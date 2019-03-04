«Будут действовать извне»: кто может войти в коалицию США для смены власти в Венесуэле

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен создать «широкую коалицию» для смещения Николаса Мадуро с поста главы Венесуэлы. По его словам, Соединённые Штаты продолжает придерживаться принципов «Доктрины Монро», а все страны Западного полушария должны стать «демократическими». Эксперты считают, что США попытаются распространить влияние на другие страны Латинской Америки и воспрепятствовать их сотрудничеству с Россией и Китаем. При этом политологи сомневаются, что близкие союзники Вашингтона поддержат сценарий военного вмешательства.

США хотят создать «широкую коалицию» для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Эпоха правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро должна подойти к концу. Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — заявил политик.

Продолжая диалог, ведущий спросил у Болтона, не является ли политикой двойных стандартов то, что США намереваются сместить лидера Венесуэлы, но при этом поддерживают других диктаторов.

«Ничего подобного, это совершенно разные вещи. В любом случае, наша администрация не боится вслух говорить о «Доктрине Монро». Эта страна находится в нашем полушарии, и целью американских президентов со времён (бывшего президента США. — RT) Рональда Рейгана было установление демократии во всех странах Западного полушария», — ответил политик.

Ранее Болтон поддержал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо и призвал венесуэльский народ «выбрать путь демократии».

«Позвольте мне повторить: те, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо, столкнутся с серьёзными последствиями», — заявил политик в конце января.

Комментируя заявление Болтона, старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что главными действующими лицами в американской коалиции могут стать 12 ведущих стран Латинской Америки, входящих в «Группу Лимы».

«Государства Западной Европы, которые поддержали Гуаидо, тоже могут войти в коалицию, однако непонятно, какую роль они будут там выполнять. Ведь США берут курс на экономическую блокаду Венесуэлы, в которой участвуют в основном страны Латинской Америки. Что же касается сценария военного вмешательства в Венесуэлу, то в этом процессе ведущую роль также будут играть региональные государства, а не европейские», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

При этом Васильев отметил, что Гуаидо не оправдал тех надежд, которые на него возлагали США, и не оказался харизматичным лидером, способным взять власть в свои руки в Венесуэле.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что наиболее вероятными кандидатами на участие в коалиции являются такие страны, как Бразилия, Аргентина и Колумбия.

«На последнем заседании Организации американских государств США пытались добиться коллективного осуждения режима в Венесуэле с тем, чтобы легитимизировать его смену. Однако им не удалось этого сделать — треть государств отказывается идти таким путём. А из оставшихся стран они могут найти себе партнёров по такого рода коалиции против Боливарианской Республики», — отметил Рогулёв.

Хозяева Западного полушария

Напомним, «Доктрина Монро», о которой упомянул Болтон, — декларация, провозглашённая американским президентом Джеймсом Монро в 1823 году. Она предполагает, что Латинская Америка находится в исключительной сфере влияния США, а Белый дом будет делать всё от него зависящее, чтобы европейские и иные державы не проецировали на Западное полушарие свои стратегические и геополитические интересы.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

О возвращении внешнеполитического курса Вашингтона к «Доктрине Монро» объявил Трамп, выступая на Генассамблее ООН в 2018 году. Впоследствии эту линию американского лидера продолжил как сам Болтон, так и глава Госдепа Майк Помпео.

Так, советник президента по нацбезопасности в конце 2018 года заявил, что Венесуэла вместе с Кубой и Никарагуа составляют «тройку тирании», а Вашингтон будет прилагать усилия для того, чтобы она распалась.

В свою очередь, Помпео сообщил, что США «помогут» жителям Никарагуа и Кубы, если те захотят достичь «благоприятной политической ситуации».

«Да, администрация президента Трампа помогала и будет помогать гражданам не только в Венесуэле, но и, разумеется, в Никарагуа и на Кубе», — заявил госсекретарь в интервью телеканалу Telemundo.

Говоря о возможных попытках вмешательства США во внутренние дела других государств, Васильев отметил, что Никарагуа будет следующей после Венесуэлы страной, где Белый дом постарается сменить власть.

«Она наиболее уязвима для попыток США провести там похожую кампанию по смене режима. Что касается Кубы, то она также является целью Вашингтона, но находится дальше, и Соединённым Штатам просто сложнее до неё добраться», — отметил эксперт.

В рамках «Доктрины Монро» администрация Трампа пытается провозгласить принцип, что Западное полушарие является собственностью США, подчеркнул Васильев.

«Вашингтон хочет воспрепятствовать сотрудничеству таких государств, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, Россия и Китай. США намерены подвести идеологическую базу под возможную смену режима в латиноамериканских странах, включая Боливарианскую Республику», — рассказал он.

«Цирк на международном уровне»

Лидер венесуэльских оппозиционеров Гуаидо заявил, что намерен вернуться на родину 4 или 5 марта. Ранее он покинул Венесуэлу после того, как его сторонникам не удалось провезти через границу с Колумбией партию гуманитарной помощи из США.

Попытка ввоза груза на территорию Боливарианской Республики привела к столкновениям оппозиционеров с представителями силовых структур, заблокировавших дорогу. В ходе беспорядков не менее 300 человек пострадали, четверо погибли. Несколько грузовиков были сожжены.

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После провала акции с доставкой американских грузов Гуаидо призвал международное сообщество рассмотреть «любые варианты» разрешения ситуации в Венесуэле.

Затем он отправился в Колумбию, где сообщил, что в приграничный город Кукута была доставлена новая партия гуманитарной помощи. В своём Twitter Гуаидо разместил фотографии американского военно-транспортного самолёта С-130, а также человека в жилете Агентства США по международному развитию (USAID), который наблюдал за сортировкой груза.

Помимо США лидера венесуэльской оппозиции поддержал и Евросоюз. Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что угроза безопасности Гуаидо приведёт к резкому обострению ситуации в Боливарианской Республике.

«Любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуаидо, будет представлять собой серьёзную эскалацию напряжённости и встретит решительное осуждение со стороны международного сообщества», — говорится в заявлении Могерини от имени ЕС.

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В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время своего визита в Россию в интервью RT сообщила, что действия Гуаидо являются «фарсом».

«Этот человек не только делает из себя посмешище в своей стране, но теперь ещё и устраивает цирк на международном уровне. Он просто провозгласил себя президентом Венесуэлы на городской площади. И теперь демонстрирует такое же поведение (которое представляется довольно экстравагантным для Венесуэлы) в других странах, скажем так, в конкретных странах, правительство которых находится в подчинении у США», — отметила она.

Провоцируя кризис в Венесуэле, США пытаются компенсировать потерю своего влияния на Ближнем Востоке, отметил Рогулёв. Если Болтону удастся убедить Трампа в необходимости внешнего вмешательства, то события могут развернуться в самом неожиданном ключе, добавил он.

«Произойти может всё что угодно, в зависимости от того, что у Болтона в голове. Он «ястреб», неоконсерватор, и привык отстаивать и проводить линию США с помощью любых средств. В этом смысле Болтон готов на любые действия. Переворот в Венесуэле уже не получился, поэтому Вашингтону надо будет действовать как-то извне, однако это не будет поддержано даже теми странами, которые близки к США», — заключил эксперт.