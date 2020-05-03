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Будущее российского самолета МС-21: технологии прорывные, но время «нелётное»

03 мая 2020, 20:10  •  48 • Аналитика

В 2021 году российские авиакомпании должны получить первые лайнеры МС-21. Этот самолет до сих пор вызывает противоречивые оценки. Одни называют его подлинным прорывом в постсоветском авиастроении, другие – откровенной авантюрой.




По мнению представителей Минпромторга России, самолет МС-21 должен выдержать конкуренцию с воздушными машинами таких всемирно известных гигантов авиационной промышленности как Boeing и Airbus. Ведь МС-21 запланирован как самолет с повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Это качество достигнуто благодаря самому широкому в данном классе воздушных машин фюзеляжу. В итоге в лайнере можно разместить более просторные и удобные кресла, либо сделать широкий проход, в котором свободно разминется два человека.

Скептическое отношение к будущему самолёта МС-21 обусловлено несколькими соображениями. Во-первых, надо быть реалистами – завоевать своё место под солнцем новому лайнеру российского производства будет очень сложно. Ведь те же Boeing и Airbus – не только богатейшие компании с огромной историей, не только настоящие бренды, они обладают и развитыми связями с потенциальными покупателями, делиться которыми вряд ли собираются, особенно на фоне мирового экономического кризиса. До 2025 года мировой рынок самолетов уже законтрактован Boeing и Airbus на 75%! Поэтому проблемы с выходом на внешний рынок у самолета будут однозначно.

Во-вторых, МС-21 отнюдь не дешев в производстве. Стоимость его выпуска все время растёт, что связано с поручениями правительства довести процентное соотношение отечественных комплектующих если не до 97%, то хотя бы до 80%. Задача очень сложная, хотя и выполнимая при наличии финансовых вливаний.

В-третьих, вопросы у экспертов вызывает топливная эффективность нового самолета. Впрочем, сейчас ситуация на топливном рынке значительно изменилась по сравнению с тем временем, когда Россия только заявляла о планах создания МС-21. Однако на Западе действуют серьезные экологические ограничения, которые часто используются в качестве инструмента конкурентной борьбы. То есть, с помощью системы сертификации Запад препятствует проникновению на свои рынки самолетов иного производства, нежели продукция американских и европейских авиастроительных компаний.

В-четвертых, скептики приводят в пример опыт SSJ-100, продажи которого вряд ли можно назвать успешными. Но не надо забывать, что «Суперджет» и МС-21 – все же принципиально разные самолеты, с разной историей, а значит и будущее их ждать может также весьма отличающееся.

Сильные стороны


Сильной стороной самолета, помимо повышенной комфортности, эксперты называют высокую степень внедрения инновационных технологий и материалов. Например, при создании самолета широко используются современные полимерные композитные материалы, в том числе и благодаря которым удалось сконструировать крыло с повышенным аэродинамическим качеством.

У МС-21 – алюминиевый фюзеляж, хвост и крылья изготовлены из карбона. Карбон – пластик, армированный углеродным волокном и отличающийся куда большей прочностью, чем углеродная сталь. При этом именно российской компании «АэроКомпозит-Ульяновск» удалось первой в мире значительно удешевить производство этих материалов.



Японский автор Котаро Ватанабэ из издания JB Press даже не преминул подчеркнуть, что карбоновые крылья делают МС-21 более совершенной воздушной машиной, чем Boeing-787, считающийся на данный момент самым передовым лайнером в мире. Хотя Boeing также использует карбоновые крылья, себестоимость производственного процесса этих деталей для МС-21 значительно ниже, на что и обращает внимание японец.

Сейчас уже очевидно, что МС-21 может добиться успеха на двух направлениях. Первое - внутренний рынок, где существует потребность в современных отечественных самолетов. Преград в виде сертификации западного образца здесь нет. Единственная вероятная проблема – стоимость самолетов. И этот вопрос очень существенный, особенно в условиях жесточайшего кризиса, в котором оказалась отрасль авиаперевозок после пандемии коронавируса. Пока время, как говорится, "нелётное". Авиаперевозчики несут убытки по всему миру.

Второе направление – рынок развивающихся стран. Целый ряд государств Азии и Африки традиционно проявляет интерес к продукции российского производства в сфере авиации и авиационного оборудования. Вероятно, что и МС-21 не станет исключением. По крайней мере, эксперты говорят о возможности заключения контрактов с Ираном, который заинтересован в иных, не американских и не европейских поставщиках самолетов.

Впрочем, сейчас будущее МС-21 полностью упрется в финансовую проблему. Даже если у государства окажется достаточно средств для завершения работ по созданию «Магистрального самолета XXI века», это отнюдь не означает, что побитые экономическим кризисом и сокращением производства авиакомпании смогут позволить себе его приобретение. Поэтому есть определенный риск того, что МС-21 в ближайшие несколько лет не поступит в серийное производство.
Илья Полонский

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