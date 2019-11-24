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Салливан назвал условия для улучшения диалога России и США
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Будущий посол США допустил потепление в отношениях с Россией, но с оговоркой

24 ноября 2019, 15:54  •  116 • Политика
Потенциально будущий посол США в России, а ныне замглавы Госдепа Джон Салливан на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что улучшение отношений между двумя странами возможно, однако только при одном условии.
У заместителя госсекретаря США, кандидата в послы США в России Джона Салливана в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств в Японии состоялся разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Чиновники обсудили отношения между странами. При этом Салливан в очередной раз напомнил Лаврову, что отношения России и США могут потеплеть, однако для этого Москва должна отказаться от "попыток подорвать демократический процесс", в частности, показать свою приверженность Минским соглашениям.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что на переговорах речь заходила о способах решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Конкретных деталей встречи российский министр не привел. В целом беседу с кандидатом в послы США в России Лавров охарактеризовал как полезную.

Сейчас завершается процедура одобрения кандидатуры Салливана в сенате. Со стороны России Салливан уже получил агреман (предварительное согласие) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии.

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