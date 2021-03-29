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"Будут до последнего вставлять палки в колеса": санкционные угрозы США оценил эксперт

29 марта 2021, 09:15  •  106 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Нескончаемый поток заявлений об ограничительных мерах против газопровода назвали психологической атакой
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Ранее американец пообещал больше ограничительных мер против "Северного потока – 2". Эксперт объяснил, что стоит за подобными заявлениями.
Сейчас в Штатах не до конца понимают, что конкретно будут делать относительно газопровода. Но вместе с тем пытаются надавить на европейские страны, действуя им на нервы обещаниями санкций. При этом Камкин предположил, что если рестрикции введут, то коснутся они отдельных компаний из Европы и Германии и будут больше демонстративными. Пока остается открытым вопрос, готов ли Вашингтон на более серьезные меры, которые могут ощутимо ударить по Берлину. В этом случае американцы получат зеркальный ответ от Европы – в этом эксперт не сомневается.
"…американцы (...) будут до последнего вставлять палки в колеса",
– отметил Камкин в разговоре с RT.
Напомним, Блинкен ранее назвал политику России враждебной и заявил, что Штаты намерены усилить давление на нашу страну и препятствовать реализации "Северного потока – 2".

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