|
Будущим сотрудникам дипмиссий РФ и Великобритании впервые после дела Скрипалей выдали визы
29 декабря 2018, 01:24 • 42 • В мире
В российском посольстве в Лондоне заявили, что Москва и Лондон выдали визы будущим сотрудникам дипмиссий впервые с марта.
Россия и Великобритания в декабре впервые с момента истории с отравлением Скрипалей взаимно выдали визы сотрудникам дипмиссий. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.
В диппредставительстве отметили, что говорить о восстановлении численности сотрудников еще рано, однако этот шаг - в верном направлении.
"Рассматриваем возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении. Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объёме ещё рано, на что и указал посол", - заявили в посольстве, передаёт ТАСС.
Ранее посол Российской Федерации в Соединённом Королевстве Александр Яковенко заявил, что в ближайшее время власти Великобритании и России намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. Впрочем, отметил он, пока нет уверенности, что функционирование посольств будет возобновлено в полном объёме, поэтому более корректно говорить о 50%. Также переговоры затруднены из-за задержек со стороны Великобритании.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
24 декабря 2018, 06:12
|
28 декабря 2018, 09:09
|
25 декабря 2018, 03:10
|
26 декабря 2018, 11:39
|
22 декабря 2018, 23:09
|
25 декабря 2018, 15:54
|
24 декабря 2018, 19:24