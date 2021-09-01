Будут ли США силой, формирующей будущее Центральной Азии?

Американский «Дранг нах Остен»

За завесой вселенского ажиотажа вокруг скоропалительного ухода США и их союзников из Афганистана визит вице-президента США Камалы Харрис (Kamala Harris) в Юго-Восточную Азию просматривался в мировых СМИ лишь пунктиром. Это и немудрено: двадцать лет войны, из которых половину этого срока американцы «выводили» свои войска из Афганистана, опрокинули иллюзию, выраженную Обамой 3 мая 2016 года: «Америка должна писать правила. Америка должна принимать решения. Другим странам следует играть по правилам, которые устанавливают Америка и её партнёры, а не наоборот».

Сейчас как раз наоборот – устанавливают правила талибы. Такой расклад событий и поднятый вокруг них шум делают малозначимым вояж вице-президента США, хотя события равнозначны по степени влияния на мировую политику и накрепко увязаны между собой, составляя причинно-следственную пару. Поскольку решение президента США Джо Байдена спешно покинуть Афганистан больно ударит по престижу США и заставит американских союзников задуматься о том, правильный ли они делают выбор, Камала Харрис начала косметическую реставрацию образа «большого друга», прихватив с собой мешок с долларами для укрепления «дружбы против Китая».

Смена образа врага, без которого ВПК не может прожить и дня, потребовала от Вашингтона быстрых решений. А печалиться о том, что эти решения порождают хаос и всё новые жертвы у вчерашних союзников, американцам не пристало.

Америка в срочном порядке латает политические и экономические связи со своими друзьями. Потерпев поражение, она старается восстановить политическое доверие и влияние в мире. Только теперь для этого надо менять армейские подразделения на финансистов, танки – на чековые книжки, генералов – на венчурных капиталистов.

Такого рода перемена философии должна, по мнению Харрис, ослабить послевкусие, характерное для большинства мусульманских стран: послевкусие того, что они воспринимают как американское предательство. «Эксперты говорят, – сообщает Аljazeera, – что Харрис придётся бороться с вопросами о надежности США после хаотичного вывода войск из Афганистана». Этой оценке вторит Reuters: поездка Харрис покажет, что Вашингтон намерен остаться в Юго-Восточной Азии. Агентство Франс Пресс (AFP) цитирует официальное заявление Вашингтона: вице-президент «ясно даст понять на протяжении всей поездки, что у нас есть устойчивая приверженность региону».

Вице-президент начала с Сингапура. Её основной тезис прозвучал там вполне однозначно: она «заверяет в приверженности Вашингтона региону на фоне опасений по поводу растущего влияния Китая», цитирует её слова Аljazeera. Вполне понятно: Южно-Китайское море – это не Афганистан, на усмирение которого Штатам не хватило сил. Через это море, точнее через Сингапурский и Малаккский проливы, идёт треть мировой торговли – более 50 тысяч судов в год. Это около 4 триллионов долларов. Но что ещё более важно для Штатов – около 80% импорта нефти Китая плывет именно этим путём. Потому и сталкиваются в этом узком месте интересы США и Китая: сжав это «горлышко», Вашингтону будет легче давить на Пекин.

Эти цели и стремления не новы для участников схватки за Южно-Китайское море. Однако сейчас ситуация оказалась такова, считает Foreign Affairs, что «Центральная Азия сегодня – это многополярная сфера, где различные страны оказывают влияние через новые организации, нормы поведения и порядки, которые… противодействуют нормам и порядкам США и их союзников». Имеется в виду СНГ, ЕАЭС, БРИКС. Так что талибы – лишь повод для переноса главного удара в наиболее уязвимое место противника.

Из срочного вояжа вице-президента США в Азию следуют два вывода: первый – военно-бюрократическая машина американцев уже не способна контролировать Азию целиком; второй – это не сделает политику Вашингтона более демократичной. Несмотря на то, что американские войска уходят, США будут оставаться силой, формирующей будущее Афганистана и Центральной Азии. «Освободившись от политически уязвимой связи с правительством-клиентом, – считает американский журнал, – политики США, возможно, наконец смогут вести дела с регионом более беспристрастно… Эпоха военного вмешательства США в Центральную Азию может закончиться, но это не означает, что влияние Вашингтона также должно исчезнуть».

Следующей целью визита Харрис стал Вьетнам. На встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вице-президент США выразила горячее желание улучшить связи с Ханоем, возвысив их до стратегических. Этот уровень отношений предполагает и глубокую кооперацию в сфере безопасности.

Вашингтон готов протянуть Ханою «руку помощи», как он это делал в Афганистане, Ливии, Сирии. Причём и Сингапур, и Вьетнам уже показывали, что будут рады военному присутствию американцев ввиду очевидной милитаризации Пекином Южно-Китайского моря и быстрого увеличения флота береговой охраны и рыболовного флота. Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань тоже способны эту «руку помощи» с радостью пожать. Как считают эксперты, эти страны надеются, что бегство из Афганистана позволит Соединённым Штатам освободить экономические и военные ресурсы для того, чтобы сменить «миссию борьбы с терроризмом» на «миссию борьбы с Пекином». В американском Фонде Маршалла считают, что «такой переход… будет ускоряться по мере ослабления антитеррористического мышления».

Пока Европа будет хлопотать вокруг потока афганских беженцев, Камилла Харрис обхаживает новых «друзей по оружию». На случай, если Китай не станет мириться с новым американскими планами по контролю торговых путей.

Удастся ли новая миссия? Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан считает, например, что «Сингапур… не даст себя использовать» в своих отношениях с обеими странами, Китаем и США. И тем не менее американский «Дранг нах Остен» становится началом новой Большой игры американцев против Китая.