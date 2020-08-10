Будущее ВВС Украины: одномоторные Super Tucano вместо тяжелых Су-27 • 138 • Украина

Начиная с 2014 года, Украина считает, что находится в состоянии войны с Россией, которая на официальном уровне признана «агрессором». Некоторые тамошние политики и вовсе призывают идти силой отбивать Крым обратно, готовясь «идти в первом ряду». Однако настоящим противником для Киева является не столько Москва, сколько его собственный народ, как проживающий на Донбассе, так и в других регионах страны. Что же дает основания так полагать?



В условиях современной войны крайне важно иметь господство в воздухе. Состояние ВВС Украины удручает: к 2025 году придется списать большую часть оставшихся от СССР Су-27 и МиГ-29. Чтобы совсем не остаться без боевой авиации, Киеву необходимо начать процесс обновления авиапарка и переподготовки своих пилотов прямо сейчас. Эксперты указывают, что принципиальные решения должны быть приняты до конца 2020 года. Самое интересное заключается в том, в пользу каких именно самолетов будет сделан выбор, поскольку это покажет, с каким реально противником намерены воевать Повітряніе силы.



Некоторое время назад мы рассказывали об амбициозных планах ВСУ к 2035 году полностью отказаться от «советского наследия» и перейти на «правильные» самолеты образца НАТО. Согласно программе обновления, до 2035 года Киев намерен закупить 108 американских самолетов F-16 Block 70/72 или шведских Saab JAS-39 Gripen, сформировав из них четыре бригады. Все это, конечно, очень здорово, но на закупку иностранных истребителей необходимо выложить порядка 10 миллиардов долларов, плюс еще 6,5 – на обновление систем ПВО. Итого получается 16,5 миллиарда долларов, нехилая сумма для Незалежной, слезно выпрашивающей очередной транш у МВФ, чтобы избежать дефолта.



Если у ВСУ каким-то чудом все-таки появится приличная боевая авиация и современная система ПВО, это действительно можно будет считать определенной проблемой для Минобороны РФ, поскольку это реальный шаг к возможной локальной войне. Впрочем, есть некоторые основания полагать, что на Украине предпочтут в очередной раз ограничиться имитацией. Осенью в Киеве состоится Международный авиакосмический салон «Авиасвит ХХІ», где, скорее всего, и определится, на чем будут летать ВВС Незалежной и по кому бить с воздуха.



Embraer EMB-314 Super Tucano



Первый претендент на эту роль может перелететь на Украину не из стран НАТО, а из далекой Бразилии. Это легкий турбовинтовой штурмовик, предназначенный изначально для борьбы с колумбийскими партизанами. Его максимальная скорость составляет 590 км/ч, дальность полета - 1 330 км, боевая нагрузка 1,6 тонны. Легкий штурмовик может нести два 12,7-мм пулемета FN Herstal M3, 20-мм автоматические пушки, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также бомбы, кассетные, зажигательные и высокоточные.



Против партизан самое то. Против современных истребителей шансов у Tucano нет никаких. Единственное его реальное достоинство – это низкая цена, от 10 до 14 миллионов долларов в зависимости от комплектации, а также дешевизна и простота в обслуживании. Помимо самой Бразилии, бюджетный ударный самолет оценили 18 государств, даже США закупили для пробы парочку. Интерес к «штурмовику для бедных» в Киеве проявили в 2019 году, а предметные соглашения могут быть заключены в октябре на авиасалоне.



УТЛ-450



Впрочем, есть у «бразильца» и национальный конкурент. Предприятие «Мотор Сич» несколько лет назад приступило к модернизации советского Як-52, установив на него турбовинтовой двигатель АИ-450С. Несмотря на то, что это учебно-тренировочный самолет, новинку, получившую название УТЛ-450, запорожцы позиционируют как потенциальный легкий штурмовик, на который могут быть установлены вооружения. Под крыльями могут поместиться боевые блоки УБ-32 с неуправляемыми ракетами. Понятно, что на настоящем поле боя такому сверхлегкому штурмовику делать особо нечего, сметут походя за полминуты. А вот стрельнуть по захваченному протестующими зданию какой-нибудь областной администрации – это в самый раз.



Вполне возможно, что на несколько F-16 в Киеве все же найдут денег для «парадов». Но если авиапарк ВСУ начнет пополняться подобными штурмовыми изделиями, уже можно будет однозначно сказать, кто для украинского режима настоящий враг, Россия или свой собственный народ.

Начиная с 2014 года, Украина считает, что находится в состоянии войны с Россией, которая на официальном уровне признана «агрессором». Некоторые тамошние политики и вовсе призывают идти силой отбивать Крым обратно, готовясь «идти в первом ряду». Однако настоящим противником для Киева является не столько Москва, сколько его собственный народ, как проживающий на Донбассе, так и в других регионах страны. Что же дает основания так полагать?В условиях современной войны крайне важно иметь господство в воздухе. Состояние ВВС Украины удручает: к 2025 году придется списать большую часть оставшихся от СССР Су-27 и МиГ-29. Чтобы совсем не остаться без боевой авиации, Киеву необходимо начать процесс обновления авиапарка и переподготовки своих пилотов прямо сейчас. Эксперты указывают, что принципиальные решения должны быть приняты до конца 2020 года. Самое интересное заключается в том, в пользу каких именно самолетов будет сделан выбор, поскольку это покажет, с каким реально противником намерены воевать Повітряніе силы.Некоторое время назад мы рассказывали об амбициозных планах ВСУ к 2035 году полностью отказаться от «советского наследия» и перейти на «правильные» самолеты образца НАТО. Согласно программе обновления, до 2035 года Киев намерен закупить 108 американских самолетов F-16 Block 70/72 или шведских Saab JAS-39 Gripen, сформировав из них четыре бригады. Все это, конечно, очень здорово, но на закупку иностранных истребителей необходимо выложить порядка 10 миллиардов долларов, плюс еще 6,5 – на обновление систем ПВО. Итого получается 16,5 миллиарда долларов, нехилая сумма для Незалежной, слезно выпрашивающей очередной транш у МВФ, чтобы избежать дефолта.Если у ВСУ каким-то чудом все-таки появится приличная боевая авиация и современная система ПВО, это действительно можно будет считать определенной проблемой для Минобороны РФ, поскольку это реальный шаг к возможной локальной войне. Впрочем, есть некоторые основания полагать, что на Украине предпочтут в очередной раз ограничиться имитацией. Осенью в Киеве состоится Международный авиакосмический салон «Авиасвит ХХІ», где, скорее всего, и определится, на чем будут летать ВВС Незалежной и по кому бить с воздуха.Первый претендент на эту роль может перелететь на Украину не из стран НАТО, а из далекой Бразилии. Это легкий турбовинтовой штурмовик, предназначенный изначально для борьбы с колумбийскими партизанами. Его максимальная скорость составляет 590 км/ч, дальность полета - 1 330 км, боевая нагрузка 1,6 тонны. Легкий штурмовик может нести два 12,7-мм пулемета FN Herstal M3, 20-мм автоматические пушки, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также бомбы, кассетные, зажигательные и высокоточные.Против партизан самое то. Против современных истребителей шансов у Tucano нет никаких. Единственное его реальное достоинство – это низкая цена, от 10 до 14 миллионов долларов в зависимости от комплектации, а также дешевизна и простота в обслуживании. Помимо самой Бразилии, бюджетный ударный самолет оценили 18 государств, даже США закупили для пробы парочку. Интерес к «штурмовику для бедных» в Киеве проявили в 2019 году, а предметные соглашения могут быть заключены в октябре на авиасалоне.Впрочем, есть у «бразильца» и национальный конкурент. Предприятие «Мотор Сич» несколько лет назад приступило к модернизации советского Як-52, установив на него турбовинтовой двигатель АИ-450С. Несмотря на то, что это учебно-тренировочный самолет, новинку, получившую название УТЛ-450, запорожцы позиционируют как потенциальный легкий штурмовик, на который могут быть установлены вооружения. Под крыльями могут поместиться боевые блоки УБ-32 с неуправляемыми ракетами. Понятно, что на настоящем поле боя такому сверхлегкому штурмовику делать особо нечего, сметут походя за полминуты. А вот стрельнуть по захваченному протестующими зданию какой-нибудь областной администрации – это в самый раз.Вполне возможно, что на несколько F-16 в Киеве все же найдут денег для «парадов». Но если авиапарк ВСУ начнет пополняться подобными штурмовыми изделиями, уже можно будет однозначно сказать, кто для украинского режима настоящий враг, Россия или свой собственный народ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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