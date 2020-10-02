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"Будут делать политику": кто сдал Меркель после тайного визита в "Шарите"
02 октября 2020, 10:25 • 37 • Политика
Канцлеру ФРГ было невыгодно рассказывать о встрече с Навальным, считает эксперт
Ангела Меркель была очень осторожна, навещая Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите". Канцлер Германии надеется на сотрудничество с Россией и не хочет портить отношения, поэтому информацию о тайной встрече раскрыла не она. Своим мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, о визите Меркель рассказали в окружении оппозиционера:
"Конечно же, они будут делать из этого политику".
Политолог отметил, что инцидент с Навальным политизирован изначально, ведь Меркель заявила об отравлении, когда активист был еще в коме. Несмотря на это, канцлер Германии действовала аккуратно, чтобы отношения с Россией не становились еще хуже, добавил Александр Рар в разговоре с НСН.
О закрытой встрече Меркель и Навального стало известно из анонимных источников, а затем это подтвердил и сам оппозиционер. По его словам, канцлер Германии просто беседовала с его семьей.
В Кремле высказались, что Меркель, вероятно, просто решила поддержать больного, и ничего больше за этим не стоит.
Вчера Навальный дал первое интервью после выхода из комы. В разговоре с журналистами он поделился, чем его удивила канцлер Германии в больнице.
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