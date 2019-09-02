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Будущему премьер Грузии хватит мужества на откровенный разговор с Россией - депутат Гаврилов
02 сентября 2019, 16:09 • 103 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал Царьграду отставку премьер-министра и правительства Грузии. "Будущему главе грузинского правительства хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией", - выразил надежду депутат.
Комментируя информацию о том, что пост премьер-министра Грузии может занять министр МВД Георгий Гахария, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что министр Георгий Гахария отличился жесткой позицией в ходе июньско-июльских беспорядков в Тбилиси.
Парламентарий выразил надежду на то, что будущий глава правительства Грузии, независимого от президента, будет достаточно мужественным, чтобы выйти на откровенные переговоры с Россией и восстановить сотрудничество.
"Только это сможет дать гарантию преодоления конфликта", - подчеркнул Сергей Гаврилов.
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