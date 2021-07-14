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Будущие должности Лаврова и Шойгу просчитал политтехнолог: "Самый надёжный вариант"
14 июля 2021, 13:40 • 170 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов просчитал варианты назначений исходя из первой пятёрки списка "ЕР" на выборах в Госдуму.
По мнению автора Telegram-канала "Политджойстик", вошедшие в первую пятёрку предвыборного списка партии "Единая Россия" лица должны занять пост спикера Госдумы или Сената.
- утверждает Марат Баширов.
Во главе списка Сергей Шойгу, Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
По мнению автора, возможны такие варианты: "1. Шойгу на ГД, Лавров на Сенат: маловероятно. Шойгу на ГД заскучает. 2. Шойгу на Сенат, Лавров на ГД: ммм... мб, вероятно, но если не будет обострения с НАТО (менять министра обороны тогда - это безумие). 3. Лавров на ГД, Шойгу останется на МО - самый надёжный вариант... 4. Шойгу - на Сенат, Лавров остаётся в МИД. Ну, ... нет. МИД надо апгрейдить сразу осенью. 5. Лавров на Сенат. Шойгу в МО, но только если у Шойгу планида не депутатская".
При этом автора канала волнует вопрос, "какие роли Медведева, Собянина, Володина и Мишустина?"
- утверждает "Политджойстик".
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