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Будущий госсекретарь США рассказал о российских корнях
25 ноября 2020, 13:35 • 60 • Политика
Предок Блинкена приехал в Америку в поисках лучшей жизни
Энтони Блинкен, которому будущий президент США Джо Байден предложил возглавить внешнеполитическое ведомство, признал свое российское происхождение.
Выступая на церемонии представления кандидатов на посты в будущем правительстве Байдена, Блинкен сообщил, что имеет российские корни.
"Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке",
– рассказал он в эфире CNN. Он добавил, что Америка оправдала надежды: сын эмигранта Мориса Дональд Блинкен в годы Второй мировой войны служил военной авиации, а затем стал послом. По словам Тони Блинкена, отец является для него героем и образцом для подражания.
В период президентства Барака Обамы Блинкен был замглавы Госдепартамента США. Стал одним из авторов санкционной политики США в ответ на воссоединение Крыма с Россией.
Эксперты отмечают, что в новую команду Белого дома войдет много знакомых лиц. При этом правительства Байдена будет отвечать всем запросам американских меньшинств. О своих первых шагах в качестве президента США Байден рассказал накануне.
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