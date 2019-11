Будут ли боевые роботы есть людей? • 19 • Аналитика









Речь идет о проекте Energetically Autonomous Tactical Robot (EATR), начатом в 2003 году компаниями Robotic Technologies, Inc. и Cyclone Power Technologies, Inc. для нужд американской армии. Хотя проект был остановлен в 2015 году, тем не менее, шум вокруг него прокатывался еще несколько лет спустя. Директор Cyclone Power Technologies, Inc. Гарри Шоел вынужден был даже оправдываться, что он разделяет озабоченность публики, однако создание роботов, которые могут есть людей, не является миссией его компании.





Общий облик EATR





К этой компании приплели даже президента России Владимира Путина. В британской газете «The Sun» 22 сентября 2017 года появилась короткая статья о том, что будто бы Путин спросил главу компании "Яндекс" Аркадия Воложа, когда эти роботы будут "есть нас". Волож ответил: "Я надеюсь, что никогда". Нетрудно, впрочем проверить, что в действительности во время визита Путина в "Яндекс" речь шла об искусственном интеллекте, а вовсе не роботах, поедающих людей. Все же какой развесистой клюквой потчует своих читателей британская газета!



Немного о проекте EATR

Это робот, силовая установка которого представляет собой продвинутую версию паровой машины — Cyclone Waste Heat Engine, шестицилиндровый радиальный двигатель, который, как пишут его создатели, может преобразовать 146,5 кВт тепловой энергии в 10 кВт электрической энергии. По своей конструкции двигатель похож на радиальный авиационный двигатель. Необходимый пар вырабатывается не в котле, а в свернутой в плотный моток металлической трубке, который помещен внутрь камеры сгорания, в которой горит какое-либо жидкое топливо; но есть также версия и под древесное топливо — пеллеты. Пар подается в концы цилиндров, выходит в картер с коленвалом, там отчасти конденсируется и потом парогазовая смесь отводится через выводную трубку. Вращение двигателя приводит в действие в генератор, производящий электроэнергию. Электроэнергия, запасаемая в аккумуляторах, используется для приведения робота в движение и питания его оборудования.





Это сам двигатель в сборе и в ходе испытаний. Помимо 6-цилиндровой версии, компания также работает над 12-цилиндровым двигателем





Это парообразователь, установленный над камерой сгорания топлива. Парового котла у этой установки нет. Разработчики также испытывали солнечный нагреватель для получения пара в таком парообразователе



Судя по видео, опубликованному разработчиками, силовая установка получилась весьма компактной. Двигатель в диаметре около 50 см, вся установка высотой около 1,2 метра. Но все же не настолько компактная, чтобы установить ее на небольшого робота. Впрочем, на опытном образце создатели не особенно и стремились к компактности.



Для нагрева парообразователя компании-разработчики предполагали самые разные виды топлива: бензин, керосин, растительное масло и даже солнечную энергию. В списке топлив фигурировал также куриный жир, а вообще разработчики в своей рекламе говорили об использовании биомассы. Мол, робот может самостоятельно, как живой организм, заготавливать себе топливо, что было бы эквивалентом поедания. Дальше разработчики стали жертвами своей же рекламы, поскольку публика поняла это все так, что проект предполагает пожирание трупов людей. Ведь это боевой робот, автономный, а тут еще и куриный жир в списке видов топлива. Если робот может использовать куриный жир, то почему не может использовать, скажем, жир из человеческого тела?



На мой взгляд, не очень понятно, откуда возникла вообще эта истерика. Судя по тому, что представили разработчики, речь шла о самозаготовке роботом себе органического топлива, в первую очередь древесины. В принципе, робота можно оснастить устройством для срезания и измельчения небольших деревьев, сучьев, кустарника, и загрузки измельченной древесной массы в питательный бункер. Такой автомат был бы очень полезен для всякого рода автономных устройств, действующих в лесистой местности, в том числе и для военных нужд. Вряд ли на основе этого двигателя можно построить компактного автономного робота, как замахнулись создатели. Но вполне можно сделать энергетический центр для роботов, который будет подзаряжать их аккумуляторы: эдакий самоходный харвестер, работающий циклично. Часть времени он стоит на месте и вырабатывает электроэнергию (а также и горячую воду; но проект предусматривает замкнутый цикл водооборота), а другую часть времени ездит по окрестностям и добывает себе топливо, возвращаясь потом к исходной точке.



Это интересная идея для военного хозяйства большой и затяжной войны, в которой нефти уже давно нет, поскольку нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы давно сгорели от вражеских ударов. Такая установка, питаемая самым доступным и низкосортным топливом, может давать электроэнергию для самых различных нужд. Во времена мировых войн такому устройству быстро нашли бы применение.





Так будут или нет?

На мой взгляд, боевые роботы есть людей не будут, причем по чисто техническим причинам. Даже если подобную энергетическую установку уменьшить и сделать более плотной в компоновке, добившись значительного уменьшения геометрических размеров и веса, тем не менее, для приведения ее в действие требуется много тепла. Его сравнительно легко получить от сжигания органического топлива. Но трупы животных и людей, как хорошо известно, не годятся в качестве топлива, потому что по большей части состоят из воды, и масса сухого, сгораемого вещества сравнительно невелика. Можно попробовать рассмотреть другие способы, например, окисление жиров, белков и углеводов без сжигания. Теоретически грамм жира дает 4,1 ккал, а для того, чтобы вскипятить литр воды от комнатной температуры, требуется всего лишь 8,7 граммов растительного масла или другого жира. Однако, насколько можно судить, пока еще не появилось методов получения энергии или, по крайней мере, значительного теплового эффекта, из этих веществ без их сжигания. Вероятно, это возможно, но сейчас в наличии нет.



Но самый главный аргумент против состоит в том, что деревья, кустарники, различные травы есть почти везде, и в больших количествах. Заготавливать древесную массу проще. Помимо этого, могут быть использованы другие горючие вещества: бытовой мусор, пластик, резина и так далее. Заготовка этих видов топлива дает надежный и весьма предсказуемый результат. А людей — поди сначала поймай. Пока в России с увлечением обсуждают всякие занятные изделия ("Посейдоны", "Буревестники" и "Нудоли"), на Западе прокатывается очередная волна футурошока, связанная с опасениями, что боевые роботы, разрабатываемые в недрах американских компаний, связанных с DARPA и военно-промышленного комплекса, будто бы в будущем смогут… есть людей.Речь идет о проекте Energetically Autonomous Tactical Robot (EATR), начатом в 2003 году компаниями Robotic Technologies, Inc. и Cyclone Power Technologies, Inc. для нужд американской армии. Хотя проект был остановлен в 2015 году, тем не менее, шум вокруг него прокатывался еще несколько лет спустя. Директор Cyclone Power Technologies, Inc. Гарри Шоел вынужден был даже оправдываться, что он разделяет озабоченность публики, однако создание роботов, которые могут есть людей, не является миссией его компании.Общий облик EATRК этой компании приплели даже президента России Владимира Путина. В британской газете «The Sun» 22 сентября 2017 года появилась короткая статья о том, что будто бы Путин спросил главу компании "Яндекс" Аркадия Воложа, когда эти роботы будут "есть нас". Волож ответил: "Я надеюсь, что никогда". Нетрудно, впрочем проверить, что в действительности во время визита Путина в "Яндекс" речь шла об искусственном интеллекте, а вовсе не роботах, поедающих людей. Все же какой развесистой клюквой потчует своих читателей британская газета!Это робот, силовая установка которого представляет собой продвинутую версию паровой машины — Cyclone Waste Heat Engine, шестицилиндровый радиальный двигатель, который, как пишут его создатели, может преобразовать 146,5 кВт тепловой энергии в 10 кВт электрической энергии. По своей конструкции двигатель похож на радиальный авиационный двигатель. Необходимый пар вырабатывается не в котле, а в свернутой в плотный моток металлической трубке, который помещен внутрь камеры сгорания, в которой горит какое-либо жидкое топливо; но есть также версия и под древесное топливо — пеллеты. Пар подается в концы цилиндров, выходит в картер с коленвалом, там отчасти конденсируется и потом парогазовая смесь отводится через выводную трубку. Вращение двигателя приводит в действие в генератор, производящий электроэнергию. Электроэнергия, запасаемая в аккумуляторах, используется для приведения робота в движение и питания его оборудования.Это сам двигатель в сборе и в ходе испытаний. Помимо 6-цилиндровой версии, компания также работает над 12-цилиндровым двигателемЭто парообразователь, установленный над камерой сгорания топлива. Парового котла у этой установки нет. Разработчики также испытывали солнечный нагреватель для получения пара в таком парообразователеСудя по видео, опубликованному разработчиками, силовая установка получилась весьма компактной. Двигатель в диаметре около 50 см, вся установка высотой около 1,2 метра. Но все же не настолько компактная, чтобы установить ее на небольшого робота. Впрочем, на опытном образце создатели не особенно и стремились к компактности.Для нагрева парообразователя компании-разработчики предполагали самые разные виды топлива: бензин, керосин, растительное масло и даже солнечную энергию. В списке топлив фигурировал также куриный жир, а вообще разработчики в своей рекламе говорили об использовании биомассы. Мол, робот может самостоятельно, как живой организм, заготавливать себе топливо, что было бы эквивалентом поедания. Дальше разработчики стали жертвами своей же рекламы, поскольку публика поняла это все так, что проект предполагает пожирание трупов людей. Ведь это боевой робот, автономный, а тут еще и куриный жир в списке видов топлива. Если робот может использовать куриный жир, то почему не может использовать, скажем, жир из человеческого тела?На мой взгляд, не очень понятно, откуда возникла вообще эта истерика. Судя по тому, что представили разработчики, речь шла о самозаготовке роботом себе органического топлива, в первую очередь древесины. В принципе, робота можно оснастить устройством для срезания и измельчения небольших деревьев, сучьев, кустарника, и загрузки измельченной древесной массы в питательный бункер. Такой автомат был бы очень полезен для всякого рода автономных устройств, действующих в лесистой местности, в том числе и для военных нужд. Вряд ли на основе этого двигателя можно построить компактного автономного робота, как замахнулись создатели. Но вполне можно сделать энергетический центр для роботов, который будет подзаряжать их аккумуляторы: эдакий самоходный харвестер, работающий циклично. Часть времени он стоит на месте и вырабатывает электроэнергию (а также и горячую воду; но проект предусматривает замкнутый цикл водооборота), а другую часть времени ездит по окрестностям и добывает себе топливо, возвращаясь потом к исходной точке.Это интересная идея для военного хозяйства большой и затяжной войны, в которой нефти уже давно нет, поскольку нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы давно сгорели от вражеских ударов. Такая установка, питаемая самым доступным и низкосортным топливом, может давать электроэнергию для самых различных нужд. Во времена мировых войн такому устройству быстро нашли бы применение.На мой взгляд, боевые роботы есть людей не будут, причем по чисто техническим причинам. Даже если подобную энергетическую установку уменьшить и сделать более плотной в компоновке, добившись значительного уменьшения геометрических размеров и веса, тем не менее, для приведения ее в действие требуется много тепла. Его сравнительно легко получить от сжигания органического топлива. Но трупы животных и людей, как хорошо известно, не годятся в качестве топлива, потому что по большей части состоят из воды, и масса сухого, сгораемого вещества сравнительно невелика. Можно попробовать рассмотреть другие способы, например, окисление жиров, белков и углеводов без сжигания. Теоретически грамм жира дает 4,1 ккал, а для того, чтобы вскипятить литр воды от комнатной температуры, требуется всего лишь 8,7 граммов растительного масла или другого жира. Однако, насколько можно судить, пока еще не появилось методов получения энергии или, по крайней мере, значительного теплового эффекта, из этих веществ без их сжигания. Вероятно, это возможно, но сейчас в наличии нет.Но самый главный аргумент против состоит в том, что деревья, кустарники, различные травы есть почти везде, и в больших количествах. Заготавливать древесную массу проще. Помимо этого, могут быть использованы другие горючие вещества: бытовой мусор, пластик, резина и так далее. Заготовка этих видов топлива дает надежный и весьма предсказуемый результат. А людей — поди сначала поймай. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





19 Источник Похожие новости Погибнут 100 миллионов. Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну «Мы здесь хуже скота». Трудовая миграция по-украински Вывезти из Турции ядерное оружие. В США прорабатывают план Оказаться за дверью "После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её" Где найти 64% обновления российской армии? Новости партнеров