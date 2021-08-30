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"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина

30 августа 2021, 09:45  •  302 • Аналитика
© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINON
Слова "поражение", "провал", "разгром", "катастрофа", "фиаско" — это наиболее распространенные определения, которые встречаются сейчас в заголовках западных газет при описании событий в Афганистане. Причем зачастую вы можете встретить их в разных сочетаниях вместе. Вроде такого: "Разгром в Афганистане становится катастрофой" или "Провал лидерства США привел к разгрому в Афганистане". Даже самые лояльные Джо Байдену СМИ в Америке, слегка ретушируя негативный фон, чаще всего не могут избежать жесткой критики в адрес президента США. В лучшем для Байдена случае ответственность пытаются распределить между всеми президентами, имевшими отношение к афганской авантюре, — от Буша-младшего до нынешнего.
Европейские СМИ и политики тоже гневно винят Америку. Вот с коллективной ответственностью у них сложнее. Большинство аналитиков из Старого Света, рассуждая о причинах разгрома и возможных последствиях, делают упор исключительно на кризисе взаимоотношений между Европой и Америкой. И лишь немногие признают, что это поражение Запада в целом.
Как-то многими уже забылось, что вторжение в Афганистан было коллективной операцией НАТО. Поэтому голоса ряда западных политиков, которые напоминают об этом, встречают некую досаду и даже возражения со стороны евроатлантистов. Громче всех критика в адрес Североатлантического альянса прозвучала из уст президента Чехии Милоша Земана. В интервью онлайн-газете Parlamentni Listy он, особо не выбирая дипломатических выражений, прямо сказал: "Покинув Афганистан, американцы потеряли престиж мирового лидера, а оправдание самого существования НАТО теперь вызывает сомнения". "НАТО проиграла драматически", — несколько раз подчеркнул Земан, добавив, что затраты на содержание альянса — "пустая трата денег".
Многочисленные американские фактчекеры, получавшие Пулитцеровские премии за критику республиканцев и лично Трампа, тут же бросились дезавуировать слова чешского президента, объяснив их просто: "Земан, который является главой государства, но не главой правительства, известен своим дружественным подходом к России". С точки зрения американских экспертов, больше пояснять ничего не надо.
Правда, их подвел еще один европейский политик, которого пока что в "друзья Путина" не зачисляют, — лидер христианских демократов Германии и потенциальный канцлер Армин Лашет заявил: "Это самое большое поражение НАТО со времени его основания. Нас ждут эпохальные изменения".
Атлантисты (что американские, что европейские) встретили эти ремарки в штыки. Особо цинично ответили эксперты пресловутого центра Atlantic Council*. К примеру, французский дипломат Жерар Аро — в недавнем прошлом посол Франции в США и в ООН — заявил: "Европейцы ноют по поводу того, что Вашингтон не консультировался с ними, но на самом деле Соединенные Штаты никогда не консультировались со своими союзниками при принятии важных решений. Альянс всегда был неравноправным партнерством. Большинство европейских стран принимают это как премию по страхованию безопасности, к которой они глубоко привязаны… Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства по договору НАТО, но не будут ничего делать сверх того".
Вот тут у французского дипломата, как и у большинства убежденных сторонников евроатлантизма, явно проявляется амнезия. Напомним, операция в Афганистане является как раз единственным случаем применения той самой пятой статьи Устава НАТО, на которую так надеются союзники США по альянсу. Единственным за всю 70-летнюю историю организации! Причем это не Америка пришла на защиту союзников, а наоборот — те выполнили свои обязательства по защите США после нападения 11 сентября 2001 года. Вот этот факт как-то не любят вспоминать сами натовцы. Еще бы, ведь тогда получается, что это не Америка является "зонтиком безопасности" для своих вассалов. Напротив, это они обязаны защищать суверена, верой и правдой служить интересам США, посылая своих сынов на смерть, а вот их мнения и интересы учитываться не должны.
Еще один эксперт Atlantic Council*, американо-итальянский журналист Дэйв Китинг, также подчеркивает: "Внезапный вывод войск вызывает вопросы об обязательстве Америки защищать своих союзников и о том, действительно ли НАТО является альянсом или просто военным протекторатом, в котором отдает приказы исключительно Вашингтон".
Вообще, стоит отметить, что исторические термины эпохи империй очень часто используются сейчас западными аналитиками, пытающимися обрисовать отношения между США и их союзниками. Некоторые вспоминают книгу известного американского "предсказателя будущего", основателя частной разведывательной компании Stratfor Джорджа Фридмана "Следующее десятилетие". Той самой книги, в которой автор прямо предлагал закрепить за США статус империи и жаловался на то, что Америка не перенимает опыта "успешных" империй вроде Римской или Британской. Это "пророчество" сейчас все чаще вспоминают в связи с тем, что нынешний год является завершающим в том десятилетии, которое Фридман пытался описать. И, как сейчас видно, явно провалился как минимум по отношению к афганскому кризису.
На отношение США к своим союзникам как к "бесправным провинциям" указал и словацкий аналитик Эдуард Хмеляр, заявивший: "США уже давно ведут себя как империя. Как у любой империи, у них есть свои глобальные интересы, но нет глобальной ответственности. Кроме того, у США есть свои слуги". Американского посла словак прямо называет "наместником империи" и соглашается с чешским президентом Земаном в том, что бюджет НАТО — это черная дыра, в которую совершенно бесполезно засасываются солидные европейские бюджеты.
Оценка Хмеляра уничижительна для НАТО: "Провал в Афганистане — это глубочайший кризис Североатлантического альянса в его истории. Даже Советы уходили из этой страны с достоинством, с поднятыми боевыми знаменами, а мы бежали, как испуганные паршивые псы". В этой связи словак предлагает отказаться от застарелых подходов периода холодной войны и выстраивать новую глобальную архитектуру мировой безопасности, прекратив бессмысленные "имперские войны".
Хмеляр особо и не скрывает, что имеет в виду участие в этой новой системе и России, — эту идею Москва предлагала в свое время неоднократно. Но, конечно же, эту идею не разделяет львиная доля западных аналитиков, которые и не держат в секрете, что для них не так страшно возрождение джихадизма и мирового терроризма, сколько усиление на фоне афганского кризиса России и Китая, которым, дескать, безразлично, будут ли нарушаться права человека в Афганистане или нет. Как будто США беспокоились о равноправии женщин или иных групп населения, когда создавали, поддерживали и вооружали афганских моджахедов в годы присутствия в том регионе советских войск.
Как бы ни критиковали Америку и лично Байдена европейские СМИ, они все равно причитают: "Нам необходим мировой жандарм" в лице США. "Иначе начнется хаос", — пугает свою публику колумнист британской The Times Даниэль Финкельштейн. Он явно страшится того, что, в случае если Европа позвонит 999 (телефон британской экстренной помощи), Америка не поднимет трубку.
Этим же пугает европейцев еще один американский горе-предсказатель — Брет Стивенс, на протяжении многих лет призывавший Америку бомбить все и вся (хоть в Афганистане, хоть в Сирии, хоть в России), за что также получил Пулитцеровскую премию. На этот раз он заявляет: "Критики американской внешней политики постоянно выступают с нападками на идею о том, что Соединенные Штаты должны играть роль мирового полицейского, и подсчитывают издержки от такой роли. Скоро они узнают, насколько сильно могут увеличиться эти издержки, если полицейский уйдет со своей работы". Мол, трепещите, вассалы, если ваш сюзерен на минутку забудет о вас и вам какое-то время не придется гибнуть за его интересы.
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Самих же американцев успокаивают: не все так плохо, европейцы в своем большинстве все еще поддерживают НАТО и Америку. Правда, в подтверждение приводят результаты социологических опросов, которые состоялись задолго до трагических событий в Кабульском аэропорту (Земан же как раз в упомянутом выше интервью предупредил, что эти цифры изменятся в ближайшее время).
Французский дипломат Аро, характеризуя нынешнюю ситуацию, также прибегает к имперской терминологии: "Империя устала, и легионы возвращаются домой". Только и всего. Он явно забыл, чем завершают "уставшие" империи, — достаточно вспомнить опыт того же Рима, понадеявшегося на верность своих лимитрофов, которые на самом деле ненавидели своего хозяина.
При этом, по словам Аро, "усталость империи" как раз и приводит к ситуации, когда "европейцам нечего ожидать от Соединенных Штатов на Украине, в Сирии, Ливии и Сахеле, помимо дипломатической поддержки". Француз признает: "Европа в огне, но пожарный из США не придет на помощь". Так что звонить 999 действительно смысла нет. Безопасность вассалов уставшую империю не волнует.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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