«Будут использовать любые инструменты»: зачем Тимошенко обвинила Порошенко в намерении сорвать выборы президента Украины

Пётр Порошенко намеревается сорвать президентские выборы на Украине, намеченные на весну 2019 года. Такое обвинение в адрес украинского лидера выдвинула Юлия Тимошенко. По её словам, Порошенко хочет добиться эскалации конфликта на востоке страны, чтобы ввести военное положение. Эксперты, а также представители самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР связывают эти заявления с начавшейся предвыборной борьбой.

Президент Украины Пётр Порошенко планирует сорвать проведение президентских выборов, которые намечены на 31 марта 2019 года. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, в качестве предлога будет использовано введение военного положения из-за эскалации ситуации в Донбассе.

«Это крайне опасный план, о реализации которого на Украине сегодня думает Пётр Порошенко. Он хочет в принципе выборы президента не проводить», — сказала Тимошенко в эфире программы «Доброе утро, страна» на телеканале «UA: Перший».

Согласно данным бывшего украинского премьера, глава государства якобы ведёт переговоры с руководителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для реализации своего замысла.

«Начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР, то есть, по сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало большой войны, чтобы территория страны подверглась дополнительному захвату. Он хочет, чтобы всё горело», — подчеркнула она.

Тимошенко добавила, что на этом фоне Порошенко «хочет ввести военное положение» и не проводить выборы. Реализация подобного сценария, по её словам, является ключевым планом властей Киева.

«Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай бог, он пойдёт таким путём (путём начала новой военной эскалации), чтобы сохранить власть и не проводить выборы, об этом узнает весь мир, об этом узнает украинский народ», — заключила лидер партии «Батькивщина».

Отметим, что это заявление было сделано на фоне появившейся в украинских СМИ информации о том, что СБУ запретила на три года въезд в страну российскому политтехнологу Алексею Ситникову, работающему на Тимошенко. Он, в частности, является автором её знаменитой косы. По словам пострадавшего, запрет обусловлен политическими причинами. Напомним, что 20 июня лидер «Батькивщины» объявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

«Началась очень жёсткая предвыборная кампания»

Заявление Тимошенко смотрится вполне естественно в контексте предвыборной борьбы. Такое мнение высказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«То, что Юлия Владимировна ведёт активную работу в начале предвыборной кампании, очевидно. Порошенко хочет остаться у власти, потому что если его не переизберут, то перспективы у него могут быть самые печальные. Но Тимошенко — человек известный в политической борьбе и может наобещать всё, что угодно, выдавать идеи, которые нравятся людям. Но она не особо придерживается своего слова. Как и Порошенко, в принципе. Она обвиняет своих конкурентов в каких-то бедах и грехах, но часто это именно то, что она бы делала на их месте. Вот такая у неё система ведения борьбы», — заявил Дудчак RT.

По мнению главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, у Юлии Тимошенко богатое воображение.

«Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что для эскалации конфликта президенту Украины не нужно проводить переговоры с лидерами самопровозглашённых республик.

Такого же мнения придерживается и представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. По его словам, Порошенко может ввести военное положение на основании своего указа или решения Совета по национальной безопасности.

«Можно сказать, что переговоры с украинской стороной у нас проходят с сентября 2014 года, но в одном единственном формате — минском. И я могу сказать, что такие вопросы или аналогичные в нём не обсуждались. Можно сказать, что на Украине началась очень жёсткая предвыборная кампания, и, судя по таким заявлениям, можно понять, что кандидаты будут использовать любые инструменты, невзирая на мораль и реальность», — пояснил Мирошник.

РИА Новости

Предвыборная гонка

Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.

Согласно данным опроса социологического центра «София» за июнь, ни один из потенциальных претендентов на пост главы государства не сумел бы одержать победу в первом туре голосования.

При этом наилучшие шансы на выход во второй тур имеют Юлия Тимошенко (12,4%), сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко (9,2%) и Пётр Порошенко (8,9%). Впрочем, по данным этого же исследования, подавляющее большинство граждан Украины (78%) не одобряет деятельность действующего национального лидера.

В общей сложности на данный момент известно почти о двух десятках потенциальных кандидатов. Этой информацией поделилась первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Правда, сравнение, которым она воспользовалась для подсчёта количества участников, получилось не очень лестным.

«На сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты только среди депутатов, и это ещё не вечер. Думаю, нас ждёт не бюллетень, а рулон с фамилиями», — написала она в Facebook 4 июля.

Между тем энтузиазм политиков, рвущихся к посту главы государства, не разделяют рядовые обыватели. Порядка 66% жителей Украины не верят в честность предстоящих выборов, ожидая, что кандидаты будут прибегать к фальсификациям. Такие неутешительные данные были опубликованы социологической группой «Рейтинг».

Добавим, что опасения граждан имеют под собой основания, вчастности из-за того, что до сих пор Верховная рада не рассмотрела вопрос о переизбрании состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), который в августе должен начать подготовку к выборам.

Полномочия 12 из 15 действующих членов комиссии завершились четыре года назад, а ещё одного — в феврале 2017 года. При этом ЦИК продолжает работать в таком составе. Эти же люди отвечали за проведение парламентских выборов осенью 2014 года.