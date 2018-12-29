Будущим сотрудникам дипмиссий РФ и Великобритании впервые после дела Скрипалей выдали визы

В российском посольстве в Лондоне заявили, что Москва и Лондон выдали визы будущим сотрудникам дипмиссий впервые с марта.

Россия и Великобритания в декабре впервые с момента истории с отравлением Скрипалей взаимно выдали визы сотрудникам дипмиссий. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

В диппредставительстве отметили, что говорить о восстановлении численности сотрудников еще рано, однако этот шаг - в верном направлении.

"Рассматриваем возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении. Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объёме ещё рано, на что и указал посол", - заявили в посольстве, передаёт ТАСС.

Ранее посол Российской Федерации в Соединённом Королевстве Александр Яковенко заявил, что в ближайшее время власти Великобритании и России намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. Впрочем, отметил он, пока нет уверенности, что функционирование посольств будет возобновлено в полном объёме, поэтому более корректно говорить о 50%. Также переговоры затруднены из-за задержек со стороны Великобритании.