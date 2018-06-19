Будущее в пыли • 23 • Аналитика







Новейшая история. XX век. Авторское свидетельство №6353с. На этом документе стоит дата 17 октября 1940 года. От руки приписано «секретно», причем гриф появился на документе спустя пять лет. Засекретил этот документ и прилагаемые к нему материалы заместитель наркома боеприпасов В.А. Махнев, который распорядился прислать ему из Бюро изобретений Народного Комитета обороны СССР все заявки на изобретения и отзывы, так или иначе связанные с «атомной проблематикой». Это был конец 1945 года, когда в СССР уже вовсю развернулась работа по созданию ядерной бомбы. Бомбардировка американскими самолетами японских городов Хиросимы и Нагасаки показала, что американцы не остановятся перед применением любого оружия, которое будет у них в руках. Надо было нагонять Америку очень быстрыми темпами.





Авторская заявка на изобретение двух сотрудников Физико-технического научно-исследовательского института Академии наук УССР кандидатов физико-математических наук В.А Маслова и В.С. Шпинеля называлась «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества».



7 декабря 1946 года отдел изобретательства МВС выдал авторам «не подлежащее опубликованию авторское свидетельство, зарегистрированное в Бюро изобретений при Госплане Союза ССР за номером 6353с». Потребовалось шесть лет, чтобы понять, что ядерная бомба изобретена!



Изобретатели писали: «…трудно сказать, какая из особенностей (колоссальная разрушительная сила или же отравляющие свойства) урановых взрывов наиболее привлекательна в военном отношении».



В том, что создать подобное устройство вполне реально, Маслов и Шпинель почти не сомневались, сразу же заявив: «…построение урановой бомбы, достаточной для разрушения таких городов как Лондон или Берлин, очевидно, не явится проблемой».



Слова о возможном разрушении Лондона и Берлина, столиц Великобритании и Германии, были включены в заявку с явным расчётом на то, чтобы привлечь внимание работников наркомата обороны.



Следующая заявка была подана в Бюро изобретений Наркомата обороны практически сразу (не ранее 17 октября 1940 и не позднее 31 декабря 1940 г). Под ней стояли три подписи: доктора физико-математических наук Ланге и двух кандидатов наук, Маслова и Шпинеля. На этот раз харьковчане предлагали «способ приготовления урановой смеси, обогащённой ураном с массовым числом 235» при помощи «многокамерной центрифуги». Иными словами, были предложена не только плодотворная идея, но и метод создания оружия массового поражения. Оружия, которое удерживает мир от новой мировой войны.



С текстами заявок можно ознакомиться в электронной библиотеке Росатома «Советский ядерный проект».







В 30-е годы УФТИ был одним из ведущих научных центров, в котором работало целое созвездие выдающихся физиков. В УФТИ впервые в СССР в начале 30-х годов было осуществлено расщепление атомного ядра, получены жидкий водород и гелий. Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина



Невероятно и представить, чтобы сейчас на Украине научная мысль поднималась бы до таких высот. Чем заняты современные украинские ядерщики? Изучают географию. Думают, куда «валить» и чем заниматься. Главная забота действующих атомщиков: чтобы блестящее наследство СССР не взорвалось бы и не накрыло бы цивилизованную Европу радиоактивными выбросами. Ибо нет уже того Союза, который смог бы построить новый саркофаг и обезопасить мир. Технологически развитая и умненькая Япония не справилась с техногенной катастрофой на «Фукусиме», ограничившись имитацией бурной деятельности. А Мировой океан меж тем продолжает впитывать в себя радиацию. Киевский режим Порошенко — насквозь коррупционный, малообразованный и самоуверенно наглый, и он при первой возможности спрыгнет с корабля под названием «Украина» и укроется где-нибудь среди галушкоедов Канады. Ибо ядерной катастрофы мир им не простит.



Шпинелю и Маслову удалось теоретически решить проблему, на которой надолго застряли американские ядерщики. Казалось бы, решение найдено, осталось провести испытания, и Советский Союз станет первым в мире обладателем атомной бомбы! Однако открытие Шпинеля и Маслова не нашло поддержки в Наркомате обороны.



24 января 1941 года пришел ответ-заключение на поданную заявку. Реакция специалистов из секретного Научно-исследовательского химического института Наркомата обороны обескуражила физиков. В документе говорилось: «Идея об использовании урана в качестве взрывчатого вещества несерьезна… Предложение авторов в целом интереса не представляет…»



В конце 1946 года Владимира Шпинеля неожиданно пригласили на Лубянку. Войдя в кабинет к одному из кураторов ядерной программы, генерал-майору госбезопасности Мешику, Владимир Семенович увидел заявку, на которую они с Виктором Масловым возлагали столько надежд. Мешик поблагодарил ученого за работу и искренне удивился, что двум молодым физикам удалось еще в 1940 году решить настолько сложную задачу. Шпинель узнал, что идеи, изложенные в заявке, помогли Курчатову и его команде в создании первой советской атомной бомбы. В 1949 году Владимир Семенович Шпинель был награжден скромной медалью. Впоследствии он говорил, что при принятии их концепции к реализации СССР имел бы атомную бомбу к 1945 году. И тогда не было бы, наверное, города Берлина или Кенигсберга. И война бы закончилась раньше. Даёшь тиранию и платных доносчиков!



Чему учит эта история? В чем мораль? Выводов, лежащих на поверхности, два.



Первый: варварство приходит очень быстро. В течение одного-двух поколений происходят чудовищные по силе воздействия изменения. Передовые технологии, промышленность, способная выполнять огромные технологические задачи, с пузырями тонут в реке забвения. Пример этому – Украина. Да и не только она.



Братья Уилбур и Орвилл Райт первыми поднялись в воздух 17 декабря 1903 г., совершив два полёта, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/час. Первый полёт совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метра за 12 секунд, этот полёт был зарегистрирован на известной фотографии. Следующий полёт совершил Уилбер, он пробыл в воздухе 13 секунд и преодолел расстояние в 53 метра. Высота этих полётов была около 3 метров над уровнем земли.



Через 100 лет, в 2003 году к юбилею авиации, в Америке построили точную копию самолета братьев Райт «Флаер». И этот самолет не полетел! Не летит эта чудо-этажерка, хоть ты тресни. Пытались неоднократно повторить опыт, но, насколько мне известно, не получилось.



Второй вывод. Все уже написано или произнесено. В патентном бюро среди заявок на пуговицы с пятой дыркой, среди новых мясорубок и велосипедов наверняка лежит в пыли что-то такое, что могло бы сделать жизнь на планете Земля удобной, приятной и безопасной. А в случае чего это самое пыльное, взятое из пыли и воплощённое в жизнь, могло бы стать орудием каких-либо свершений. Надо уметь читать, надо уметь видеть будущее. Надо иногда отрывать голову от корыта и смотреть на звезды. Все уже было сказано если не древними греками, то уж римлянами точно, а если что и не дошло до нас, было повторено Парацельсом или же можно отыскать в протоколах заседаний коллегий Петра Великого. Сказанное записано, записанное напечатано и спрятано в глубины библиотек. Одни из самых интересных хранилищ знаний – патентные библиотеки.Новейшая история. XX век. Авторское свидетельство №6353с. На этом документе стоит дата 17 октября 1940 года. От руки приписано «секретно», причем гриф появился на документе спустя пять лет. Засекретил этот документ и прилагаемые к нему материалы заместитель наркома боеприпасов В.А. Махнев, который распорядился прислать ему из Бюро изобретений Народного Комитета обороны СССР все заявки на изобретения и отзывы, так или иначе связанные с «атомной проблематикой». Это был конец 1945 года, когда в СССР уже вовсю развернулась работа по созданию ядерной бомбы. Бомбардировка американскими самолетами японских городов Хиросимы и Нагасаки показала, что американцы не остановятся перед применением любого оружия, которое будет у них в руках. Надо было нагонять Америку очень быстрыми темпами.Авторская заявка на изобретение двух сотрудников Физико-технического научно-исследовательского института Академии наук УССР кандидатов физико-математических наук В.А Маслова и В.С. Шпинеля называлась «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества».7 декабря 1946 года отдел изобретательства МВС выдал авторам «не подлежащее опубликованию авторское свидетельство, зарегистрированное в Бюро изобретений при Госплане Союза ССР за номером 6353с». Потребовалось шесть лет, чтобы понять, что ядерная бомба изобретена!Изобретатели писали: «…трудно сказать, какая из особенностей (колоссальная разрушительная сила или же отравляющие свойства) урановых взрывов наиболее привлекательна в военном отношении».В том, что создать подобное устройство вполне реально, Маслов и Шпинель почти не сомневались, сразу же заявив: «…построение урановой бомбы, достаточной для разрушения таких городов как Лондон или Берлин, очевидно, не явится проблемой».Слова о возможном разрушении Лондона и Берлина, столиц Великобритании и Германии, были включены в заявку с явным расчётом на то, чтобы привлечь внимание работников наркомата обороны.Следующая заявка была подана в Бюро изобретений Наркомата обороны практически сразу (не ранее 17 октября 1940 и не позднее 31 декабря 1940 г). Под ней стояли три подписи: доктора физико-математических наук Ланге и двух кандидатов наук, Маслова и Шпинеля. На этот раз харьковчане предлагали «способ приготовления урановой смеси, обогащённой ураном с массовым числом 235» при помощи «многокамерной центрифуги». Иными словами, были предложена не только плодотворная идея, но и метод создания оружия массового поражения. Оружия, которое удерживает мир от новой мировой войны.С текстами заявок можно ознакомиться в электронной библиотеке Росатома «Советский ядерный проект».Замечательный физик, профессор физического факультета МГУ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, главный научный сотрудник НИИЯФ Владимир Семенович Шпинель — наш современник. Он не дожил совсем немного до своего юбилея. 4 октября 2011 года Владимиру Семеновичу исполнилось бы 100 лет. В 1931 году он поступил на физико-математический факультет Киевского государственного университета. В 1935 году он приехал в Харьков, в Украинский физико-технический институт, где выполнил дипломную работу и затем поступил в аспирантуру.В 30-е годы УФТИ был одним из ведущих научных центров, в котором работало целое созвездие выдающихся физиков. В УФТИ впервые в СССР в начале 30-х годов было осуществлено расщепление атомного ядра, получены жидкий водород и гелий.Невероятно и представить, чтобы сейчас на Украине научная мысль поднималась бы до таких высот. Чем заняты современные украинские ядерщики? Изучают географию. Думают, куда «валить» и чем заниматься. Главная забота действующих атомщиков: чтобы блестящее наследство СССР не взорвалось бы и не накрыло бы цивилизованную Европу радиоактивными выбросами. Ибо нет уже того Союза, который смог бы построить новый саркофаг и обезопасить мир. Технологически развитая и умненькая Япония не справилась с техногенной катастрофой на «Фукусиме», ограничившись имитацией бурной деятельности. А Мировой океан меж тем продолжает впитывать в себя радиацию. Киевский режим Порошенко — насквозь коррупционный, малообразованный и самоуверенно наглый, и он при первой возможности спрыгнет с корабля под названием «Украина» и укроется где-нибудь среди галушкоедов Канады. Ибо ядерной катастрофы мир им не простит.Шпинелю и Маслову удалось теоретически решить проблему, на которой надолго застряли американские ядерщики. Казалось бы, решение найдено, осталось провести испытания, и Советский Союз станет первым в мире обладателем атомной бомбы! Однако открытие Шпинеля и Маслова не нашло поддержки в Наркомате обороны.24 января 1941 года пришел ответ-заключение на поданную заявку. Реакция специалистов из секретного Научно-исследовательского химического института Наркомата обороны обескуражила физиков. В документе говорилось: «Идея об использовании урана в качестве взрывчатого вещества несерьезна… Предложение авторов в целом интереса не представляет…»В конце 1946 года Владимира Шпинеля неожиданно пригласили на Лубянку. Войдя в кабинет к одному из кураторов ядерной программы, генерал-майору госбезопасности Мешику, Владимир Семенович увидел заявку, на которую они с Виктором Масловым возлагали столько надежд. Мешик поблагодарил ученого за работу и искренне удивился, что двум молодым физикам удалось еще в 1940 году решить настолько сложную задачу. Шпинель узнал, что идеи, изложенные в заявке, помогли Курчатову и его команде в создании первой советской атомной бомбы. В 1949 году Владимир Семенович Шпинель был награжден скромной медалью. Впоследствии он говорил, что при принятии их концепции к реализации СССР имел бы атомную бомбу к 1945 году. И тогда не было бы, наверное, города Берлина или Кенигсберга. И война бы закончилась раньше.Чему учит эта история? В чем мораль? Выводов, лежащих на поверхности, два.Первый: варварство приходит очень быстро. В течение одного-двух поколений происходят чудовищные по силе воздействия изменения. Передовые технологии, промышленность, способная выполнять огромные технологические задачи, с пузырями тонут в реке забвения. Пример этому – Украина. Да и не только она.Братья Уилбур и Орвилл Райт первыми поднялись в воздух 17 декабря 1903 г., совершив два полёта, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/час. Первый полёт совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метра за 12 секунд, этот полёт был зарегистрирован на известной фотографии. Следующий полёт совершил Уилбер, он пробыл в воздухе 13 секунд и преодолел расстояние в 53 метра. Высота этих полётов была около 3 метров над уровнем земли.Через 100 лет, в 2003 году к юбилею авиации, в Америке построили точную копию самолета братьев Райт «Флаер». И этот самолет не полетел! Не летит эта чудо-этажерка, хоть ты тресни. Пытались неоднократно повторить опыт, но, насколько мне известно, не получилось.Второй вывод. Все уже написано или произнесено. В патентном бюро среди заявок на пуговицы с пятой дыркой, среди новых мясорубок и велосипедов наверняка лежит в пыли что-то такое, что могло бы сделать жизнь на планете Земля удобной, приятной и безопасной. А в случае чего это самое пыльное, взятое из пыли и воплощённое в жизнь, могло бы стать орудием каких-либо свершений. Надо уметь читать, надо уметь видеть будущее. Надо иногда отрывать голову от корыта и смотреть на звезды. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 23 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Не станет хлеба, будем есть «сникерсы»! Даёшь тиранию и платных доносчиков! Новая Англия. Часть 2. Лига плюща и Музей подводного флота ВМС США

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