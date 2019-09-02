Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Иджис» становится в разы опаснее. Перехватчик ESSM Block II сможет противостоят...
США не хотят видеть у себя молдавского премьера – достаточно визита Болтона
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
"Мерзко и горько". Дудь не вспомнил о террористах на первых секундах ф...
Главная / Политика

Будущему премьер Грузии хватит мужества на откровенный разговор с Россией - депутат  Гаврилов

02 сентября 2019, 16:09  •  103 • Политика
Депутат  Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал Царьграду отставку премьер-министра и правительства Грузии. "Будущему главе грузинского правительства хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией", - выразил надежду депутат.
Комментируя информацию о том, что пост премьер-министра Грузии может занять министр МВД Георгий Гахария, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что министр Георгий Гахария отличился жесткой позицией в ходе июньско-июльских беспорядков в Тбилиси.
Парламентарий выразил надежду на то, что будущий глава правительства Грузии, независимого от президента, будет достаточно мужественным, чтобы выйти на откровенные переговоры с Россией и восстановить сотрудничество.
"Только это сможет дать гарантию преодоления конфликта", - подчеркнул Сергей Гаврилов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 12:54
"Мерзко и горько". Дудь не вспомнил о террористах на первых секундах фильма о Беслане
02 сентября 2019, 09:39
"Европа вскормила Гитлера, Польша аплодировала": Жириновский посоветовал, как наказать Варшаву за позицию по Второй мировой
02 сентября 2019, 16:09
Волокита, сбои! Путин перестал жалеть чиновников в Тулуне и Иркутской области
02 сентября 2019, 09:39
В США возмутились российскими новостями: Жертвы и разрушения в Сирии госдеп назвал "ответом террористам"
02 сентября 2019, 16:09
В больнице Каира скоропостижно умер посол России в Египте
02 сентября 2019, 16:09
Красная карточка правительству Зеленского: Министр образования Украины не владеет украинским языком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить проблему бедности
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.