Будущее России — это Медведев • 30 • Аналитика Путин — сильный лидер. Это признают иностранные эксперты. Но сильна ли путинская Россия? Нет, слаба. В преддверии появления «нового» правительства, которое в эпоху кремлёвского кадрового голода возглавит несменяемый тов. Медведев, это особенно заметно. Парадокс? И снова нет! Путин силён в политике за рубежом, допускают аналитики, но внутри России он является отражением модели олигархической экономики, своею закоснелостью тормозящей в стране рост.





Иностранная пресса полна аналитических материалов, посвящённых внутренней политике России, четвёртому президентскому сроку Путина и «новому» российскому правительству, которое поведёт к светлому российскому будущему бессменный Дмитрий Медведев.





Напомню, В. Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.



Ранее кандидатуру Медведева поддержали 374 депутата (абсолютное большинство), а Владимир Жириновский даже заявил, что Медведев — «самый опытный чиновник» в России.



Назначение Медведева, замечу, стало большим огорчением для тех патриотически настроенных граждан, которые отчего-то надеялись, что Путин отправит председателя правительства в вечную отставку, а то и сошлёт на Дальний Восток — голые гектары осваивать да подавать лентяям личный пример. Огорчённым и разочарованным гражданам рекомендую почитать Бенедикта Спинозу, который жить надеждой не велел и вообще объявлял состояние надежды аффектом.



Продолжение Москвой курса «стабильности» стало поводом для иронии иностранных экспертов и журналистов с Запада и Востока, от США до Индии. Уж больно потешны рокировки в русском правительстве!



«Vladimir Putin v4.0» или «Влад» («Vlad») хоть и именуется в иных материалах strongman’ом, но тут же выставляется крайне слабым внутренним политиком, который плывёт по течению олигархического капитализма.



Какое же будущее у государства, которое снова возглавили Путин и Медведев? Какое будущее у России?



Образ «сильного лидера» и «мачо», отмечает «The Times of India», помогал Путину в течение всего его длительного срока правления. Путин успешно проецировал себя в качестве сильного лидера, который мог бы вернуть России её «былую славу». «Образ мачо» стал «бальзамом на души всех тех, кто испытал безумное горе от развала Советского Союза». Путин «в последние годы играл мускулами на международной арене: оторвал Крым от Украины, применил военную силу в Сирии». Всё это проекцирование сильной России. Но тем временем «домашняя» репутация Путина «потускнела»…



Российская экономика едва восстанавливается после рецессии, начавшейся в 2014 году. Экономика страны сильно зависит от нефти и газа. Динамика развития падает, несмотря на то, что Россия «обладает завидными человеческими ресурсами, а также многими природными богатствами».



«Похоже, — делает вывод издание, — Путин принял политическую экономику олигархии, которая и подавила рост».



Путин «удивил» многих, когда заявил о «внутреннем акценте» в грядущей своей политике, пишет Фред Уэйр в «Christian Science Monitor» (мнение приводится по публикации на сайте Yahoo).



Открыв свой «четвёртый официальный срок в качестве российского президента», Владимир Путин «поразил многих», озвучив «первую в России» программу: постоянный акцент на внутреннем развитии.



Деньги на внутреннее развитие отчасти будут взяты от «военки»: задумано резкое сокращение расходов на оборону. Такие заявления, отмечает автор, расходятся с западными представлениями о глобальных намерениях России.



Вероятно, приоритеты, перечисленные в новой кремлёвской стратегической программе, базируются на желании Путина в последний срок укрепить собственное историческое наследие: образ правителя, который возродил страну.



«Время, когда внешняя угроза использовалась для сокращения расходов на социальные нужды, ушло. Мы больше не можем так продолжать», — говорит Павел Золотарёв, заместитель директора Института исследований США и Канады, входящего в состав Российской Академии наук.



Специальным указом Путин приказал новому правительству составить подробный план к 1 октября. В приоритете — социальные цели, те самые, которые разделяют многие русские люди. В перечне задач: увеличение реальных доходов, повышение пенсий, улучшение жилищных условий, сокращение нищеты, расширение народного доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Кроме того, Путин призвал запланировать инвестиции в высокотехнологичные и ориентированные на экспорт отрасли.



Недавние опросы общественного мнения, отмечает далее аналитик, показывают, что «сдвиг приоритетов Путина» совпал с «военной усталостью россиян». Русские люди до сих пор «потворствовали своему президенту, поскольку тот поддерживал статус великой державы». Вместе с тем, согласно опросу «Левада-центра», 45 процентов респондентов указывают на ошибки Путина и винят его в «неспособности обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей». В марте 2015 года этот показатель составлял 39 процентов, то есть за 3 года произошёл заметный прирост числа недовольных внутренней политикой Путина.



Другой опрос, проведённый государственным агентством ВЦИОМ, подтвердил: рейтинг личного одобрения населением Путина высок, как всегда: 82%. Парадоксально, но в то же время почти 90 процентов (!) респондентов заявили, что стране нужны определённые реформы.



Аналитики считают, что может открыться другое «измерение»: появится новый подход Путина к внутреннему развитию. Вероятны усилия по налаживанию испорченных отношений с Западом. «Нет сомнений в том, что Путин хочет улучшить отношения. Его либеральные советники говорят ему, что восстановление экономического роста требует и ослабления санкций, и лучшего доступа к западным финансам и технологиям», — говорит Алексей Мухин, руководитель независимого Центра политической информации в Москве.



Впрочем, легко сказать, но сделать трудно… Да и кто же будет делать?



Медведев. Тот самый, которого в иностранных СМИ с усмешкой называют «лояльным премьер-министром в тени Путина» («loyal PM in Putin's shadow»).



В своё время Медведев, будучи президентом РФ, попытался начать кампанию модернизации, чтобы вывести страну из «постсоветского застоя», пишет Анна Мальпас (AFP). Однако Медведев так и не смог «избежать тени своего доминирующего наставника».



Недавно российская пресса сообщала, что Медведев может уйти со своего поста. Но Путин предпочёл «преемственность», отмечает с иронией автор.



Что до Медведева, то он остался «решительно преданным своему наставнику».



Медведев, напоминает корреспондентка, родился в 1965 году в родном городе Путина — Ленинграде, в семье учителей, выучился на юриста, а затем работал в мэрии в течение пяти лет (это было при Путине, в 1990-1995 годах). Вся его политическая карьера прошла под началом «бывшего агента КГБ». Путин принял своего протеже в Москве ещё в 1999 году. «Помазанный преемник» Медведев в 2008 году выиграл президентские выборы и первым же законным актом назначил Путина на пост премьер-министра.



Но, как отметили «циники», эти слова мало что значили: ведь в России по-прежнему доминировал Путин.



Чего же достиг «реформатор» Медведев на президентском посту?



В отличие от Путина, Медведев стремился продвигать дружеский образ России на Западе и выступал за «перезагрузку» в отношениях с Соединёнными Штатами.



Однако он послал войска на территорию Грузии в 2008 году.



Стремясь оставить личное историческое «наследие» в России, Медведев распорядился построить технологический узел для модернизации в Сколково под Москвой. (Без комментариев.)



Ещё он прославился любовью к iPad (сувениру от посещения Силиконовой долины), к Twitter, Instagram и Facebook. Тут Путин ему точно не конкурент.



Именно этот человек из Instagram (кстати, у него 2,9 млн. подписчиков), вооружённый айпадом и знающий толк в сколковских инновациях, будет отвечать за модернизацию, инициированную Путиным.



Будучи премьер-министром, пишет «Вашингтон пост», Д. Медведев будет отвечать за реализацию «амбициозного плана развития России, который Путин опубликовал после своей инаугурации».



В плане предусматривается активизация усилий по диверсификации российской экономики, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа, путём укрепления технологического сектора и расширения экспорта сельскохозяйственной продукции.



Президент поставил премьеру следующую задачу: Россия должна стать одной из пяти ведущих стран мира к 2024 году (окончание последнего президентского срока Путина).



Американские читатели высмеивают в комментариях назначение Медведева на пост премьера. Комментатор под ником max meyerling пишет:



«Медведев также готовит Путину ванну и чистит ботинки Путина. Его настоящая работа — дворецкий в одном из особняков Путина».



Некто seemstome ему не без юмора возражает — мол, а мы-то чем лучше:



Третий, practical, вышучивает Медведева, называя его постоянной «подружкой невесты».



Весело в Америке. А у нас?





* * *



Шутки шутками, но на что способна эта старая новая команда, которой Путин даёт очередные майские указы? И разве можно «указами» провести модернизацию? Неужели Хьюлетт с Паккардом в США ждали чьих-то указов и открытия каких-то «Сколково»?



Наконец, как проведут модернизацию те, у кого любимое слово — «стабильность», сиречь застой?



Думается, что шести лет Медведеву и Путину точно не хватит для заявленного курса модернизации и улучшения ситуации внутри страны, в которой стремительно растёт бедность (на фоне роста состояний олигархов).



Что делать, ежели шести лет не хватит? Выход очевиден: потребуется продолжение. Как любят повторять сторонники Путина, коней на переправе не меняют!



И через шесть лет иностранные эксперты снова удивятся, ибо россияне выберут в президенты Медведева.







Мой товарищ на днях написал мне: «Вот я сижу и думаю: это что, такой троллинг всего населения страны?.. Ну неужели хотя бы для видимости нельзя было найти пару десятков новых лиц!..» Это он так о родном правительстве.



А я ему в ответ: «Это мужественные люди. Несмотря на трудности, они снова возглавили государство».



Автор: Олег Чувакин

