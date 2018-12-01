Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы

Прошла очередная встреча участников так называемого «астанинского формата». Суть его заключается в том, что Россия, Иран и Турция пытаются самостоятельно решить будущее Сирии. Что ж, претендовать на роль миротворцев эти страны могут — как-никак каждая из них имеет серьезное влияние на полуразваленную арабскую республику. Россия спасла Асада и вернула под его контроль большую часть страны, иранцы же пришли на помощь местному президенту еще раньше и уже который год они кормят и содержат не только его, но и миллионы сирийцев. А вот Анкара с Асадом не имеет ничего общего, разве что в прошлом Эрдоган называл его своим другом и часто с ним встречался. Они даже сумели урегулировать вопрос Хатая — турецкой провинции, некогда принадлежавшей Сирии. Но было это давно, сейчас же Башар Асад — враг Турции, ибо на его руках, согласно частым утверждениям турецкой элиты, кровь сотен тысяч сирийцев. Сам Эрдоган недавно называл своего бывшего друга ответственным за смерть полутора миллиона человек.

Однако отсутствие братских связей с Дамаском не особенно мешает Анкаре расширять свое влияние в Сирии, скорее, наоборот, это ей только на пользу, ведь без каких-то обязательств перед Асадом Эрдоган может практически без последствий аннексировать целые районы САР. Что он, собственно говоря, и делает. Отличный пример — Африн. В общем, Анкара сделал ставку на оппозицию, причем сделал это еще до начала гражданской войны, когда только зарождались протестное движение. И с тех пор турки не изменяют своим принципам. И за счет оппозицию Турция сумела так укрепиться в Сирии, что конкурировать с ней могут только США, РФ и, возможно, Иран, хотя последний уже понемногу сдает свои позиции.

Читайте также Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16 Нетаньяху зря решил, что раз Россия набивается к нему в друзья, можно атаковать Дамаск Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16 Нетаньяху зря решил, что раз Россия набивается к нему в друзья, можно атаковать Дамаск

И вот эти три государства решают, что будет с Сирией. Астанинский формат придуман и реализован ими. Они и делают с ним, что хотят. За последнее время встречались представители Анкары, Тегерана и Москвы довольно часто. Каждый раз по итогам переговоров на пресс-конференциях сообщалось о прогрессе в сирийском деле. Вот и сейчас было объявлено, что стороны вплотную приблизились к согласованию состава Конституционного комитета от сирийского правительства и сирийской оппозиции. Этот орган создаст новую Конституцию, и страна перейдет наконец-таки к миру. Немного утопично, но да ладно, ведь, действительно, сколько можно сирийцам ждать, когда эта бойня закончится? Почему не России с Турцией и Ираном дать начало новому этапу?

Однако на сей раз астининская встреча отличалась от предыдущих тем, что на ней присутствовал спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Скоро он уходит в отставку, во всяком случае, сам он говорил, что в конце ноября завершает деятельность на занимаемом посту, хотя есть все основания предполагать, что он задержится до конца 2018 года. И вот он принимал участие в переговорах. По его мнению, астанинская встреча провалилась, оказалась бесполезной, потому что переговорщики ни к чему не пришли. Они не сумели договориться по поводу списка кандидатов от оппозиции и кандидатов от правительства. Следовательно, до создания Конституционного комитета еще далеко.

Де Мистура «глубоко сожалеет» по этому поводу и, по его словам, он бросит любую работу по созданию упомянутого комитета, если до конца года эту структуру так и не удастся сформировать. Далее же все вопросы касательно Сирии будут решать уже исключительно в Женеве, но только в том случае, если будет успех, в противном же случае — де Мистура умывает руки. В общем, представитель ООН сделал своего рода антирекламу астанинского формата. Что ж, действительно ли все так плохо, и Россию снова пытаются оставить не у дел?

Тут важно понимать одно обстоятельство — Турция в составе астанинского формата является, скорее, представителем Запада, чем самостоятельным игроком. Она, конечно, отстаивает свои интересы, но в рамках казахстанских переговоров ее делегации пытаются продвинуть разделяемое ими мнение Европы и США относительно оппозиции. Так что полагать, что этот формат слишком узок, не стоит.

Читайте также Турки наступают на американцев и курдов Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США. Сирию продолжают рвать на части Турки наступают на американцев и курдов Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США. Сирию продолжают рвать на части

Австралийский эксперт Джон Блакслэнд полагает, что переговоры в Астане пока не дали никакой пользы.

— Мы можем видеть отдельные успехи участников этого формата, но совместно они не принимают ключевых решений. Между ними много разногласий. У Ирана с Турцией много вопросов как по поводу Асада, так и по поводу курдов. Иранцы, как считают в Турции, используют курдов в своих целях и по этой причине помогают им в боевых действиях против лояльной Эрдогану сирийской оппозиции. По поводу разногласий России и Турции есть много моментов, но в последнее время Путин и Эрдоган умело обходят острые углы. На примере Идлиба они показали, что такое эффективное взаимодействие. Все в мире оказались довольны их решением. Они продемонстрировали то, как можно призывать внутренние сирийские силы к миру. Даже террористические группировки были вынуждены присоединиться к миру, временно, но это действительно было. Но переговоры по Идлибу и это ключевое решение принималось не в Астане, а в России, и Рухани, как мне известно, не был там в тот момент. Он поддерживал это решение, но его участие было не нужно. Так что в эти встречи в Астане пока бесполезны, де Мистура дал понять это в очередной раз, лично убедившись, что договориться по поводу будущего Сирии Иран, Турция и Россия сами не могут. Разумеется, тут не обойтись без участия США, которые возглавили международную Коалицию против Исламского государства* и добились больших успехов. К тому же, без привлечения европейских стран, которые не только участвовали в освобождении Сирии, но и приняли большое число беженцев, нельзя обойтись. В целом ООН существует для того, чтобы каждый мог принять участие в подобных вопросах. Поэтому если и решать судьбу целых стран, то делать это только в рамках ООН.

Новости Сирии: ВКС РФ уничтожили позиции боевиков, обстрелявших Алеппо боеприпасами с хлором

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена