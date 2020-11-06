Будущего президента Украины зовут Виталий Маркив • 166 • Украина

Запад состряпал для Украины нового политического лидера. В украинских СМИ началась бешеная раскрутка Виталия Маркива. Это нацгвардеец, атошник, участник карательной операции украинских войск в Донбассе. Три с половиной года он просидел в итальянской тюрьме по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и его русского переводчика, правозащитника Андрея Миронова.



В 2017 году итальянский суд дал Маркиву, имеющему двойное гражданство, Украины и Италии, 24 года тюремного заключения. При том, что прокурор просил только 17.



Раскрутка Маркива началась уже тогда. На киевских зданиях, на футбольных трибунах и по всему миру появились плакаты с его изображением и надписью «Free Markiv». 24 августа, в день независимости Украины, Владимир Зеленский провел концерт на Софийской площади на фоне огромного изображения Виталия Маркива. Таких совпадений просто не бывает.



И вот, 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана признает Маркива полностью невиновным. Ему организовывают триумфальную встречу в Киеве. Виталия принимает президент Украины. Освобождение атошника первым приветствует британское посольство в Киеве…



Кто же такой Виталий Маркив? Это уроженец Тернопольской области Украины – самой что ни на есть националистической Галиции, круче Львова. Это мигрант, в 16 лет переехавший в Италию и получивший итальянское гражданство. Это украинский нацист, из нацистских соображений принявший участие в майдане 2014 года.



После государственного переворота он поступает в национальную гвардию Украины, чтобы принять участие в карательной операции против Донбасса. Причем не просто в национальную гвардию, а в батальон генерала Кульчицкого, сформированный из самых оголтелых майдановцев. Маркив находится на позициях на горе Карачун, с которой обстреливали город Славянск.



Фотографии с планшета Маркива, его признания и радиоперехваты свидетельствуют, что он мог принимать участие в убийстве журналистов Рокелли и Миронова. Накануне он советовал другому итальянскому журналисту, Марчелло Фаучи, не ехать в Славянск, где почему-то именно в этот день для него будет особенно опасно.



Журналисты были убиты в результате минометного обстрела, который производили украинские войска. Скорее всего, Маркив сам не наводил минометы и не стрелял из них. Но он вел наблюдение за журналистами. Причастен ли он к убийству? Скорее всего. Но является ли он главным виновником убийства, учитывая, что он не был командиром?



Сценаристов политической кампании вряд ли интересует степень вины именно Виталия Маркива. Их интересует политическая раскрутка этого человека. Именно поэтому ему сначала дали сверхвысокий срок. А спустя три с половиной года оправдали. Три с половиной – это достаточно, чтобы никто не сказал, что его посадили символически. И первый суд, и сверхсуровый приговор, и нынешнее оправдание были постановкой.



Зачем же раскручивают Виталия Маркива? А он идеальный президент Украины для Запада!



Дело в том, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский, несмотря на всю подконтрольность, так и не справились с главной задачей – убить Украину, столкнув ее с Россией. Задача Украины – стать запалом, развязать войну с Россией. По причине слабости украинских президентов, традиционной для Украины коррупции и раздолбайства, а также, самое главное, нежелания огромной части как народа Украины, так и военнослужащих, воевать против России по-настоящему. США и Британия накачивают украинскую армию вооружением и снаряжением – а часть этого снаряжения продается «налево», портится или просто лежит нераспакованным. Украинские политики вынуждены оглядываться на внутриукраинские центры силы, олигархов и даже иногда на народ.



Западным кураторам Украины нужен полностью свой человек на посту президента. Раньше американцы готовили в президенты певца Святослава Вакарчука, тоже галичанина родом. Но он не справился. Надежда Савченко, из которой лепили героиню войны с Россией, вообще разочаровала западников. Теперь им нужен еще более «свой».



Как Вайра Вике-Фрайберга в Латвии. Или как жена Виктора Ющенко, Кетрин-Клэр Чумаченко. Человек, никак не связанный Россией и русскими. Желательно, чтобы он даже не знал русского языка.



Вот Виталий Маркив – именно такой. Говорит по-украински с сильным иностранным акцентом. По-русски, скорее всего, не говорит вообще. Всю сознательную жизнь Виталий прожил в Европе. Человек без реальной биографии. Чем он там занимался? Официально и на самом деле?



Вернувшегося на Украину Маркива (всего лишь сержанта!) встречают с почетным караулом и военным оркестром. Для него специально пошили форму по мерке, пока он был еще в Италии. Уже в ней он выходит из самолета. Маркива снимают исключительно в пафосных, «героических» ракурсах. У Маркива, несмотря на сильный акцент, ухватки профессионального политика. Это невозможно не заметить.



Его уже представили к ордену. И, несомненно, дадут. Это чисто политическое награждение. Ордена ведь дают за что? За подвиг. Маркив ничего не успел сделать, кроме как поучаствовать в убийстве журналиста. На Украине дают ордена за убийство журналистов? Получается, да.



А если он не убивал, то за что тогда орден? Обязательно увешают его и какими-нибудь бандеровскими цацками, типа общественного «ордена народного героя Украины». Маркива будут поддерживать все нацистские структуры Украины, в первую очередь, подконтрольные Арсену Авакову.



Кстати, очень характерно держится сам Аваков. Он смирился с ролью фона для Виталия. Казалось бы – всесильный, «непотопляемый» министр. И сразу демонстративно занял подчиненную по отношению к Маркиву позицию.



Судя по «делу Маркива», следующую власть на Украине решено делать откровенно нацистской. Видимо, кураторов «проекта Украина» всерьез обеспокоило усиление оппозиционных войне сил на последних выборах. А им нужна «Украина Маркива».

Запад состряпал для Украины нового политического лидера. В украинских СМИ началась бешеная раскрутка Виталия Маркива. Это нацгвардеец, атошник, участник карательной операции украинских войск в Донбассе. Три с половиной года он просидел в итальянской тюрьме по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и его русского переводчика, правозащитника Андрея Миронова.В 2017 году итальянский суд дал Маркиву, имеющему двойное гражданство, Украины и Италии, 24 года тюремного заключения. При том, что прокурор просил только 17.Раскрутка Маркива началась уже тогда. На киевских зданиях, на футбольных трибунах и по всему миру появились плакаты с его изображением и надписью «Free Markiv». 24 августа, в день независимости Украины, Владимир Зеленский провел концерт на Софийской площади на фоне огромного изображения Виталия Маркива. Таких совпадений просто не бывает.И вот, 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана признает Маркива полностью невиновным. Ему организовывают триумфальную встречу в Киеве. Виталия принимает президент Украины. Освобождение атошника первым приветствует британское посольство в Киеве…Кто же такой Виталий Маркив? Это уроженец Тернопольской области Украины – самой что ни на есть националистической Галиции, круче Львова. Это мигрант, в 16 лет переехавший в Италию и получивший итальянское гражданство. Это украинский нацист, из нацистских соображений принявший участие в майдане 2014 года.После государственного переворота он поступает в национальную гвардию Украины, чтобы принять участие в карательной операции против Донбасса. Причем не просто в национальную гвардию, а в батальон генерала Кульчицкого, сформированный из самых оголтелых майдановцев. Маркив находится на позициях на горе Карачун, с которой обстреливали город Славянск.Фотографии с планшета Маркива, его признания и радиоперехваты свидетельствуют, что он мог принимать участие в убийстве журналистов Рокелли и Миронова. Накануне он советовал другому итальянскому журналисту, Марчелло Фаучи, не ехать в Славянск, где почему-то именно в этот день для него будет особенно опасно.Журналисты были убиты в результате минометного обстрела, который производили украинские войска. Скорее всего, Маркив сам не наводил минометы и не стрелял из них. Но он вел наблюдение за журналистами. Причастен ли он к убийству? Скорее всего. Но является ли он главным виновником убийства, учитывая, что он не был командиром?Сценаристов политической кампании вряд ли интересует степень вины именно Виталия Маркива. Их интересует политическая раскрутка этого человека. Именно поэтому ему сначала дали сверхвысокий срок. А спустя три с половиной года оправдали. Три с половиной – это достаточно, чтобы никто не сказал, что его посадили символически. И первый суд, и сверхсуровый приговор, и нынешнее оправдание были постановкой.Зачем же раскручивают Виталия Маркива? А он идеальный президент Украины для Запада!Дело в том, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский, несмотря на всю подконтрольность, так и не справились с главной задачей – убить Украину, столкнув ее с Россией. Задача Украины – стать запалом, развязать войну с Россией. По причине слабости украинских президентов, традиционной для Украины коррупции и раздолбайства, а также, самое главное, нежелания огромной части как народа Украины, так и военнослужащих, воевать против России по-настоящему. США и Британия накачивают украинскую армию вооружением и снаряжением – а часть этого снаряжения продается «налево», портится или просто лежит нераспакованным. Украинские политики вынуждены оглядываться на внутриукраинские центры силы, олигархов и даже иногда на народ.Западным кураторам Украины нужен полностью свой человек на посту президента. Раньше американцы готовили в президенты певца Святослава Вакарчука, тоже галичанина родом. Но он не справился. Надежда Савченко, из которой лепили героиню войны с Россией, вообще разочаровала западников. Теперь им нужен еще более «свой».Как Вайра Вике-Фрайберга в Латвии. Или как жена Виктора Ющенко, Кетрин-Клэр Чумаченко. Человек, никак не связанный Россией и русскими. Желательно, чтобы он даже не знал русского языка.Вот Виталий Маркив – именно такой. Говорит по-украински с сильным иностранным акцентом. По-русски, скорее всего, не говорит вообще. Всю сознательную жизнь Виталий прожил в Европе. Человек без реальной биографии. Чем он там занимался? Официально и на самом деле?Вернувшегося на Украину Маркива (всего лишь сержанта!) встречают с почетным караулом и военным оркестром. Для него специально пошили форму по мерке, пока он был еще в Италии. Уже в ней он выходит из самолета. Маркива снимают исключительно в пафосных, «героических» ракурсах. У Маркива, несмотря на сильный акцент, ухватки профессионального политика. Это невозможно не заметить.Его уже представили к ордену. И, несомненно, дадут. Это чисто политическое награждение. Ордена ведь дают за что? За подвиг. Маркив ничего не успел сделать, кроме как поучаствовать в убийстве журналиста. На Украине дают ордена за убийство журналистов? Получается, да.А если он не убивал, то за что тогда орден? Обязательно увешают его и какими-нибудь бандеровскими цацками, типа общественного «ордена народного героя Украины». Маркива будут поддерживать все нацистские структуры Украины, в первую очередь, подконтрольные Арсену Авакову.Кстати, очень характерно держится сам Аваков. Он смирился с ролью фона для Виталия. Казалось бы – всесильный, «непотопляемый» министр. И сразу демонстративно занял подчиненную по отношению к Маркиву позицию.Судя по «делу Маркива», следующую власть на Украине решено делать откровенно нацистской. Видимо, кураторов «проекта Украина» всерьез обеспокоило усиление оппозиционных войне сил на последних выборах. А им нужна «Украина Маркива». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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