Будущий посол США допустил потепление в отношениях с Россией, но с оговоркой

У заместителя госсекретаря США, кандидата в послы США в России Джона Салливана в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств в Японии состоялся разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Госдепартамент США.



Чиновники обсудили отношения между странами. При этом Салливан в очередной раз напомнил Лаврову, что отношения России и США могут потеплеть, однако для этого Москва должна отказаться от "попыток подорвать демократический процесс", в частности, показать свою приверженность Минским соглашениям.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что на переговорах речь заходила о способах решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Конкретных деталей встречи российский министр не привел. В целом беседу с кандидатом в послы США в России Лавров охарактеризовал как полезную.



Сейчас завершается процедура одобрения кандидатуры Салливана в сенате. Со стороны России Салливан уже получил агреман (предварительное согласие) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии.