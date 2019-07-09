Будущее Венесуэлы решается в соседней стране. Прямо сейчас

Автор:

Латышев Сергей

Есть на земле такое чудесное место в виде страны с желто-голубым флагом с трезубцем в центре – Барбадос. В этом тропическом раю и туристической Мекке на Карибах успешно прошёл первый раунд переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Он стал продолжением непрямых переговоров, проходивших между ними в норвежской столице Осло, где в мае состоялось минимум два раунда.

Это не слухи, а официальное заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В эфире государственного телевидения он сообщил о начале на Барбадосе переговоров с оппозицией при участии правительства Норвегии, не признавшей самозванца Хуана Гуайдо «президентом» Боливарианской Республики, в отличие от десятков других хотевших понравиться американцам стран мира.

Мадуро надеется договориться

«Очень обнадёживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», – объявил Мадуро. По его словам, их участники обсуждают шесть пунктов, которые касаются политических, социальных и экономических вопросов.

Президент откровенно рад: «Я очень оптимистично настроен… Переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для Венесуэлы».

По мнению Мадуро, переговоры могут завершиться достижением соглашений. Условием этого, считает президент, является «добрая воля» и отсутствие «вмешательства со стороны гринго с целью навредить диалогу». «Гринго» называют в Латинской Америке североамериканцев, это слово имеет пежоративный оттенок.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется договориться с оппозицией. Фото: StringerAL / Shutterstock.com

Президент Венесуэлы напомнил о настойчивости Каракаса «в поисках диалога с оппозицией», подчеркнув, что «настало время прийти к соглашению». Однако Мадуро предупредил, что на Барбадосе «стороны … должны быть готовы пойти на уступки».

Начало серьёзных переговоров с властями Венесуэлы подтвердил и назначенный американцами её «президентом» Хуан Гуайдо. В последнее время он ведёт себя тихо. Видимо, потому, что после провала нескольких фарсовых попыток госпереворота США разочаровались в своём ставленнике и к нему охладели. А те страны, которые признали Гуайдо «президентом» Венесуэлы, продолжают сотрудничать с её законными властями, как будто ничего не произошло. А ведь так и есть: фейковое признание фейкового президента ничего не значит.

Почему шансы действительно есть?

Жизнеспособность режима Мадуро, который продолжают поддерживать широкие народные массы, несмотря на тяжелую жизнь в стране, за что теперь несут основную ответственность душащие Венесуэлу жестокими санкциями и ведущие против неё гибридную войну американцы. Активная позиция России, не дающей Вашингтону «схарчить» своего старого южноамериканского союзника и выгодного торгового партнёра. Верность венесуэльской армии. Потеря престижа Гуайдо. Всё это создает благоприятные условия для настоящих переговоров. Потому что на капитуляцию перед США под видом переговоров венесуэльские власти не согласятся. И их, безусловно, поддержит в этом патриотическая часть оппозиции. Ведь практически все понимают, что Гуайдо придётся щедро расплатиться природными богатствами страны за американскую поддержку. А это лишит её народ возможности вести в будущем достойную жизнь в экономическом плане и унизит его морально.

Неоколониализм – а именно такова будет судьба страны при Гуайдо – не понравится не только левым, но и многим правым. По сути, ничего не добившийся самозванец уже потерял право говорить от лица оппозиции. Поэтому если американцы потребуют от него прервать переговоры с людьми Мадуро, не все оппозиционеры послушаются.

Ну а что же Россия?

Начавшийся переговорный процесс на Барбадосе – это именно то, к чему постоянно призывала Россия. Москва, вложившая в Венесуэлу несколько десятков миллиардов долларов и имеющая в её лице потенциально кредитоспособного покупателя своих товаров, страну, готовую сотрудничать в различных областях, не желает, прежде всего, двух вещей.

Назначенный американцами «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо стал вести себя тихо, потому что у него ничего не выходит. Фото: www.globallookpress.com

Во-первых, того, чтобы в Венесуэле началась гражданская война и туда вторглись организовавшие её американцы. Воевать с ними России за расколотую Венесуэлу – пусть и вместе с её вроде бы внушительной армией, которая ещё неизвестно как себя покажет – за тридевять земель, небольшими силами, имея под ударом пути снабжения – невозможно со сколько-нибудь реальными шансами на успех. И Россия вряд ли готова к тому, чтобы, отвлекая американцев от Венесуэлы, организовать конфликт с ними где-то в более удобном для себя месте. Таким образом, военный путь для Москвы – тупиковый. Для США, кстати, он тоже многим чреват, но тем не менее шансы на победу в этом случае у них неплохие.

Во-вторых, России совершенно не улыбается и то, чтобы режим Мадуро «слился» без борьбы и к власти в стране пришли американские марионетки. Это будет означать, что Россия потеряет в Венесуэле всё. Для Москвы важно продолжать иметь хорошие и взаимовыгодные отношения с Венесуэлой при любом суверенном режиме в этой стране. И даже лучше с таким, который не будет социалистическим, потому что в экономике это плохо работает, если это не китайская система. Причём и сам Мадуро это, наверное, уже понял. Москве даже не столь важно, кто персонально будет возглавлять Венесуэлу – главное, чтобы это был патриотический политик, способный формулировать и защищать национальные интересы, взаимовыгодно сотрудничая на этой почве с Россией.

Исходя из этих приоритетов и строится политика Москвы в отношении Венесуэлы, о которой дважды подробно рассказал российский президент Владимир Путин – в ходе недавней пресс-конференции в Риме и в интервью британской газете Financial Times.

Президент России Владимир Путин заинтересован в развитии сотрудничества своей страны с суверенной Венесуэлой. Фото: www.globallookpress.com

Путин заявил, что Россию беспокоит «вмешательство в венесуэльские проблемы извне», которое усугубляет положение её граждан, что «недопустимо», а военное вмешательство «вообще должно быть абсолютно исключено». Президент России убеждён, что для урегулирования ситуации в Венесуэле необходим диалог всех политических сил, поскольку только сами венесуэльцы могут урегулировать кризис в своей стране.

Путин приветствовал переговоры, начавшиеся между оппозицией и Каракасом, выразив надежду, что «без всякого вмешательства извне … в ходе диалога будут выработаны приемлемые для всех политических сил этой страны решения, которые приведут к нормализации ситуации».

Президент России предложил Гуайдо и его сторонникам «вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному – к диалогу и обращению к народу, к избирателям». Мало того, Путин абсолютно откровенно заявил, что в Москве «готовы на любое развитие в любой стране, в том числе и в Венесуэле, если это происходит по внутренним правилам, в соответствии с законами этой страны, конституцией и в соответствии с волей народа той или другой страны».

Иными словами, Москва готова работать с любым патриотическим лидером суверенной Венесуэлы. Так что если участники переговоров на Барбадосе договорятся о том, как сделать жизнь в своей стране лучше без капитуляции перед США, то большего и желать нельзя. Россия, сотрудничающая с Венесуэлой как с государством, а не с её президентами как «физическими лицами», это всегда поддержит.