Будущий лидер Европы раскрыла душу

Автор:

Латышев Сергей

Согласованный на последнем, самом долгом в истории саммите Евросоюза кандидат на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) – правительства ЕС министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен обнародовала приоритеты своей деятельности в новом качестве, если депутаты Европарламента утвердят её на этом посту. Для этого претендентке на пост главы ЕК необходимо набрать 376 голосов из 751. Голосование состоится 16 июля.

Скорее всего, ей это удастся. Голосование, которое не обещает, однако, быть лёгким. У многих депутатов есть законные вопросы к непрозрачному выбору будущего главы ЕС, а также к способностям фон дер Ляйен, которой не было в первоначальном списке кандидатов, удовлетворительно справляться со своей новой работой. Поскольку широко известно, что в Германии к этой фаворитке канцлера Ангелы Меркель есть немало претензий, так как бундесвером она руководила из рук вон плохо, а огромные финансовые средства, выделяемые на оборонные нужды, расходовала крайне неэффективно.

Весьма символично, что на саммите ЕС за кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали лидеры 27 стран, кроме… канцлера ФРГ. Это произошло, по словам Меркель, из-за того, что входящие в правящую страной «большую коалицию» социал-демократы не одобрили кандидатуру фон дер Ляйен…

В преддверии голосования в Европарламенте немецкий министр, мать семерых детей, начала встречи с его фракциями для ознакомления их со своей программой. Пообщавшись с удачно выступившими на последних выборах либералами, она впервые обнародовала программу своей деятельности на посту главы Объединённой Европы, который до неё занимал долгое время люксембуржец Жан-Клод Юнкер.

Хотя тот любил выпить и неважно справлялся со своими обязанностями, природное добродушие, как и глубокое знание внутренних механизмов функционирования ЕС (в своё время Юнкер был мальчиком на побегушках у его основателей), позволяли ему не совершать совсем уж грубых ошибок. Поскольку политика явно не входит в перечень немецких талантов (за несколько последних столетий в Германии был всего один выдающийся политик – Отто фон Бисмарк), а опасения насчёт личности нового главы ЕК, хоть она и родилась в Брюсселе, вполне обоснованы, страсбургские депутаты с большим интересом выслушали фон дер Ляйен.

Приоритеты фон дер Ляйен

О темах официальных переговоров своего министра со страсбургскими либералами узнал немецкий еженедельник Der Spiegel. Так, фон дер Ляйен намерена проводить курс на дальнейшее расширение ЕС, однако принимать в еврозону и зону Шенгена считает нужным только те страны, которые соответствуют необходимым критериям.

Урсула фон дер Ляйен «развалила» бундесвер и пошла на… повышение. Фото: www.globallookpress.com

Кандидат на пост главы ЕК намерена бороться за укрепление «гендерного равенства» среди еврокомиссаров. В этой связи она потребует от стран-членов ЕС предлагать на посты еврокомиссаров (министров) одновременно мужчину и женщину. Она намерена бороться в защиту климата, выступает за резкое ограничение выбросов в атмосферу вредных веществ, сохранение и возобновление природных ресурсов.

Фон дер Ляйен собирается продолжать курс по навязыванию странам ЕС единых правил в миграционной политике, что делает её явно неприемлемой для настоящих правых депутатов Европарламента, которые усилились после последних выборов, несмотря на то что является представителем формально правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС). Она намерена продвигать создание Евроармии, чем уже занималась на своём нынешнем посту. Фон де Ляйен рассчитывает, что Британия останется в ЕС, и она также сторонник сохранения с ней хороших отношений, если королевство всё-таки покинет сообщество, выступает за открытую границу между Ирландией и Ольстером, поддерживает требования реформирования ЕС в сторону большей демократизации.

Что касается кадрового вопроса, то фон дер Ляйен хочет, в частности, сохранить опытного, но неугодного странам Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) и Италии нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса на посту первого заместителя председателя Еврокомиссии и намерена держать на первых ролях датскую либералку Маргрет Вестагер.

Дело в том, что фракции либералов и социал-демократов находятся в сомнениях, стоит ли им голосовать за фон дер Ляйен, а «зелёные» вообще настроены к её кандидатуре, которую не одобрил также Юнкер, весьма скептически. Поэтому понятно, что фон дер Ляйен будет делать всё, чтобы расположить к себе эти могущественные фракции.

А что же Россия?

Но, естественно, русских, прежде всего, интересует вопрос, как кандидат на пост главы Еврокомиссии относится к России. На него ответить нетрудно, так как эта уже давно сформировавшаяся 60-летняя деятельница нередко и вполне откровенно высказывалась на этот счёт. Если кратко, то она выступает за «диалог» с Москвой, но «с позиции сплочённости и силы». Сторонник «трансатлантической солидарности», она поддерживает антироссийские санкции, обвиняет Россию в «агрессии», что очень нравится странам Балтии, горячо одобрившим её кандидатуру. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, это «абсолютный евроатлантист», для которого «НАТО, союзнические отношения США и Германии – священная корова».

Раньше Меркель сдерживала антироссийский пыл фон дер Ляйен, скоро она этого делать уже не сможет. Фото: www.globallookpress.com

Фон дер Ляйен требовала от Москвы – в нарушение закона – освободить украинских моряков-участников антироссийской провокации в районе Керченского пролива. Была готова отправить для участия в следующей, в последней момент сорвавшейся украинско-американской провокации немецкий военный корабль, за что ей устроила разнос Меркель. Фон дер Ляйен считает, что это Россия, а не Украина нарушает минские соглашения, что именно Москва виновата в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не США. Она не сомневается, что это Россия совершает кибератаки, вмешивается в выборы, распространяет «дезинформацию», что только она, а не белый и пушистый Запад ведёт «гибридные войны».

Фон дер Ляйен утверждает, о чём заявила однажды в интервью газете Bild, что российский президент Владимир Путин не уважает слабость, а «попытки втереться в его доверие и уступчивость не сделают его более дружелюбным». Трампа, впрочем, фон дер Ляйен тоже не любит, поскольку из-за него европейцам приходится сейчас заниматься «трансатлантическим перераспределением бремени» и конфликтовать с американцами по торговым вопросам.

В общем, по сравнению с добряком Юнкером, скептически относившемся к расширению санкций против России, с фон дер Ляйен это будет совсем другая история. Особенно если учесть, что она будет действовать в тандеме с новым главой европейской внешней политики каталонцем Жозепом Боррелем, чьё назначение на этот пост гарантировано, считающим Россию «старым врагом» Европы.

С другой стороны, резкого антироссийского сдвига тоже не следует ожидать, потому что благодаря своей неопытности новая глава правительства ЕС, если до этого дойдёт дело, будет вынуждена опираться на брюссельскую бюрократию, которая и сейчас заправляет всем в столице ЕС. Невидимые широкой публике кураторы у неё тоже, конечно, будут.