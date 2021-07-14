Будущие должности Лаврова и Шойгу просчитал политтехнолог: "Самый надёжный вариант"

Политтехнолог Марат Баширов просчитал варианты назначений исходя из первой пятёрки списка "ЕР" на выборах в Госдуму.

По мнению автора Telegram-канала "Политджойстик", вошедшие в первую пятёрку предвыборного списка партии "Единая Россия" лица должны занять пост спикера Госдумы или Сената.

Этот неожиданный выбор нёс не только предвыборный смысл, но и кадровый. Избиратели не поймут иного развития событий,

- утверждает Марат Баширов.

Во главе списка Сергей Шойгу, Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По мнению автора, возможны такие варианты: "1. Шойгу на ГД, Лавров на Сенат: маловероятно. Шойгу на ГД заскучает. 2. Шойгу на Сенат, Лавров на ГД: ммм... мб, вероятно, но если не будет обострения с НАТО (менять министра обороны тогда - это безумие). 3. Лавров на ГД, Шойгу останется на МО - самый надёжный вариант... 4. Шойгу - на Сенат, Лавров остаётся в МИД. Ну, ... нет. МИД надо апгрейдить сразу осенью. 5. Лавров на Сенат. Шойгу в МО, но только если у Шойгу планида не депутатская".

При этом автора канала волнует вопрос, "какие роли Медведева, Собянина, Володина и Мишустина?"

И самый главный вопрос: а что, если Шойгу - преемник в 2024 году, и эти выборы - это его проба? Тогда всё входит в такую зону неопределённости, что ой-ой-ой,

- утверждает "Политджойстик".