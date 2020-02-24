«Будущее за гибридными комплексами»: какие новейшие российские средства ПВО могут усилить защиту от БПЛА

Российские специалисты создают комплексы ПВО нового поколения, предназначенные для противодействия беспилотникам. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. По его словам, в перспективных системах будут использоваться СВЧ-технологии и более современные материалы. Также Кабанов анонсировал разработку платформы с огнестрельным и радиотехническим вооружением. Сейчас в российской армии задачи по противодействию БПЛА выполняют радиолокационные и оптические станции, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. По прогнозу аналитиков, перспективные средства борьбы с БПЛА будут оснащены разными типами вооружения, что заметно повысит их боевые возможности.

Военнослужащий РФ во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения © Виталий Тимкив/РИА Новости

Генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Владимир Кабанов в интервью Интерфаксу рассказал о разработке нового поколения радиолокационных комплексов для обнаружения беспилотников с малой отражающей способностью.

«В ближайшее время концерн «Автоматика» планирует продемонстрировать новое поколение модулей радиолокационного обнаружения, осуществляющих обнаружение БПЛА с малой отражающей способностью», — сказал Кабанов.

По его словам, в перспективные системы противодействия беспилотным системам внедряются «современные материалы и новые СВЧ-технологии, позволяющие снизить массогабаритные характеристики изделий и улучшить эксплуатационные возможности».

Также «Автоматика» создаёт системы противодействия БПЛА, в которые интегрировано огнестрельное, радиоэлектронное и оптоэлектронное вооружение.

© АО «Концерн «Автоматика»

«Использование средств огневого поражения целесообразно в условиях контртеррористических операций или на поле боя, но исключительно при условии дублирования этих средств подсистемами радиолокационного, радиотехнического и оптоэлектронного обнаружения. Концерн «Автоматика» ведёт в настоящее время разработки таких систем», — заявил Кабанов.

«Автоматика» — один из ведущих российских производителей средств борьбы с БПЛА. Новейшая разработка предприятия — переносной комплекс «Рубеж-Автоматика». Он включает средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные устройства радиоэлектронного подавления. По словам Кабанова, «Рубеж-Автоматикой» заинтересовались российские и зарубежные компании и госструктуры.

Кроме того, концерн предлагает заказчикам несколько малогабаритных средств противодействия БПЛА. Речь идёт о комплексах «Пищаль-ПРО», «Луч-ПРО», «Купол- ПРО», «Таран-ПРО».

«Недорогое» противодействие





Как полагают опрошенные RT эксперты, современные комплексы ПВО не всегда способны обнаруживать беспилотники, особенно малогабаритные аппараты. В частности, радиолокационные станции могут не зафиксировать летательный аппарат с небольшим содержанием металлических деталей, а возможности оптических устройств ограничены рельефом местности и погодными условиями.

«Сложнее всего обнаруживаются малоразмерные беспилотники. Они изготавливаются из пластика, дерева, композитных материалов, у которых низкая площадь радиолокационного отражения. Неудивительно, что российские специалисты уделяют такое внимание новым комплексам обнаружения и нейтрализации БПЛА», — пояснил в интервью RT военный эксперт Юрий Лямин.

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT обратил внимание на высокий уровень расходов на противодействие БПЛА.

«Если мы говорим про беспилотники кустарного производства, как те, что используются в Сирии, то один дрон стоит несколько сотен долларов, а на его ликвидацию традиционными средствами ПВО могут быть потрачены десятки и сотни тысяч долларов, так как на дальних расстояниях зачастую приходится применять зенитные ракеты», — пояснил Корнев.

Он считает, что усилия инженеров «Автоматики» и ряда других российских предприятий направлены в том числе на удешевление средств обнаружения и поражения дронов.

По словам аналитиков, один из вариантов «недорогого» противодействия — использование в средствах ПВО СВЧ-технологий, о которых говорил Владимир Кабанов. Электромагнитное излучение сверхвысокой частоты способно «выжигать» электронную начинку беспилотника.

«Если сверхчастотному электромагнитному излучению придать направленное действие, мы получим так называемую СВЧ-пушку, которая станет эффективным и недорогим средством ПВО. Оно сможет выводить из строя в том числе небольшие беспилотные летательные аппараты», — рассуждает Лямин.

По своим характеристикам СВЧ-пушка близка к комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронного подавления. Однако для боевого применения этого оружия требуется мощный и при этом компактный генератор. По этой причине, как пояснили эксперты, российская армия продолжает пользоваться мобильными системами РЭБ.

Например, в арсенал Вооружённых сил РФ входит комплекс радиоэлектронной борьбы нового поколения «Палантин-К».

«Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Эффективное оружие»

По мнению Дмитрия Корнева, Россия достигла больших успехов в развитии средств радиоэлектронной борьбы. Отечественные комплексы считаются одними из лучших в мире. В то же время, как подчеркнул эксперт, с учётом современных тенденций развития беспилотной авиации полагаться исключительно на возможности систем РЭБ недопустимо.

«В подавляющем большинстве случаев комплексы РЭБ, наверное, будут эффективным оружием. Однако мы видим, как стремительно развиваются технологии в сфере БПЛА. Совершенствуются автономные системы управления, используются редкие частоты для передачи дронам простых радиосигналов, появляются беспилотники, которыми можно управлять через спутниковый канал, а его не так-то просто подавить», — констатировал Корнев.

По его словам, наиболее совершенной системой противодействия БПЛА может стать детище концерна «Автоматика», в арсенал которого будут входить огнестрельное и радиотехническое вооружение, включая средства РЭБ.

ЗРПК «Панцирь» ведёт стрельбу из пушек на полигоне в рамках демонстрационной программы форума «Армия»

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«Будущее, на мой взгляд, за гибридными комплексами борьбы с беспилотниками. Инженеры концерна «Автоматика» идут в правильном направлении, предлагая разместить на одной платформе разные типы вооружения. Если не получится нейтрализовать угрозу средствами РЭБ, всегда можно будет физически уничтожить БПЛА из огнестрельного оружия», — сказал Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается Юрий Лямин. Он предполагает, что детище «Автоматики» будет мобильным комплексом ПВО, вооружённым автоматическими пушками калибра 23 или 30 мм. Эти виды оружия создают плотность огня, необходимую для гарантированного поражения беспилотников на дальности в несколько километров.