеличена дальность и точность этих зарядов, — важный момент, который сегодня играет принципиальную роль. Это техника высокоманёвренная, высокоточная, незаменимая. Она не просто усилит возможности Вооружённых сил России, но будет наводить ужас на противников, как знаменитые «Катюши» в период Великой Отечественной войны», — заключил эксперт.

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