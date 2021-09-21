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Будущее за электронными выборами: IT-эксперты оценили результаты прошедшего голосования в Москве

21 сентября 2021, 23:30  •  37 • Политика
Международные эксперты высоко оценили систему дистанционного электронного голосования в Москве.
Электронное голосование на прошедших выборах в России показало свою эффективность и перспективность. Об этом свидетельствует и почти стопроцентная явка. В частности, напоминает "Вечерняя Москва", явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 96,5%.
IT-специалисты подчёркивают, что голосование прошло честно и прозрачно.
Конечно, свою нагрузку на сервера дала новация этого года - возможность проголосовать. Как отметил председатель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексей Фролов, много людей в последний момент решили зайти в личный кабинет и изменить свой выбор.
Такого же мнения придерживается и Мик Вайсман, основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters. По его словам, облачные технологии сами по себе сложная инфраструктура. Дополнительные нагрузки, а также географическое расположение серверов, стабильность связи влияют на процессы.
Что же касается работы системы в целом, то Вайсман оценил её положительно. Правда, по его словам, количество участников выборов в электронном формате всё ещё не столь велико.

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