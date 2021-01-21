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Будущего госсекретаря США тут же предупредили: "выбить" у России ничего не получится
21 января 2021, 11:25 • 214 • В мире
Сенатор Константин Косачев на странице в Facebook оценил первые заявления вероятного преемника Майка Помпео на посту - Энтони Блинкена. Тот на слушаниях в комитете по иностранным делам сената, посвящённых рассмотрению его кандидатуры, заявил о будущих шагах американского Госдепа. Речь шла в том числе о продлении СНВ-3. Как отметил Косачёв, американцам пора наконец конструктивно подойти к решению назревшей проблемы, но "выбить" у России ничего не получится.
Председатель Комитета по международным делам в Совфеде Константин Косачев оценил заявления возможного госсекретаря США Энтони Блинкена. Кандидат на пост главы Госдепа в ходе слушаний представил своё видение будущей стратегии ведомства.
Речь в том числе шла и о России. Блинкен отметил, что строительство "Северного потока - 2" является плохой идеей, и Вашингтон намерен продолжать убеждать союзников прекратить строительство газового хаба.
"Звучит достаточно осмотрительно - мол, речь идёт об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придётся рассмотреть "инструменты, которые ещё не использовались", - отмечает Косачев.
Кроме того, упомянул будущий госсекретарь и о продлении договора СНВ-3. По словам Блинкена, этим вопросом новая администрация США намерена заняться сразу же после вступления во власть.
"Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает - добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично. Будем надеяться, что новая администрация сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится. Это не уступка Москве, а спасение, по сути, последнего механизма контроля вооружений в мире", - подчёркивает Косачев.
Сенатор отметил, что в Москве уже не надеются на здравомыслие американских коллег.
"Но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора", - добавил сенатор.
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