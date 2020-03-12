Будущее Сирии: «буферная зона» от Турции до Израиля или суверенное государство • 106 • Аналитика

Установившееся в настоящее время в Идлибе шаткое перемирие дает некоторое время для того, чтобы снова задуматься: что ожидает страну, военную помощь которой Россия оказывает с 2015 года, в дальнейшем? Одна из главных проблем в данном случае состоит в том, что ряд соседних с САР стран рассматривают Сирию не в качестве независимого государства, с которым необходимо считаться, а как некую «шахматную доску» для ведения своих игр, весьма далеких от интересов сирийского народа.



Сейчас у всех на слуху, естественно, стремление Анкары превратить север страны в некую «буферную зону», целью создания которой официально объявлено стремление руководства Турции «обезопасить собственные южные границы» от опасности, исходящей от вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК). Не менее важным для турок является и предотвращение дальнейшего потока беженцев, устремляющихся на их территорию как раз из этих краев.







Стоит вспомнить, что в свое время они вынашивали вполне конкретные планы об оккупации прилегающего к собственной границе участка сирийской территории глубиной в 33 километра и шириной в 110 километров для создания там пресловутой «буферной зоны», а на самом деле - собственного плацдарма. Сейчас аппетиты несколько поуменьшились, однако Анкара упорно продолжает убеждать весь мир, что, как минимум, часть провинции Идлиб является зоной ее «жизненных интересов» и контроль над ней необходим для безопасности как внутри самой Турции, так и в целях недопущения расширения потока мигрантов в Европу.



Примерно такими же соображениями руководствуется и Иордания, пытающаяся осуществить нечто подобное, только уже не на севере, а на юге Сирии – в провинциях Дараа и Сувейда. Опять-таки, ведутся разговоры об «укреплении границы», создании «гуманитарных коридоров» и лагерей для беженцев. Однако суть дела и в этом случае заключается в установлении на части сирийской территории некоего совершенно непонятного «режима», в качестве представителей которого будут выступать главари местных группировок, естественно, ни в коем случае Дамаску не дружественные и руководимые из все той же Иордании.



Своим путем идёт Израиль, для которого на фоне оккупации Голанских высот главным моментом было и остается всемерное противостояние укреплению в регионе позиций своего главного геополитического противника – Ирана. Ну, и, конечно же, вечная война с «Хизбаллой» и аффилированными с ней группами и течениями. При этом власти Израиля стремятся еще и прилагать максимальные усилия к недопущению одного из главных своих кошмаров: создания и укрепления «прочной оси Тегеран-Дамаск-Бейрут». Однако и прямыми врагами Башара Асада израильских руководителей тоже назвать сложно. Видимо, в Израиле всё же понимают, какой кромешный ад получат на собственных границах, если Сирия снова превратится в кипящий котел войны и смуты.



Израиль предпочитает в данном случае действовать не путем привычных ему аннексий, с учетом того, что Дамаск и так вполне обосновано претендует на Голанские высоты, а по-другому. Даже не заводя разговоры о неких «гуманитарных» или «буферных» зонах у собственных границ, израильтяне следуют тактике нанесения максимального ущерба иранцам на сирийской территории путем беспрерывных ракетно-бомбовых ударов. Сухопутные войска на землю Сирии они не вводят, зато с воздуха атакуют фактически всё, что захотят.



Подобное положение, естественно, ни в коей мере не может устраивать ни законного лидера Сирии, Башара Асада, ни народ этой и так уже сверх всяких пределов настрадавшейся страны. Что же это будет за суверенное государство, где чуть ли не каждый из его соседей будет пытаться основывать подконтрольные себе анклавы? Разве может считаться независимой страна, чьи границы превращены в «буферные зоны», в которых хозяйничают чужие войска? Мало усевшихся на нефтепромыслах американцев, внаглую ворующих сирийскую нефть...



Большинство мировых военных экспертов сегодня считают, что оправившись от недавних боев, сирийская армия непременно продолжит наступление как с целью очищения своей земли от террористических группировок самого разного толка, так и для создания максимально некомфортных условий пребывания на ней для всех тех, кто эти шайки поддерживает и направляет. Иного пути просто нет. Однако эксперты отмечают, что фактически единственным гарантом территориальной целостности сегодняшней Сирии была и остаётся Россия. Установившееся в настоящее время в Идлибе шаткое перемирие дает некоторое время для того, чтобы снова задуматься: что ожидает страну, военную помощь которой Россия оказывает с 2015 года, в дальнейшем? Одна из главных проблем в данном случае состоит в том, что ряд соседних с САР стран рассматривают Сирию не в качестве независимого государства, с которым необходимо считаться, а как некую «шахматную доску» для ведения своих игр, весьма далеких от интересов сирийского народа.Сейчас у всех на слуху, естественно, стремление Анкары превратить север страны в некую «буферную зону», целью создания которой официально объявлено стремление руководства Турции «обезопасить собственные южные границы» от опасности, исходящей от вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК). Не менее важным для турок является и предотвращение дальнейшего потока беженцев, устремляющихся на их территорию как раз из этих краев.Стоит вспомнить, что в свое время они вынашивали вполне конкретные планы об оккупации прилегающего к собственной границе участка сирийской территории глубиной в 33 километра и шириной в 110 километров для создания там пресловутой «буферной зоны», а на самом деле - собственного плацдарма. Сейчас аппетиты несколько поуменьшились, однако Анкара упорно продолжает убеждать весь мир, что, как минимум, часть провинции Идлиб является зоной ее «жизненных интересов» и контроль над ней необходим для безопасности как внутри самой Турции, так и в целях недопущения расширения потока мигрантов в Европу.Примерно такими же соображениями руководствуется и Иордания, пытающаяся осуществить нечто подобное, только уже не на севере, а на юге Сирии – в провинциях Дараа и Сувейда. Опять-таки, ведутся разговоры об «укреплении границы», создании «гуманитарных коридоров» и лагерей для беженцев. Однако суть дела и в этом случае заключается в установлении на части сирийской территории некоего совершенно непонятного «режима», в качестве представителей которого будут выступать главари местных группировок, естественно, ни в коем случае Дамаску не дружественные и руководимые из все той же Иордании.Своим путем идёт Израиль, для которого на фоне оккупации Голанских высот главным моментом было и остается всемерное противостояние укреплению в регионе позиций своего главного геополитического противника – Ирана. Ну, и, конечно же, вечная война с «Хизбаллой» и аффилированными с ней группами и течениями. При этом власти Израиля стремятся еще и прилагать максимальные усилия к недопущению одного из главных своих кошмаров: создания и укрепления «прочной оси Тегеран-Дамаск-Бейрут». Однако и прямыми врагами Башара Асада израильских руководителей тоже назвать сложно. Видимо, в Израиле всё же понимают, какой кромешный ад получат на собственных границах, если Сирия снова превратится в кипящий котел войны и смуты.Израиль предпочитает в данном случае действовать не путем привычных ему аннексий, с учетом того, что Дамаск и так вполне обосновано претендует на Голанские высоты, а по-другому. Даже не заводя разговоры о неких «гуманитарных» или «буферных» зонах у собственных границ, израильтяне следуют тактике нанесения максимального ущерба иранцам на сирийской территории путем беспрерывных ракетно-бомбовых ударов. Сухопутные войска на землю Сирии они не вводят, зато с воздуха атакуют фактически всё, что захотят.Подобное положение, естественно, ни в коей мере не может устраивать ни законного лидера Сирии, Башара Асада, ни народ этой и так уже сверх всяких пределов настрадавшейся страны. Что же это будет за суверенное государство, где чуть ли не каждый из его соседей будет пытаться основывать подконтрольные себе анклавы? Разве может считаться независимой страна, чьи границы превращены в «буферные зоны», в которых хозяйничают чужие войска? Мало усевшихся на нефтепромыслах американцев, внаглую ворующих сирийскую нефть...Большинство мировых военных экспертов сегодня считают, что оправившись от недавних боев, сирийская армия непременно продолжит наступление как с целью очищения своей земли от террористических группировок самого разного толка, так и для создания максимально некомфортных условий пребывания на ней для всех тех, кто эти шайки поддерживает и направляет. Иного пути просто нет. Однако эксперты отмечают, что фактически единственным гарантом территориальной целостности сегодняшней Сирии была и остаётся Россия. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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