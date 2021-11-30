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Будут ли новые санкции? Польский эксперт рассказал о жёсткой войне в Конгрессе США

30 ноября 2021, 21:15  •  149 • Политика
Польский эксперт Матеуш Пискорский рассказал о жёсткой войне между демократами и республиканцами, которая развернулась в Конгрессе США. Он рассказал, будут ли новые санкции против "Северного потока - 2".
Республиканская партия заблокировала проект оборонного бюджета на следующий год, поскольку в нём недостаточно санкций против России. В частности, там нет дополнительные ограничений против трубопровода "Северный поток - 2".
Попытка республиканцев остановить "Северный поток - 2" объясняется не просто стремлением занять оппозицию демократам. По словам Пискорского, в Республиканской партии много лоббистов газодобывающих компаний. Демократы же по большей части пытаются снизить санкционное давление на проект, чтобы не рассориться с Германией, которая считается одним из главных партнёров Америки в Европе.
Диалог необходим, но это отрицают оппозиционные республиканцы, традиционно лоббирующие интересы своего энергетического сектора. Они просто пытаются выдавить из Европы конкурента,
- пояснил эксперт порталу "Народные новости".
Политолог отметил, что американская система разрешает открыто финансировать политиков и превращать их в своих лоббистов. Поэтому будут ли на "Северный поток - 2" наложены санкции или нет - всё зависит от того, сколько сенаторов купят газодобывающие компании.

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